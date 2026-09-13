Képes Sport: A gólszerzés norvég mestere

300, 301, 302… Erling Haaland megállíthatatlan. A Manchester City csatára alighogy szeptember 5-én, a Coventry elleni bajnoki mérkőzésen (1–0) megszerezte pályafutása 300. gólját klubszinten, három nappal később, a Porto elleni Bajnokok Ligája-találkozón duplázott. A 26 éves norvégot lehet szeretni vagy nem szeretni, de az vitathatatlan: vérbeli gólszerző. Hogy nem veszi ki a részét az össz­játékból, nem ad zseniális gólpasszokat, és előfordul, hogy alig ér labdához? Az elemzőket talán érdekli, őt a legkevésbé sem.

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„Hidegen hagy, amikor azt mondják rólam, hogy nem érek eleget a labdához. A legnagyobb álmom, hogy egy mérkőzésen összesen ötször érjek hozzá, és mind az öt érintésemből gólt szerezzek” – felelte a beIN Sports riporterének 2022 szeptemberében, amikor szóba került, hogy a Dortmund elleni BL-mérkőzés (2–1) első félidejében mindössze 11-szer találkozott a labdával. Aztán a másodikban briliáns mozdulattal megnyerte csapatának a mérkőzést...

„A legnagyszerűbb gólszerző, aki valaha Angliában futballozott – jelentette ki a norvég csatárról a Sky Sports szakértőjeként Jamie Carragher. – A sokkal idősebb játékosokról nem tudok véleményt alkotni, hiszen nem láttam őket a pályán, de ha Gary Linekert, Alan Shearert, Harry Kane-t vagy Ian Rusht nézzük, Erling Haaland egyszerűen más kategória. Különbséget kell ugyanis tenni a nagyszerű csatárok és a született gólszerzők között. Ő az utóbbi. A Manchester Citynél eddig Sergio Agüero számított ezen a téren az etalonnak, de Haaland nála is magasabb szintet képvisel. Egyszerűen a legjobb.”

A Liverpool ikonja 2025 őszén fogalmazta meg így a véleményét, és valószínűleg most sem változtatna rajta. A norvég csatár közel két méter magas, bivalyerős és termetéhez képest elképesztően gyors. Különösen az indulósebessége kiemelkedő, ha lendületbe jön, lerántani sem lehet. A háromszázadik klubszinten szerzett gólja tökéletesen megmutatta, miért rémálom ellene védekezni. A Manchester City támadása a pálya jobb oldalán bontakozott ki, amikor a tizenhatoson kívülről hirtelen megindult a kapu elé, a Coventry svájci válogatott középhátvédje, Aurele Amenda hiába próbálta feltartóztatni, ellökni, visszahúzni, Haaland az ütközést meg sem érezve belépett elé, és Antoine Semenyo beívelésére a lehető legjobb ütemben érkezve a kapuba fejelte a labdát.

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„Néha hallgatom az Erling Haalandról szóló vitákat, és csak fogom a fejem – mondta a The Rest Is Football podcastben a Jamie Carragher által is említett Alan Shearer, aki 260 góljával a Premier League történetének legeredményesebb gólszerzője (a norvég egyhamar nem előzi meg, az angol élvonalban 115-nél tart). – Sokan vetik a szemére, hogy alig ér a labdához, nem alakít ki elég helyzetet a társainak, és nem veszi ki a részét kellően a támadások felépítéséből. Aztán valaki találomra beadja a labdát a tizenhatoson belülre, a védő gyakorlatilag rajta lóg, mégis ott a gól. A Coventry ellen nem hiszem, hogy Semenyo éppen őt célozta meg a beívelésével, és ebben rejlik az igazi ereje. A csatárok többsége arra vár, hogy megtalálja a labda. Haalandnak elég a tizenhatoson belülre eljuttatni, ott ő találja meg a labdát. Ha valaki azt hiszi, könnyű a dolga, gondoljon bele, hogy a védők már ismerik, pontosan tisztában vannak vele, mire készül. Tudják, hogy át akarja verekedni magát rajtuk. Tudják, hogy a kapus és a középhátvédek közötti területet fogja támadni. Tudják, hogy amikor a labda oda érkezik, Haaland jó eséllyel felbukkan. Mégis tehetetlenek vele szemben. A háromszáz gól ennek a fő bizonyítéka. Érdemes megfigyelni azt is, ahogyan a pályán viselkedik. A Coventry ellen egy alkalommal szabálytalankodtak vele a tizenhatoson belül, és ahelyett, hogy eldobta volna magát, arra összpontosított, hogyan férhet hozzá a labdához. Ezt nagyon kedvelem benne. A gondolatai mindig a gólszerzésen járnak, és nem azon, miként harcolhat ki tizenegyest.”

Az új frizurát még mindig szokni kell...

Hogy mennyi gólig juthat el pályafutása végére Erling Haaland, milyen trófeákat szerezhet és rekordokat dönthet meg a jövőben, azt rengeteg tényező befolyásolja. Az viszont tény, hogy pályafutása során eddig huszonöt csapat ellen játszott a Premier League-ben, és huszonnégy kapujába már betalált. A kivétel a Sunderland, amellyel a Manchester City legközelebb szeptember 20-án találkozik. Ne legyenek kétségeink, a „fekete macskák” védői tökéletesen tudják, ki vár rájuk aznap. Fel is készülnek rá.

De vajon meg tudják állítani?

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17.30: Manchester United–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!