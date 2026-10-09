„Bízom az itt dolgozó emberekben” – a Manchester City vezetőedzője nem aggódik a klub jövője miatt
A Manchester Cityt a Premier League független bizottsága pénzügyi szabálytalanságokban találta vétkesnek, az ügyben azonban még folyamatban van a fellebbezési eljárás. Enzo Maresca a döntés óta először állt a sajtó rendelkezésére, és egyértelművé tette, hogy továbbra is bízik a klub vezetésében.
„Folyamatban van egy eljárás, ebben a pillanatban pedig teljes mértékben bízom a klubban. Azért bízom benne, mert hiszek az itt dolgozó emberekben. Ez az oka annak is, hogy idejöttem. Nincs még egy klub a világon, amelynél szívesebben dolgoznék. Nagyon boldog vagyok itt, és büszke vagyok rá, hogy a Manchester Cityt képviselhetem” – fogalmazott az olasz szakember.
Marescát arról is kérdezték, hogy a történtek árnyékot vethetnek-e a Manchester City korábbi sikereire, köztük a 2023-as triplázásra. A vezetőedző határozottan elutasította ezt a felvetést: „Egyáltalán nem. Amikor legutóbb itt dolgoztam, a triplázás idényét éltük. Tudom, mennyi munkát fektettek bele a játékosok, a klub és az akkori edzői stáb. Nincsenek kétségeim ezzel kapcsolatban.”
Az olasz tréner szerint a csapatnak elsősorban a pályán nyújtott teljesítményére kell összpontosítania. Elismerte, hogy a klub körüli eseményeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, de úgy véli, a játékosok feladata, hogy győzelmekkel csökkentsék a külső zajt.
„Nem kerülhetjük el a klub körüli felhajtást, és teljes mértékben megértjük a helyzet súlyosságát. A mi kötelességünk és feladatunk azonban az, hogy győzelmekkel kezeljük ezt” – jelentette ki Maresca, aki a csapat hangulata miatt nem aggódik. Mint mondta, az elmúlt napok tapasztalatai alapján a játékosok nyugodtak, ráadásul a bajnokság éléről várhatják a vasárnapi rangadót.
A vezetőedző arra számít, hogy az ügy miatt a megszokottnál feszültebb légkör fogadja csapatát az Anfieldben, de bízik játékosaiban. Erling Haaland állapotáról is megnyugtató híreket közölt: a norvég csatár néhány napot a spanyolországi Marbellában pihent a válogatott szünet után, és készen áll a mérkőzésre.
A Liverpool vezetőedzője, Andoni Iraola szerint a Manchester City elleni találkozó remek lehetőség arra, hogy csapata bizonyítsa a képességeit.
„Minden mérkőzés izgalmas, de az különösen, amikor hazai pályán játszunk a Manchester City ellen, amely jelenleg vezeti a bajnokságot, és eddig minden meccsét megnyerte. Mi is győzelemre játszunk. Szerintem nyílt mérkőzés lesz, amelyre fel kell készülnünk, és szükségünk lesz a szurkolóink segítségére is” – mondta Iraola.
A Liverpool az idény elején három döntetlent is játszott, a vezetőedző szerint pedig a következő időszak különösen fontos lesz a csapat számára. A „vörösökre” tíz nap alatt négy mérkőzés vár, köztük a City elleni bajnoki és a Chelsea elleni Ligakupa-összecsapás.
„Szerintem sok mindent megtudunk magunkról ebben a mérkőzéssorozatban. Jobban látjuk majd, valójában hol tartunk – fogalmazott Iraola, aki szerint a Manchester City legyőzése nagy eredmény lenne, de nem ezen az egy találkozón múlik az idény. – Korán van még. Eddig mindössze öt mérkőzést játszottunk, de természetesen szeretnénk egy olyan csapattal szemben megmutatni a tudásunkat, mint a City, és megszerezni a három pontot. Az ilyen mérkőzések minden érintett számára különlegesek, ezért nagyon várjuk őket.”
Iraola a manchesteriek körüli felhajtásról tisztelettel beszélt: „A bizonytalanság senkinek sem jó, különösen azoknak, akik érintettek az ügyben. Az eljárás azonban folyamatban van, ezért nekünk is türelmesnek kell lennünk, ahogyan mindenki másnak, és meg kell várnunk, mi lesz a vége. Nem ismerem a helyzetüket, ezért nem gondolom, hogy igazságos lenne véleményt mondanom róla. A bizottság rengeteg időt töltött az ügy elemzésével, így nekik kell megadniuk a válaszokat. Az én véleményem nem mérvadó.”
A hazaiak két támadójukat, Alexander Isakot és Cody Gakpót is nélkülözni fogják. Isak kisebb combsérüléssel küzd, Gakpónak pedig a bokájával vannak problémái. Iraola szerint egyikük sincs hosszú távra kidőlve, állapotukat napról napra ellenőrzik.
A hiányzók miatt Lewis Koumas is szerephez juthat a támadósorban. A fiatal játékosról a vezetőedző elismerően beszélt: „Bízunk Koumasban. Nem hiszem, hogy ez bárkit meglepne, mindig is kedveltem a játékát. Kapott már fontos játékperceket, megmutatta, hogy készen áll a feladatra, és más játékosaink is vannak, akik ezeken a posztokon bevethetők.”
ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
Október 11., vasárnap
17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!