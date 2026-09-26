„Aki a Windsor Parkba készül, jó, ha tudja, kemény mérkőzés vár rá” – északír készülődés a mieink ellen

„Vendégként nyerni nem könnyű feladat, pláne egy olyan fiatal csapatnak, mint a miénk. Nagyon nagyra értékelem ezt a sikert. A második félidőben ráadásul nem csupán az akkor nagyszerűen futballozó riválissal szemben tanúsítottunk hatékony ellenállást. Szépen megbirkóztunk a minket hátrányosan érintő játékvezetői ítéletekkel is… – mondta Michael O'Neill szövetségi kapitány a BBC-nek, mindenekelőtt a (Hvicsa Kvarachelia által amúgy elhibázott) büntetőt kifogásolva. – Még nem néztem vissza az esetet, de a pálya mellől túl szigorú ítéletnek tűnt. Azt meg igazságtalannak éreztük, hogy egy esetben mi nem kaptunk büntetőt. Értetlenül állok egyes játékvezetői döntések előtt.”

A Sunderlandben légióskodó védő, Trai Hume emlékeztetett: a közelmúltban vendégként nem tudták megközelíteni a hazai meccseiken nyújtott teljesítményüket, ezen mindenképpen változtatni akartak.

„Ezen a meccsen két arcunkat is megmutattuk: egyrészt képesek voltunk tartósan birtokolni a labdát, helyzeteket kialakítani, és ha a szükség úgy hozta, betömörülve hatékonyan védekeztünk – értékelt a csapatkapitány. – Egy fiatal, fejlődni akaró csapat esetében ez jelentős előrelépés. A végén akár törekedhettünk volna az eredmény tartására is, de nem álltunk be védekezni, nem értük be egyetlen ponttal. Idegenben nyerni azért is fontos, mert ez üzenet mindenkinek, aki a Windsor Parkba készül: jó, ha tudja, hogy kemény mérkőzés vár rá.”

A hétfő esti belfasti mérkőzést egy északír játékos biztosan kihagyni kényszerül: Hume sunderlandi klubtársa, Dan Ballard combizomsérülést szenvedett a hajrában, sem a mieink, sem az ukránok ellen nem játszhat, és nem lesz ott a grúzok elleni október eleji második meccsen sem.

„Az előző tétmérkőzésünk az olaszok elleni vesztes világbajnoki pótselejtező volt, jó érzés, hogy végre magunk mögött hagyhatjuk azt a rossz emléket. Remekül sikerült a mostani rajt, a három pont megszerzése nagy lépés előre, de most már arra kell összpontosítanunk, hogy hétfő este is képesek legyünk hasonló teljesítményre” – tekintett előre a magyar válogatott elleni mérkőzésre O'Neill szövetségi kapitány.