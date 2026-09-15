„Fogatlan” Spurs érkezik a Liverpoolhoz a Ligakupában

Az előző bajnoki idényben elért 17. helyezése után a Tottenham vezetősége a nyáron úgy döntött, mindent egy lapra tesz fel, és a Brighton korábbi olasz sikeredzője, Roberto De Zerbi igényei szerint az egyesület sohasem látott költekezésbe kezdett, a Premier League történetének egyik legagresszívabb újjáépítési projektjét végrehajtva. A klubrekord egyetlen hét alatt kétszer is megdőlt, hiszen előbb Mateus Fernandes érkezett a West Ham Unitedtől 99 millió eurónak megfelelő angol fontért, majd néhány nappal később Sandro Tonali szerződtetését jelentették be a Newcastle Unitedtől, elképesztő, 92.5 millió fontos (108 millió euró) összegért. Ezzel még nem volt vége a sornak: megszerezték a Manchester City brazil szélsőjét, Sáviót hetvenmillió fontért (87 millió euró), a Brighton holland belső védőjét, Jan Paul van Heckét 51 millió fontért (60 millió euró), az átigazolási hajrában még az egyiptomi Omar Marmus is érkezett a Manchester Cityből, a Chelsea pedig kölcsönadta nekik Mihajlo Mudrikot, a védelembe ingyen jött Marcos Senesi, és talán a leginkább pikáns igazolásként szintén ingyen szerezték meg Andrew Robertsont, aki éveken át a Liverpool alapembere volt.

De a valóság hideg zuhanyként érte a szurkolókat, hiszen négy bajnoki forduló alatt a Spurs mindössze két pontot szerzett. A Brentford elleni idegenbeli 3–0-s vereséget hazai 2–0-s bukás követte a Newcastle Uniteddel szemben, majd a Nottingham Forest és az Everton elleni gól nélküli döntetlenek következtek, ami azt jelenti: négy mérkőzésen elért két pont és 0–5-ös gólkülönbség áll a csapat neve mellett. Bár a Ligakupában a másodosztályú Charlton ellen sikerült egy 5–1-es győzelmet aratni augusztus végén, a bajnoki produkció katasztrofális, az Everton elleni blamát követően a szurkolók már kifütyülték a csapatot, miközben a pályán eluralkodott az idegesség, a játékosok a gyepen veszekedtek egymással.

A BBC Sport cikke szerint Roberto De Zerbi az Everton elleni mérkőzés után rávilágított, hogy a probléma nem sportszakmai, sokkal inkább mentális természetű: „Az első harminc percben jól játszottunk, de nem találtunk be. Emiatt túl sokat veszítettünk az önbizalmunkból, és ez kritikus pont számunkra jelenleg. A második félidőben azt láttam, hogy sok játékosom hite megrendült, és ezt nagyon nem szeretem. Boldognak kell lenniük, és meg kell érteniük, hogy jó úton járunk. Ők is emberek, vannak érzelmeik és gondolkodnak. Az én feladatom, hogy segítsek nekik, és arra koncentráljak, amiben fejlődnünk kell. Ha kilencven percig úgy játszunk, mint az első harmincban, sok meccset nyerünk meg."

A brit sportsajtó ugyanakkor sokkal kritikusabb a londoniakkal szemben, és Julian Taylor, a The i Paper szakírója úgy véli, a klub hiába költött el egy vagyont, a játékosok mintha menekülnének a felelősség elől a kapu előtt: „A Tottenhamen egyelőre nem látszik, hogy háromszázötven millió fonttal jobb csapat lenne, mint tavaly. A Spurs szurkolói irigylésre méltó optimizmussal járnak ki a stadionba, de újra és újra gólképtelen, tehetetlen gárdát látnak. Fogatlan csapat benyomását kelti a Spurs, ami rendkívül aggasztó. A szurkolók azt nézik végig, ahogyan a méregdrága sztárok túl sokáig dédelgetik a labdát a helyzeteknél, vagy ami még rosszabb, egyszerűen továbbpasszolják a felelősséget ahelyett, hogy kapura lőnének."