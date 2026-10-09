„Bízom az itt dolgozó emberekben” – a Manchester City vezetőedzője nem aggódik a klub jövője miatt

A Manchester Cityt a Premier League független bizottsága pénzügyi szabálytalanságokban találta vétkesnek, az ügyben azonban még folyamatban van a fellebbezési eljárás. Enzo Maresca a döntés óta először állt a sajtó rendelkezésére, és egyértelművé tette, hogy továbbra is bízik a klub vezetésében.

„Folyamatban van egy eljárás, ebben a pillanatban pedig teljes mértékben bízom a klubban. Azért bízom benne, mert hiszek az itt dolgozó emberekben. Ez az oka annak is, hogy idejöttem. Nincs még egy klub a világon, amelynél szívesebben dolgoznék. Nagyon boldog vagyok itt, és büszke vagyok rá, hogy a Manchester Cityt képviselhetem” – fogalmazott az olasz szakember.

Marescát arról is kérdezték, hogy a történtek árnyékot vethetnek-e a Manchester City korábbi sikereire, köztük a 2023-as triplázásra. A vezetőedző határozottan elutasította ezt a felvetést: „Egyáltalán nem. Amikor legutóbb itt dolgoztam, a triplázás idényét éltük. Tudom, mennyi munkát fektettek bele a játékosok, a klub és az akkori edzői stáb. Nincsenek kétségeim ezzel kapcsolatban.”

Az olasz tréner szerint a csapatnak elsősorban a pályán nyújtott teljesítményére kell összpontosítania. Elismerte, hogy a klub körüli eseményeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, de úgy véli, a játékosok feladata, hogy győzelmekkel csökkentsék a külső zajt.

„Nem kerülhetjük el a klub körüli felhajtást, és teljes mértékben megértjük a helyzet súlyosságát. A mi kötelességünk és feladatunk azonban az, hogy győzelmekkel kezeljük ezt” – jelentette ki Maresca, aki a csapat hangulata miatt nem aggódik. Mint mondta, az elmúlt napok tapasztalatai alapján a játékosok nyugodtak, ráadásul a bajnokság éléről várhatják a vasárnapi rangadót.

A vezetőedző arra számít, hogy az ügy miatt a megszokottnál feszültebb légkör fogadja csapatát az Anfieldben, de bízik játékosaiban. Erling Haaland állapotáról is megnyugtató híreket közölt: a norvég csatár néhány napot a spanyolországi Marbellában pihent a válogatott szünet után, és készen áll a mérkőzésre.