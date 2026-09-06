A 96. percben lőtt hatalmas góllal mentett pontot az Everton a Manchester United ellen

Nem indult jól a Manchester United idénye, a Hull City az első fordulóban 2–0-ra verte meg a „vörös ördögöket”. Az Ipswich ellen már öt gólig jutott Michael Carrick csapata, Bruno Fernandes ebből három góllal és egy gólpasszal vette ki a részét. Az Everton ezzel szemben egy győzelmet és egy döntetlent könyvelhetett el a bajnokságban, és a Prestont is lelépte az angol Ligakupában.

A vendégek jobban kezdtek: Bruno Fernandes a 7. percben a kapufát találta el, később aztán az Everton került fölénybe. A szünet előtt Thierno Barry fejjel, Jarrad Branthwaite lábbal veszélyeztetett. A két együttes az első félidőben összesen kétszer találta el a kaput.

A szünet után már a gólokkal sem maradtak adósak a felek. A 47. percben Bryan Mbeumo szépen szlalomozott a védők között, majd a tizenhatos vonalához érve ballal a jobb alsóba helyezte a labdát. Az Everton ment az egyenlítésért, de 35 percen keresztül úgy tűnt, eredménytelenül. Aztán a 83. percben Hayden Hackney vitte rá a labdát a védelemre, az első passza nem volt jó, de visszapattant hozzá. Másodszor Tyrique George-hoz tálalt, aki éles szögből hatalmas erővel vágta a labdát a rövid felsőbe.

Öt percig örülhetett az Everton, a 88. percben a csereként beálló Benjamin Sesko fejelhetett teljesen üresen, Jordan Pickford ugyan beleért, de védeni nem tudta. Csereember góljára csereemberrel válaszolt az Everton. Az ötperces hosszabbítás letelte után Ainsley Maitland-Niles lőtt gyönyörű gólt 25 méterről kapásból a jobb felső sarokba. Az Everton így továbbra is veretlen öt ponttal, míg a Manchester United négy pontot gyűjtve készülhet a Bajnokok Ligájára.

PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

VASÁRNAP

Everton–Manchester United 2–2 (George 83., Maitland-Niles 90+6., ill. Mbeumo 47., Sesko 88.)

KÉSŐBB

17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Ipswich Town–Liverpool 0–2 (Isak 7., 9.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Brentford–Sunderland 1–1 (Janelt 57., ill. Le Fée 82. – 11-esből)

Fulham–Crystal Palace 2–3 (King 11., C. Palacios 42., ill. Mitchell 35., 54., Chilwell 77.)

Brighton & Hove Albion–Leeds United 1–1 (Vuskovic 71., ill. Bogle 15.)

Manchester City–Coventry City 1–0 (Haaland 26.)

Nottingham Forest–Tottenham Hotspur 0–0

Hull City–Aston Villa 0–0

Newcastle United–AFC Bournemouth 2–2 (Barnes 37., Ramsey 88., ill. M. Tavernier 9., Thiaw 35. – öngól)