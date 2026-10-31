A Haas félreállítja Ocont Mexikóban – Hirakavával folytatja a hétvégét

A Haas szombaton szűkszavú közleményben erősítette meg, hogy Hirakava Rjó veszi át Esteban Ocon helyét a Mexikóvárosi Nagydíj hátralévő részében. A japán versenyző az első szabadedzésen már vezette az autót Mexikóban, az volt a szezonbeli harmadik szereplése Formula–1-es hétvégén, és most éles körülmények között is bemutatkozhat a királykategóriában – az utolsó tréning után az időmérőn, valamint a vasárnapi versenyen is ő foglalhat helyet a VF-26-os volánja mögött.

Az amerikai csapat további részleteket nem kívánt megosztani, de források szerint Oconnak nincsenek egészségügyi problémái. A francia pilóta továbbra sem rendelkezik érvényes szerződéssel a következő évre. A Haas már korábban bejelentette, hogy Rafael Camara veszi át a helyét 2027-től. A brazil többéves szerződést kötött az alakulattal, amelyik egyelőre Oliver Bearmannal sem hosszabbított. Noha az istálló és a versenyző is közös úton kívánja folytatni, a legfrissebb hírek szerint elakadtak a tárgyalások, így a bejelentés egyelőre várat magára.