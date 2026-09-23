Klopp, Xavi és Zidane – neves edzők debütálnak a Nemzetek Ligájában

Csütörtökön debütál Jürgen Klopp Németország szövetségi kapitányaként, azonban nem a nationalelf az egyetlen válogatott, amely egy nagy névvel az élén indulhat el egy új úton. A német Sky Sport összegyűjtötte, kik vezetik a topválogatottakat a Nemzetek Ligájában.

Xavi Hernández – Hollandia

A világ- és Európa-bajnok katalán Barcelona-legenda vette át Ronald Koemantól a szakvezetői szerepet a holland válogatott élén. Az oranje épp a Jürgen Klopp vezette Németországot látja vendégül csütörtök este Amszterdamban.

Zinédine Zidane – Franciaország

„Olyan, mint egy filmben, hihetetlen, de ez a valóság” – nyilatkozta Kylian Mbappé a nemzeti hős, Zinédine Zidane megbízatásáról, ugyanis, mint ismert, tizennégy év után Zizou vette át Didier Deschamps-tól a „Les Bleus” vezetését. Franciaország pénteken mérkőzik meg Törökországgal.

Roberto Mancini – Olaszország

Egy szaúdi kitérőt követően Roberto Mancini ismét Olaszországot vezeti. A 61 éves tréner jó focit ígér, ami az olasz labdarúgáshoz méltó, és amit látva a szurkolók újra beleszerethetnek a nemzeti csapatukba. Olaszország Belgiumban bizonyíthat először péntek este.

Mark van Bommel – Belgium

A holland edző Kloppékhoz hasonlóan váltott klubfutballról a válogatott labdarúgásra. Belgium élén mutatkozhat be az imént említett Olaszország elleni mérkőzésen.

Jorge Jesus – Portugália

A 72 éves portugál mesternek tizennégy bajnoki címe van csak a szülőföldjén, míg az Al-Nasszrt vezetve Cristiano Ronaldóval is ünnepelhetett egy bajnoki címet. Portugália új szövetségi kapitányaként csütörtökön, Wales ellen bizonyíthat először.

Slaven Bilic – Horvátország

A horvát edző szombaton Csehország ellen kezdi meg második korszakát horvát szövetségi kapitányként. 2006 és 2012 között már irányította szomszédunk nemzeti csapatát, legnagyobb sikere a 2008-as Európa-bajnokság volt, amelyen a negyeddöntőig jutott a horvátokkal.

NEMZETEK LIGÁJA

1. FORDULÓ, A-LIGA

CSÜTÖRTÖK

2. CSOPORT

20.45: Hollandia–Németország, Amszterdam (Tv: Spíler2)

20.45: Szerbia–Görögország, Belgrád (Tv: Match4)

4. CSOPORT

20.45: Portugália–Wales, Lisszabon (Tv: Spíler1)

20.45: Norvégia–Dánia, Oslo (Tv: Arena4)

PÉNTEK

1. CSOPORT

20.45: Olaszország–Belgium, Róma (Tv: Spíler2)

20.45: Törökország–Franciaország, Izmit (Tv: Spíler1)

SZOMBAT

3. CSOPORT

20.45: Anglia–Spanyolország, London (Tv: Spíler1)

20.45: Csehország–Horvátország, Prága (Tv: Spíler2)