Nemzeti Sportrádió

Szoboszlainak már lehetne asszisztja, nincs gól egy félidő után – Liverpool–Fulham a PL-ben

2026.09.12. 16:47
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Barcola először kezdő PL-meccsen (Fotó: Getty Images)
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légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik élő közvetítés Liverpool FC Premier League Kerkez Milos
A Premier League-ben még veretlen Liverpool a nullapontos Fulhamet fogadja a 4. forduló szombati játéknapján. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
LIVERPOOL FC–FULHAM 0–0 – ÉLŐ
Liverpool, Anfield, 16 óra (Tv: Spíler1). Vezeti: Bramall
LIVERPOOL: Alisson – R. Araújo, Jacquet, Van Dijk, Cimikasz – Szoboszlai, Gravenberch – V. Munoz, Wirtz, Barcola – Isak. Menedzser: Andoni Iraola
FULHAM: Leno – Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson – Berge, Charles – Bobb, King, Iwobi – G. García. Menedzser: Álvaro Arbeloa

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik élő közvetítés Liverpool FC Premier League Kerkez Milos
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