Nemzeti Sportrádió

Angol Ligakupa: Welbeck góllal debütált, a Chelsea mellett a Fulham jutott tovább

R. D. P.R. D. P.
2026.08.27. 22:54
null
Danny Welbeck meghálálta Xabi Alonso bizalmát (Fotó: Getty Images)
Címkék
Chelsea angol Ligakupa Fulham
Két londoni csapattal, a Chelsea-vel és a Fulhammel vált teljessé az angol Ligakupa harmadik fordulójának mezőnye.

A Chelsea a harmadosztályú Luton Town felett aratott kétgólos sikert: a nyáron szerződtetett rutinos csatár, Danny Welbeck fejes góllal mutatkozott be, a hajrához közeledve pedig Hakeem Odoffin jegyzett öngólt.

A Fulham 3–0-ra nyert az ugyancsak harmadik vonalban szereplő Wimbledon ellen, mégpedig Emile Smith Rowe, Rodrigo Muniz és Gonzalo García találataival.

ANGOL LIGAKUPA 
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MECCSEI)
Chelsea–Luton Town (III.) 2–0 (0–0)
Fulham–Wimbledon (III.) 3–0 (2–0)

A következő kör párosításai:

Fotó: Carabao Cup/Facebook

 

 

Chelsea angol Ligakupa Fulham
Legfrissebb hírek

Hat gólt szerezve ment tovább a Brentford; legyőzte a Leeds a Nottinghamet az angol Ligakupában

Angol labdarúgás
2026.08.25. 23:17

„Erre a teljesítményre építhetünk” – Xabi Alonso a győztes PL-debütálása után

Angol labdarúgás
2026.08.25. 07:59

Chelsea-győzelem – Xabi Alonso nyerte a PL-újonc edzők csatáját

Angol labdarúgás
2026.08.24. 22:54

A Chelsea stadionjában játssza főtáblás meccseit a Sahtar a BL-ben

Bajnokok Ligája
2026.08.21. 20:40

Az Arsenal az esélyes, de vajon összejön a címvédés? – indul a Premier League

Angol labdarúgás
2026.08.21. 12:31

Felkészülés: megnyerte a Telekom-kupát a Bayern, óriási pofonba szaladt bele a Frankfurt

Minden más foci
2026.08.15. 17:58

Vb-bronzérmes angol védő igazolt Comóba – hivatalos

Olasz labdarúgás
2026.08.09. 19:52

Xabi Alonso szerint nagy potenciál rejlik a Chelsea-ben

Angol labdarúgás
2026.08.07. 11:37