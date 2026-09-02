Enzo Fernández a Manchester Citynél folytatja – hivatalos

Ahogy várni lehetett, Enzo Fernández a Manchester Citynél folytatja pályafutását, új klubja az átigazolási időszak vége előtt ütötte nyélbe az üzletet.

A világbajnok és Copa América-győztes argentin középpályás a Manchester City közleménye szerint ötéves szerződést írt alá új csapatával. Sajtóhírek szerint 125 millió fontért váltott klubot, ami brit klubrekord: ennyit korábban csak a Liverpool fizetett a Newcastle Unitednek Alexander Isak játékjogáért. Fernándezt 2031-ig kötötte szerződés a Chelsea-hez.

A 25 éves labdarúgó 2023 januárja óta erősítette a londoniakat, akik akkor brit rekordnak számító 107 milliót költöttek el, hogy a Benficától megszerezzék. A Chelsea-nél klub-vb-t és Konferencialigát is nyert Enzo Maresca irányítása alatt, aki most a Citynél is az edzője lesz.