Nemzeti Sportrádió

Hosszabbított portugál sztárjával a Chelsea, Xabi Alonso elégedett

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.11. 16:05
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Pedro Neto új szerződést kötött klubjával (Fotó: Chelsea FC)
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Chelsea Premier League Pedro Neto szerződéshosszabbítás
Pedro Neto 2032-ig meghosszabbította szerződését az angol élvonalbeli Chelsea FC labdarúgócsapatával – jelentette be a londoni klub pénteken. A 26 éves portugál válogatott játékos számára kedvezőbb feltételekkel írt alá új megállapodást.

Pedro Neto a nyáron kinevezett vezetőedző, Xabi Alonso érkezése óta rendszeresen szerepel a Chelsea-ben, ráadásul a spanyol szakember által átalakított taktikai rendszerben szárnyvédőként fontos feladatokat kap.

„Hihetetlen pillanat ez számomra. Otthon érzem magam itt, sikereket szeretnék elérni a klubbal”fogalmazott Neto.

Neto a nyári átigazolási időszakban távozási pletykák főszereplője volt, a Manchester City is érdeklődött iránta, végül maradt a Stamford Bridge-en.

Alonso a portugál játékos új szerepköréről is beszélt a szombati, Hull City elleni mérkőzés előtt: „Számomra ő szélső, de nevezhetjük szárnyvédőnek is, mert rengeteg kvalitása van. Képes a támadóharmadban játszani, miközben a védekezésből is kiveszi a részét. Hasznos az egy az egy elleni helyzetekben, gólokat szerez, és fantasztikus a munkabírása.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
Szeptember 12., szombat
16.00: Chelsea–Hull City (Tv: Match4)

 

 

Chelsea Premier League Pedro Neto szerződéshosszabbítás
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