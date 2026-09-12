Szoboszlainak már lehetne asszisztja, nincs gól egy félidő után – Liverpool–Fulham a PL-ben

A Premier League-ben még veretlen Liverpool a nullapontos Fulhamet fogadja a 4. forduló szombati játéknapján. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
LIVERPOOL FC–FULHAM 0–0 – ÉLŐ
Liverpool, Anfield, 16 óra (Tv: Spíler1). Vezeti: Bramall
LIVERPOOL: Alisson – R. Araújo, Jacquet, Van Dijk, Cimikasz – Szoboszlai, Gravenberch – V. Munoz, Wirtz, Barcola – Isak. Menedzser: Andoni Iraola
FULHAM: Leno – Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson – Berge, Charles – Bobb, King, Iwobi – G. García. Menedzser: Álvaro Arbeloa
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