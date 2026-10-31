A Haas félreállítja Ocont Mexikóban – Hirakavával folytatja a hétvégét
A Haas szombaton szűkszavú közleményben erősítette meg, hogy Hirakava Rjó veszi át Esteban Ocon helyét a Mexikóvárosi Nagydíj hátralévő részében. A japán versenyző az első szabadedzésen már vezette az autót Mexikóban, az volt a szezonbeli harmadik szereplése Formula–1-es hétvégén, és most éles körülmények között is bemutatkozhat a királykategóriában – az utolsó tréning után az időmérőn, valamint a vasárnapi versenyen is ő foglalhat helyet a VF-26-os volánja mögött.
Az amerikai csapat további részleteket nem kívánt megosztani, de források szerint Oconnak nincsenek egészségügyi problémái. A francia pilóta továbbra sem rendelkezik érvényes szerződéssel a következő évre. A Haas már korábban bejelentette, hogy Rafael Camara veszi át a helyét 2027-től. A brazil többéves szerződést kötött az alakulattal, amelyik egyelőre Oliver Bearmannal sem hosszabbított. Noha az istálló és a versenyző is közös úton kívánja folytatni, a legfrissebb hírek szerint elakadtak a tárgyalások, így a bejelentés egyelőre várat magára.
|6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 30., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:18.128
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:17.827
|OKTÓBER 31., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|18.30–19.30
|Időmérő
|22.00–23.00
|NOVEMBER 1., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00