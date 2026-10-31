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A Haas félreállítja Ocont Mexikóban – Hirakavával folytatja a hétvégét

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.31. 17:18
Ocon már a harmadik edzésen sem ül autóba Mexikóban (Fotó: AFP)
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Haas F1 Mexikóvárosi Nagydíj Formula–1 Esteban Ocon
A Haas nem sokkal a Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj szombati edzése előtt hivatalos közleményben tudatta, hogy Hirakava Rjó folytatja Oliver Bearman oldalán a hétvégét. Esteban Ocon nem betegség miatt marad távol a futamtól.

A Haas szombaton szűkszavú közleményben erősítette meg, hogy Hirakava Rjó veszi át Esteban Ocon helyét a Mexikóvárosi Nagydíj hátralévő részében. A japán versenyző az első szabadedzésen már vezette az autót Mexikóban, az volt a szezonbeli harmadik szereplése Formula–1-es hétvégén, és most éles körülmények között is bemutatkozhat a királykategóriában – az utolsó tréning után az időmérőn, valamint a vasárnapi versenyen is ő foglalhat helyet a VF-26-os volánja mögött.

Az amerikai csapat további részleteket nem kívánt megosztani, de források szerint Oconnak nincsenek egészségügyi problémái. A francia pilóta továbbra sem rendelkezik érvényes szerződéssel a következő évre. A Haas már korábban bejelentette, hogy Rafael Camara veszi át a helyét 2027-től. A brazil többéves szerződést kötött az alakulattal, amelyik egyelőre Oliver Bearmannal sem hosszabbított. Noha az istálló és a versenyző is közös úton kívánja folytatni, a legfrissebb hírek szerint elakadtak a tárgyalások, így a bejelentés egyelőre várat magára.

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6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
OKTÓBER 30., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:18.128
2. szabadedzés1. Leclerc 1:17.827
OKTÓBER 31., SZOMBAT
3. szabadedzés18.30–19.30
Időmérő22.00–23.00
NOVEMBER 1., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00

 

Haas F1 Mexikóvárosi Nagydíj Formula–1 Esteban Ocon
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