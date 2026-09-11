Brazil felfedezettjét csábítaná Liverpoolba Iraola – sajtóhír

Brit források egybehangzó állítása szerint a Tóth Alexet és korábban Kerkez Milost is foglalkoztató AFC Bournemouth és a brazil válogatott jobbszélsőjére, Rayanra fáj a foga az FC Liverpoolnak – írja a Football Insider. A portál szerint Szoboszlaiék menedzsere, Andoni Iraola igencsak szívesen látná csapatában a 20 éves dél-amerikait, akit idén januárban az ő kérésére szerződtetett a dél-angliai város egyesülete, amelynek színeiben tavasszal 15 bajnoki meccsen öt gólja mellett két gólpasszt is adott.

Amennyiben a híresztelések igaznak bizonyulnak, Rayanért abszolút Premier League-rekordot jelentő 130 millió fontot (több mint 150 millió eurót) kellene leszurkolniuk a „vörösöknek”, akik a nyáron Bradley Barcolát és Víctor Munozt is megszerezték, ám mindketten inkább a bal oldalon mozognak otthonosan.

„Rayan kivásárlási ára szerződése értelmében 130 milliót fontra emelkedik – mondta a brazillal kapcsolatban The Athletic szakértője, David Ornstein. – A Bournemouth-játékosok közül róla, Alex Scottról és Junior Kroupiról sem hiszem, hogy 100 millió alatt adják el őket, ami ha megtörténik, hatalmas bevételt jelentene a klubnak. A múltbeli játékoseladásaikat tekintve úgy tűnik, hogy ha értékesítik is a legjobb futballistáikat is, csak egyre jobbak lesznek.”