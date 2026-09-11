Hosszabbított portugál sztárjával a Chelsea, Xabi Alonso elégedett

Pedro Neto a nyáron kinevezett vezetőedző, Xabi Alonso érkezése óta rendszeresen szerepel a Chelsea-ben, ráadásul a spanyol szakember által átalakított taktikai rendszerben szárnyvédőként fontos feladatokat kap.

„Hihetetlen pillanat ez számomra. Otthon érzem magam itt, sikereket szeretnék elérni a klubbal” – fogalmazott Neto.

Neto a nyári átigazolási időszakban távozási pletykák főszereplője volt, a Manchester City is érdeklődött iránta, végül maradt a Stamford Bridge-en.

Alonso a portugál játékos új szerepköréről is beszélt a szombati, Hull City elleni mérkőzés előtt: „Számomra ő szélső, de nevezhetjük szárnyvédőnek is, mert rengeteg kvalitása van. Képes a támadóharmadban játszani, miközben a védekezésből is kiveszi a részét. Hasznos az egy az egy elleni helyzetekben, gólokat szerez, és fantasztikus a munkabírása.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

Szeptember 12., szombat

16.00: Chelsea–Hull City (Tv: Match4)