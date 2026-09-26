Nemzeti Sportrádió

Klujber Katrin: Jó meccset akartunk játszani, össze is jött!

MONCZ ATTILAMONCZ ATTILA
• Bukarest
2026.09.26. 15:44
Klujber Katrin a szombati meccsen (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
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magyar női kézilabda-válogatott Klujber Katrin női kézilabda-válogatott
Az Eurokupa elődöntőjében a Norvégiától elszenvedett 27–23-as vereséget követően a magyar női kézilabda-válogatott legjobb mezőnyjátékosa, a kilenc gólig jutó Klujber Katrin nyilatkozott honlapunknak.

– Ha a magyar válogatottban két olyan klasszis teljesítmény akad, mint a csaknem 50 százalékkal védő Böde-Bíró Blankáé és a kilenc gólig jutó Klujber Katriné, azt a meccset általában megnyerjük. Most min múlt, hogy nem sikerült?
– Mindenkinek jól kell játszania ahhoz, hogy Norvégiát legyőzzük. És még az sem jelenti feltétlenül a sikert. Összességében elégedett vagyok, mindenki hozzátett annyit a játékunkhoz, amennyit jelenlegi állapotában tudott. Persze, szerettünk volna nyerni, de a másik oldalon a világ legjobbjai kézilabdáztak. És azért nálunk Vovának a vasárnapi meccset figyelembe véve gazdálkodnia kellett a játékpercekkel.

– Azért pihentél te is a második félidő közepén?
– Nem indokolta meg a kapitány, nem is kell, mert szerintem jobb, ha ilyen mérkőzésen mindenki pályára lép. Jó meccset akartunk játszani, ez volt a legfontosabb, és össze is jött.

– A második félidőben többször védekezhettetek úgy, hogy tudtátok, ha sikerül, támadhattok az egyenlítésért vagy a hátrány egy gólra csökkentéséért. Négy ilyen alkalom volt – és háromszor Henny Reistad húzta ki őket a pácból.
– A legnehezebb helyzeteket is meg tudja oldani, nekünk pedig még meg kell tanulni, miképp védekezzünk ellene ilyenkor. Összességében elmondható, akadtak olyan periódusok, amikor többet hibáztunk, de szerintem jó úton járunk.

– A téli Európa-bajnokságot nézve is igaz ez?
– Igen, főleg úgy, hogy vasárnap is nagy meccs vár ránk Bukarestben. Mi az ilyen találkozókból tanulni tudunk – és fogunk is!

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Négy góllal nyertek Reistadék a bukaresti elődöntőben, holnap a női kézilabda-válogatottunk a dánokkal vagy a románokkal játszik majd.

 

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