Kiss Norbert nyolcadszor Európa tetején!

„Gratulálok! Már megint…” – a nagy rivális, a hatszoros Európa-bajnok Jochen Hahn így konstatálta, hogy Kiss Norbi egy hétvégével és hét versennyel a szezon vége előtt bebiztosította Európa-bajnoki címét.

Persze, ez azért senki számára sem volt váratlan, hiszen a Révész Racing magyar pilótája egész évben dominált, így elég lett volna, ha a négy francia futam közül az egyiken az első vagy a második helyen ér célba a végső sikerhez.

A magyar fiú azonban semmit sem bízott a véletlenre. Úgy volt vele, amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra – így azután már délelőtt rátaposott a gázra, és kiharcolta a pole pozícióból való indulás jogát. Az idén immár 11. alkalommal – ráadásként megdöntve a saját, tavalyi időmérős csúcsát.

Fotó: Kiss Norbi Média

Kiss jól kapta el a rajtot, egy rövid ideig Jochen Hahn mellette haladt, de azután a magyar fiú az élre állt, és már ki sem engedte a kezéből a vezető pozíciót. Az idén 16. alkalommal ünnepelhetett a dobogó legfelső fokán – ezúttal azonban nem csupán a futamgyőzelmet, hanem a nyolcadik bajnoki címet is.

„Bajnokságot nyerni mindig nagyon különleges pillanat, úgyhogy nyilván engem is megérint – nyilatkozta fülig érő szájjal Kiss. – A csapat egész évben nagyon jó munkát végzett, versenyképes autót készített fel számomra, és ez az én dolgomat is megkönnyítette a pályán. Mindegy, hogy melyik helyszínen kellett bizonyítani, gyorsak voltunk, mindenhol tudtunk futamot nyerni. A csapat a második családom, a fiúk nagyon sokat dolgoztak azért, hogy most újra Európa-bajnokként állhassunk itt, köszönet a csapattulajdonos Révész Bálintnak is a támogatásáért. Nagyon boldog vagyok, de még nem jött el az ünneplés ideje, hiszen a csapatbajnoki cím is közel van…”

KAMION EB, 6. FORDULÓ, LE MANS

1. verseny: Kiss Norbert (magyar, MAN) 23:01.202, 2. J. Hahn (német, Iveco) 5.669 mp h., 3. Halm (német, Iveco) 17.266 mp h.

Az Eb állása: 1. Kiss Norbert 297 pont – már Európa-bajnok, Lenz (német, MAN) 182, 3. J. Hahn 171