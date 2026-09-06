Hiába a Chelsea korai gólja, az Arsenal nyerte a PL-forduló rangadóját
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PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
VASÁRNAP
Arsenal–Chelsea 2–1 (Havertz 25., Ödegaard 50., ill. Rogers 2.)
Everton–Manchester United 2–2 (George 83., Maitland-Niles 90+6., ill. Mbeumo 47., Sesko 88.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Ipswich Town–Liverpool 0–2 (Isak 7., 9.)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Brentford–Sunderland 1–1 (Janelt 57., ill. Le Fée 82. – 11-esből)
Fulham–Crystal Palace 2–3 (King 11., C. Palacios 42., ill. Mitchell 35., 54., Chilwell 77.)
Brighton & Hove Albion–Leeds United 1–1 (Vuskovic 71., ill. Bogle 15.)
Manchester City–Coventry City 1–0 (Haaland 26.)
Nottingham Forest–Tottenham Hotspur 0–0
Hull City–Aston Villa 0–0
Newcastle United–AFC Bournemouth 2–2 (Barnes 37., Ramsey 88., ill. M. Tavernier 9., Thiaw 35. – öngól)