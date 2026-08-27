Angol Ligakupa: Welbeck góllal debütált, a Chelsea mellett a Fulham jutott tovább

A Chelsea a harmadosztályú Luton Town felett aratott kétgólos sikert: a nyáron szerződtetett rutinos csatár, Danny Welbeck fejes góllal mutatkozott be, a hajrához közeledve pedig Hakeem Odoffin jegyzett öngólt.

A Fulham 3–0-ra nyert az ugyancsak harmadik vonalban szereplő Wimbledon ellen, mégpedig Emile Smith Rowe, Rodrigo Muniz és Gonzalo García találataival.

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MECCSEI)

Chelsea–Luton Town (III.) 2–0 (0–0)

Fulham–Wimbledon (III.) 3–0 (2–0)

A következő kör párosításai: