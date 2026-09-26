Klujber Katrin: Jó meccset akartunk játszani, össze is jött!

– Ha a magyar válogatottban két olyan klasszis teljesítmény akad, mint a csaknem 50 százalékkal védő Böde-Bíró Blankáé és a kilenc gólig jutó Klujber Katriné, azt a meccset általában megnyerjük. Most min múlt, hogy nem sikerült?

– Mindenkinek jól kell játszania ahhoz, hogy Norvégiát legyőzzük. És még az sem jelenti feltétlenül a sikert. Összességében elégedett vagyok, mindenki hozzátett annyit a játékunkhoz, amennyit jelenlegi állapotában tudott. Persze, szerettünk volna nyerni, de a másik oldalon a világ legjobbjai kézilabdáztak. És azért nálunk Vovának a vasárnapi meccset figyelembe véve gazdálkodnia kellett a játékpercekkel.



– Azért pihentél te is a második félidő közepén?

– Nem indokolta meg a kapitány, nem is kell, mert szerintem jobb, ha ilyen mérkőzésen mindenki pályára lép. Jó meccset akartunk játszani, ez volt a legfontosabb, és össze is jött.



– A második félidőben többször védekezhettetek úgy, hogy tudtátok, ha sikerül, támadhattok az egyenlítésért vagy a hátrány egy gólra csökkentéséért. Négy ilyen alkalom volt – és háromszor Henny Reistad húzta ki őket a pácból.

– A legnehezebb helyzeteket is meg tudja oldani, nekünk pedig még meg kell tanulni, miképp védekezzünk ellene ilyenkor. Összességében elmondható, akadtak olyan periódusok, amikor többet hibáztunk, de szerintem jó úton járunk.



– A téli Európa-bajnokságot nézve is igaz ez?

– Igen, főleg úgy, hogy vasárnap is nagy meccs vár ránk Bukarestben. Mi az ilyen találkozókból tanulni tudunk – és fogunk is!