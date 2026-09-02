Nemzeti Sportrádió

Enzo Fernández a Manchester Citynél folytatja – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.02. 00:57
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Enzo Fernández brit rekordért váltott klubot (Fotó: Facebook, Manchester City)
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Chelsea Enzo Fernández Manchester City
Az átigazolási időszak vége előtt a Manchester City labdarúgócsapata bejelentette, hogy szerződtette Enzo Fernándezt a Chelsea-től.

Ahogy várni lehetett, Enzo Fernández a Manchester Citynél folytatja pályafutását, új klubja az átigazolási időszak vége előtt ütötte nyélbe az üzletet.

A világbajnok és Copa América-győztes argentin középpályás a Manchester City közleménye szerint ötéves szerződést írt alá új csapatával. Sajtóhírek szerint 125 millió fontért váltott klubot, ami brit klubrekord: ennyit korábban csak a Liverpool fizetett a Newcastle Unitednek Alexander Isak játékjogáért. Fernándezt 2031-ig kötötte szerződés a Chelsea-hez.

A 25 éves labdarúgó 2023 januárja óta erősítette a londoniakat, akik akkor brit rekordnak számító 107 milliót költöttek el, hogy a Benficától megszerezzék. A Chelsea-nél klub-vb-t és Konferencialigát is nyert Enzo Maresca irányítása alatt, aki most a Citynél is az edzője lesz.

 

Chelsea Enzo Fernández Manchester City
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