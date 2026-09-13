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Képes Sport: A gólszerzés norvég mestere

NAGY ZSOLTNAGY ZSOLT
2026.09.13. 14:47
Itt éppen olyan erővel támadta meg a labdát, hogy Coventry védője lerántani sem tudta... (Fotó: Reuters)
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Erling Haaland norvég labdarúgó-válogatott Képes Sport Manchester City
Klubszinten már több mint 300 gólnál tart Erling Haaland, akinek sokan sokfélét vetnek a szemére, de azt nem lehet vitatni, hogy a kapu előtt a védők rémálma, és ha jó ütemben indul meg, szinte lehetetlen megfékezni.

300, 301, 302… Erling Haaland megállíthatatlan. A Manchester City csatára alighogy szeptember 5-én, a Coventry elleni bajnoki mérkőzésen (1–0) megszerezte pályafutása 300. gólját klubszinten, három nappal később, a Porto elleni Bajnokok Ligája-találkozón duplázott. A 26 éves norvégot lehet szeretni vagy nem szeretni, de az vitathatatlan: vérbeli gólszerző. Hogy nem veszi ki a részét az össz­játékból, nem ad zseniális gólpasszokat, és előfordul, hogy alig ér labdához? Az elemzőket talán érdekli, őt a legkevésbé sem.

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„Hidegen hagy, amikor azt mondják rólam, hogy nem érek eleget a labdához. A legnagyobb álmom, hogy egy mérkőzésen összesen ötször érjek hozzá, és mind az öt érintésemből gólt szerezzek” – felelte a beIN Sports riporterének 2022 szeptemberében, amikor szóba került, hogy a Dortmund elleni BL-mérkőzés (2–1) első félidejében mindössze 11-szer találkozott a labdával. Aztán a másodikban briliáns mozdulattal megnyerte csapatának a mérkőzést...

„A legnagyszerűbb gólszerző, aki valaha Angliában futballozott – jelentette ki a norvég csatárról a Sky Sports szakértőjeként Jamie Carragher. – A sokkal idősebb játékosokról nem tudok véleményt alkotni, hiszen nem láttam őket a pályán, de ha Gary Linekert, Alan Shearert, Harry Kane-t vagy Ian Rusht nézzük, Erling Haaland egyszerűen más kategória. Különbséget kell ugyanis tenni a nagyszerű csatárok és a született gólszerzők között. Ő az utóbbi. A Manchester Citynél eddig Sergio Agüero számított ezen a téren az etalonnak, de Haaland nála is magasabb szintet képvisel. Egyszerűen a legjobb.”

A Liverpool ikonja 2025 őszén fogalmazta meg így a véleményét, és valószínűleg most sem változtatna rajta. A norvég csatár közel két méter magas, bivalyerős és termetéhez képest elképesztően gyors. Különösen az indulósebessége kiemelkedő, ha lendületbe jön, lerántani sem lehet. A háromszázadik klubszinten szerzett gólja tökéletesen megmutatta, miért rémálom ellene védekezni. A Manchester City támadása a pálya jobb oldalán bontakozott ki, amikor a tizenhatoson kívülről hirtelen megindult a kapu elé, a Coventry svájci válogatott középhátvédje, Aurele Amenda hiába próbálta feltartóztatni, ellökni, visszahúzni, Haaland az ütközést meg sem érezve belépett elé, és Antoine Semenyo beívelésére a lehető legjobb ütemben érkezve a kapuba fejelte a labdát.

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„Néha hallgatom az Erling Haalandról szóló vitákat, és csak fogom a fejem – mondta a The Rest Is Football podcastben a Jamie Carragher által is említett Alan Shearer, aki 260 góljával a Premier League történetének legeredményesebb gólszerzője (a norvég egyhamar nem előzi meg, az angol élvonalban 115-nél tart). – Sokan vetik a szemére, hogy alig ér a labdához, nem alakít ki elég helyzetet a társainak, és nem veszi ki a részét kellően a támadások felépítéséből. Aztán valaki találomra beadja a labdát a tizenhatoson belülre, a védő gyakorlatilag rajta lóg, mégis ott a gól. A Coventry ellen nem hiszem, hogy Semenyo éppen őt célozta meg a beívelésével, és ebben rejlik az igazi ereje. A csatárok többsége arra vár, hogy megtalálja a labda. Haalandnak elég a tizenhatoson belülre eljuttatni, ott ő találja meg a labdát. Ha valaki azt hiszi, könnyű a dolga, gondoljon bele, hogy a védők már ismerik, pontosan tisztában vannak vele, mire készül. Tudják, hogy át akarja verekedni magát rajtuk. Tudják, hogy a kapus és a középhátvédek közötti területet fogja támadni. Tudják, hogy amikor a labda oda érkezik, Haaland jó eséllyel felbukkan. Mégis tehetetlenek vele szemben. A háromszáz gól ennek a fő bizonyítéka. Érdemes megfigyelni azt is, ahogyan a pályán viselkedik. A Coventry ellen egy alkalommal szabálytalankodtak vele a tizenhatoson belül, és ahelyett, hogy eldobta volna magát, arra összpontosított, hogyan férhet hozzá a labdához. Ezt nagyon kedvelem benne. A gondolatai mindig a gólszerzésen járnak, és nem azon, miként harcolhat ki tizenegyest.”

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Hogy mennyi gólig juthat el pályafutása végére Erling Haaland, milyen trófeákat szerezhet és rekordokat dönthet meg a jövőben, azt rengeteg tényező befolyásolja. Az viszont tény, hogy pályafutása során eddig huszonöt csapat ellen játszott a Premier League-ben, és huszonnégy kapujába már betalált. A kivétel a Sunderland, amellyel a Manchester City legközelebb szeptember 20-án találkozik. Ne legyenek kétségeink, a „fekete macskák” védői tökéletesen tudják, ki vár rájuk aznap. Fel is készülnek rá.

De vajon meg tudják állítani?

ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
17.30: Manchester United–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Erling Haaland norvég labdarúgó-válogatott Képes Sport Manchester City
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