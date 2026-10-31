Az utolsó helyre csúszó ZTE a gyengélkedő MTK ellen mozdulhat el a kiesőzónából

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

ZTE FC–MTK BUDAPEST 0–0 – élőben az NSO-n!

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 17.45 (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Zierkelbach Péter (Georgiu Theodoros, Horváth Zoltán)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ A két kék-fehér csapat 87. összecsapása következik az élvonalban, és bár a zalaiaknak 2010 és 2020 között volt egy ötmeccses győzelmi sorozatuk, azóta fordult a kocka és összességében a fővárosiak az eredményesebbek: 29 ZTE-győzelem, 19 döntetlen, 38 MTK-siker.

♦ Az idei 2 NB I-es mérkőzésük egyaránt 3–0-s MTK-sikert hozott Budapesten, így az egerszegiek immár 9 találkozó óta nyeretlenek a párharcban (4 döntetlen, 5 vereség), legutóbb 2023 augusztusában, odahaza sikerült legyűrniük a fővárosi csapatot (2–1). Az előző 8 egymás elleni találkozójukból 4 is döntetlen lett, ami azért érdekes, mert előtte 33 bajnoki mérkőzésen át egyszer sem ikszeltek.

♦ A Zalában megrendezett 43 találkozójuknak közel felén, 19-en győztek a hazaiak – 10 iksz és 14 MTK-diadal mellett. Az előző 11 egerszegi bajnokijukból 7-et elbuktak és csak 2-t tudtak megnyerni a fővárosiak. Az egyiket 2022. május 1-jén 3–2-re, amikor Horváth Dávid – még megbízott trénerként – először irányította az MTK-t. A ZTE Arénában rendezett legutóbbi találkozójuk, a 2025. decemberi 1–1 pedig Horváth második vezetőedzői korszakának a búcsúmeccse volt. A zalaiak akkor annak a Klausz Milánnak a góljával egyenlítettek, aki most az MTK-t erősíti.

♦ A zalaiaknak a Kisvárda első múlt heti hazai 1–1 volt az első döntetlenjük ebben az idényben, előtte felváltva vesztettek, illetve nyertek. A forduló előtt csak több győzelmükkel (3) előzik meg a sereghajtó Honvédot. Figyelemre méltó viszont, hogy szerdán a Magyar Kupában 3–1-re megverték a bajnoki címvédő ETO-t.

♦ Az MTK az előző 5 bajnoki meccséből 4-et elbukott, közben egyedül a Vasast fektette két vállra (1–0), így utolsó a formatáblázaton.

♦ A ZTE valamennyi pontját házigazdaként zsebelte be, a mérlege 3–1–1, amellyel 2. a hazai tabellán.

♦ A fővárosi kék-fehérek idegenben még nyeretlenek ezen az őszön, 3 egymást követő döntetlenjüket két súlyos vereség követte (0–3 Pakson, 0–5 az FTC vendégeként).