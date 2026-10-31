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Pragmatikus játékkal győzte le a Levantét az Atlético Madrid

M. B.M. B.
2026.10.31. 16:49
Fotó: Getty Images
Címkék
Atlético Madrid Levante La Liga
Az Atlético Madrid 2–0-ra nyert a Levante vendégeként a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 11. fordulójában szombaton.

LEVANTE–ATLÉTICO MADRID

A kiesés ellen küzdő hazaiak nem álltak be védekezni a második helyezett ellen, és bizonyos periódusokban bátor támadásokat vezettek – más kérdés, hogy a jó napot kifogó Jan Oblak kapuját nem tudták bevenni. A vendégek a 36. percben törték meg a jeget, Alejandro Grimaldo éles szögből lőtt a jobb felsőbe. A fordulás után a „matracosok” irányították a játékot, s a 62. percben Giuliano Simeone váltotta gólra Baena indítását, eldöntve a lényegi kérdéseket. A hazaiak nagy erőkkel mentek a szépítésért a hajrában, de az újabb tlálat elmaradt – az Atlético győzött és a ha órák erejéig is, de megelőzte a Barcelonát a tabellán. 0–2

Rayo Vallecano de Madrid v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports 2026/27
Fotó: Getty Images

RAYO VALLECANO–CELTA VIGO

A vallecasi összecsapást a hazaiak rendkívüli helyzetkihasználása döntötte el. A 36. percben Jorge de Frutos a 16-os előteréből lőtte ki a jobb alsó sarkot, majd a fordulás után ismét ő villant meg, s 12 méterről ágyúzott a rövid, jobb felső sarokba. A Celta ezen a mérkőzésen nem taláta a fogást a Rayo védelmén, a 73. percben pedig jött az újabb gól: Unai López 25 méterről tekert a jobb alsóba, beállítva a végeredményt. 3–0 

SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
Levante–Atlético Madrid 0–2 (Grimaldo 36., G. Simeone 62.)
Rayo Vallecano–Celta Vigo 3–0 (De Frutos 36., 55., U. López 73.)

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Hétfőn játsszák
21.00: Deportivo–Osasuna (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották
Villarreal–Espanyol 0–1 (Cabrera 60.)

 

 

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