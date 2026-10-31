A jövő évi központi költségvetésben azonos szinten marad az MLSZ és a Hungaroring támogatása

A mogyoródi versenypályát üzemeltető társaság állami támogatására az idén és jövőre is 20 milliárd forint jut az adófizetők pénzéből, az MLSZ-re szánt összeg pedig egymilliárd forinttal, 16.3 milliárdról 17.3 milliárd forintra emelkedik 2027-ben.

A versenysportra; az olimpiai, paralimpiai felkészülés és a nem olimpiai sportágak szakmai és működési támogatása 30.4 milliárd forint lesz jövőre, ami jelentős többletet jelent az idei 10.8 milliárdhoz képest. Eközben az utánpótlás-nevelésre szánt összeg csökken, az idei 32.4 milliárd forintról 27.6 milliárd forintra.

A kiemelt sportegyesületek működésének, a sportlétesítmények fenntartásának és üzemeltetésének támogatása 19.8 milliárd forintot visz el jövőre az adófizetők pénzéből, miközben erre 16.7 milliárd forintot költött az idén az állam.

A kiemelt nemzetközi sporteseményekre és egyéb kiemelt állami rendezvények lebonyolítására 84 milliárd forintot költ az állam jövőre a 2026-os 65 milliárd forinttal szemben.

A legnagyobb sportot érintő tétel a jövő évi költségvetésben a látvány- és csapatsportok 112.5 milliárd forint összegű támogatása – derül ki a büdzsé tervezetéből.