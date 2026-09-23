Nemzeti Sportrádió

Klopp, Xavi és Zidane – neves edzők debütálnak a Nemzetek Ligájában

L. Á. B.L. Á. B.
2026.09.23. 13:33
null
Megkezdődött Jürgen Klopp korszaka a német válogatottnál (Fotó: Getty Images)
Címkék
Nemzetek Ligája Xavi Hernández Zinédine Zidane Jürgen Klopp
A Nemzetek Ligája kezdetekor most nem csupán a játékosok lesznek fókuszban, ugyanis többek között Jürgen Klopp, Xavi Hernández és Zinédine Zidane is próbára teheti szakmai tudását szövetségi kapitányként, új fejezetet nyitva vonatkozó válogatottja történetében.

Csütörtökön debütál Jürgen Klopp Németország szövetségi kapitányaként, azonban nem a nationalelf az egyetlen válogatott, amely egy nagy névvel az élén indulhat el egy új úton. A német Sky Sport összegyűjtötte, kik vezetik a topválogatottakat a Nemzetek Ligájában.

Xavi Hernández – Hollandia

A világ- és Európa-bajnok katalán Barcelona-legenda vette át Ronald Koemantól a szakvezetői szerepet a holland válogatott élén. Az oranje épp a Jürgen Klopp vezette Németországot látja vendégül csütörtök este Amszterdamban.

Zinédine Zidane – Franciaország

„Olyan, mint egy filmben, hihetetlen, de ez a valóság” – nyilatkozta Kylian Mbappé a nemzeti hős, Zinédine Zidane megbízatásáról, ugyanis, mint ismert, tizennégy év után Zizou vette át Didier Deschamps-tól a „Les Bleus” vezetését. Franciaország pénteken mérkőzik meg Törökországgal.

Roberto Mancini – Olaszország

Egy szaúdi kitérőt követően Roberto Mancini ismét Olaszországot vezeti. A 61 éves tréner jó focit ígér, ami az olasz labdarúgáshoz méltó, és amit látva a szurkolók újra beleszerethetnek a nemzeti csapatukba. Olaszország Belgiumban bizonyíthat először péntek este.

Mark van Bommel – Belgium

A holland edző Kloppékhoz hasonlóan váltott klubfutballról a válogatott labdarúgásra. Belgium élén mutatkozhat be az imént említett Olaszország elleni mérkőzésen.

Jorge Jesus – Portugália

A 72 éves portugál mesternek tizennégy bajnoki címe van csak a szülőföldjén, míg az Al-Nasszrt vezetve Cristiano Ronaldóval is ünnepelhetett egy bajnoki címet. Portugália új szövetségi kapitányaként csütörtökön, Wales ellen bizonyíthat először.

Slaven Bilic – Horvátország

A horvát edző szombaton Csehország ellen kezdi meg második korszakát horvát szövetségi kapitányként. 2006 és 2012 között már irányította szomszédunk nemzeti csapatát, legnagyobb sikere a 2008-as Európa-bajnokság volt, amelyen a negyeddöntőig jutott a horvátokkal.

NEMZETEK LIGÁJA 
1. FORDULÓ, A-LIGA
CSÜTÖRTÖK
2. CSOPORT
20.45: Hollandia–Németország, Amszterdam (Tv: Spíler2)
20.45: Szerbia–Görögország, Belgrád (Tv: Match4)
4. CSOPORT
20.45: Portugália–Wales, Lisszabon (Tv: Spíler1)
20.45: Norvégia–Dánia, Oslo (Tv: Arena4)
PÉNTEK
1. CSOPORT
20.45: Olaszország–Belgium, Róma (Tv: Spíler2)
20.45: Törökország–Franciaország, Izmit (Tv: Spíler1)
SZOMBAT
3. CSOPORT
20.45: Anglia–Spanyolország, London (Tv: Spíler1)
20.45: Csehország–Horvátország, Prága (Tv: Spíler2)

 

Nemzetek Ligája Xavi Hernández Zinédine Zidane Jürgen Klopp
Legfrissebb hírek

Angol bíró vezeti a magyar–ukrán NL-meccset – hivatalos

Magyar válogatott
2 órája

Willi Orbán párját keressük a magyar válogatott védelmének közepére

Magyar válogatott
4 órája

Közvetetten az Eb-selejtező is elkezdődik a Nemzetek Ligájával

Minden más foci
5 órája

Nemzetek Ligája: Kylian Mbappé influenzával küzd

Minden más foci
17 órája

Figyelem, érkezik az ukrán aranylábkonvoj!

Magyar válogatott
19 órája

Ír–északír csata az Arsenal játékosáért, aki a mieink ellen is pályára léphet

Minden más foci
21 órája

Telt házra, kiváló hangulatra és minőségi ellenfélre számít a DAC grúz csatára a Puskás Arénában

Minden más foci
21 órája

Tóth Milán: Kiskorom óta a válogatottságról álmodtam, ez mindenért kárpótol

Magyar válogatott
23 órája