Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Ferencváros–Újpest 2–2

ÉLŐ

NB I: ETO–Kispest-Honvéd 0–0

Hiába a Chelsea korai gólja, az Arsenal nyerte a PL-forduló rangadóját

GY. B.GY. B.
2026.09.06. 19:28
null
Martin Ödegaard gólja győzelmet ért a címvédőnek (Fotó: Getty Images)
Címkék
Chelsea Arsenal angol labdarúgás Premier League angol bajnokság
A Premier League 3. fordulójának záró mérkőzésén az Arsenal 2–1-re legyőzte a Chelsea-t.

Bővebben hamarosan.

PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
VASÁRNAP
Arsenal–Chelsea 2–1 (Havertz 25., Ödegaard 50., ill. Rogers 2.)

Everton–Manchester United 2–2 (George 83., Maitland-Niles 90+6., ill. Mbeumo 47., Sesko 88.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Ipswich Town–Liverpool 0–2 (Isak 7., 9.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Brentford–Sunderland 1–1 (Janelt 57., ill. Le Fée 82. – 11-esből)
Fulham–Crystal Palace 2–3 (King 11., C. Palacios 42., ill. Mitchell 35., 54., Chilwell 77.)
Brighton & Hove Albion–Leeds United 1–1 (Vuskovic 71., ill. Bogle 15.)
Manchester City–Coventry City 1–0 (Haaland 26.)
Nottingham Forest–Tottenham Hotspur 0–0
Hull City–Aston Villa 0–0
Newcastle United–AFC Bournemouth 2–2 (Barnes 37., Ramsey 88., ill. M. Tavernier 9., Thiaw 35. – öngól)

 

 

Chelsea Arsenal angol labdarúgás Premier League angol bajnokság
Legfrissebb hírek

A 96. percben lőtt hatalmas góllal mentett pontot az Everton a Manchester United ellen

Angol labdarúgás
3 órája

Kezd összeállni a Liverpool? Úgy tűnik, megoldódtak a jobbhátvédgondok

Angol labdarúgás
9 órája

Haaland fejesével verte a Coventryt a Manchester City; a Forest otthonában szerezte meg első pontját a Spurs

Angol labdarúgás
23 órája

Isak duplázott, Barcola bemutatkozott, győzött a Liverpool az Ipswich otthonában

Angol labdarúgás
2026.09.04. 22:59

Kerkez Milos: Édesapám nem hagy elkényelmesedni

Angol labdarúgás
2026.09.04. 22:54

Hihetetlen vallomás: saját magát szórakoztatta Premier League-meccseken a játékvezető

Angol labdarúgás
2026.09.04. 12:05

„Ha megtanul úgy lőni a fiam, mint te, nagyon elégedett leszek” – Bruno Fernandes Szoboszlainak

Angol labdarúgás
2026.09.03. 23:08

Mátrixos videóval jelentette be Gabriel Martinellit az Al-Hilal

Minden más foci
2026.09.03. 19:16