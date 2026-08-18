Nemzeti Sportrádió

Van Dijk: Időre van szükség, hogy a Liverpool megújult védelme összeálljon

2026.08.18. 09:52
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Virgil van Dijk irányítására az új idényben is szüksége lesz a liverpooli védelemnek (Fotó: Getty Images)
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Szoboszlai Dominik Virgil van Dijk Liverpool FC Premier League Kerkez Milos
Virgil van Dijk, a Liverpool labdarúgócsapatának kapitánya szerint a „vörösök” megújult védelmének időre van szüksége ahhoz, hogy megbízhatóan működjön.

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool FC hátsó alakzatából távozott Ibrahima Konaté és Andy Robertson, míg Joe Gomez izomsérülést szenvedett az idény előtti első felkészülési mérkőzésen, ezért kell új védelmet összeállítania a nyáron érkezett vezetőedzőnek, Andoni Iraolának.

Virgil van Dijk szerint az érkezők – a Barcelonától egy idényre kölcsönvett uruguayi Ronald Araújo, valamint a francia Jérémy Jacquet – jó játékosok, ám az összeszokáshoz közösen lejátszott mérkőzésekre van szükség, mivel ezek másféle tapasztalatot nyújtanak, mint az edzések.

„Jérémy angolja kicsit jobb, mint Ronaldé, ám végső soron mindannyian jó játékosok vagyunk, látunk és érzünk bizonyos pillanatokat és azt, hogyan kell egy adott szituációt kivédekezni” – fejtette ki a 35 esztendős hátvéd. Hozzáfűzte: kapcsolatokat kell kialakítaniuk egymás között és ez természetszerűleg időbe telik, ugyanakkor bízik benne, hogy mielőbb kialakul az összhang a védelemben.

Ennek fontos tagja a magyar válogatott Kerkez Milos is, aki a Transfermarkt adatai alapján az elmúlt idényben 48 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken kétszer volt eredményes, két gólpasszt osztott ki és hat sárga lapot kapott. Időnként a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik is a védelem szélén kapott lehetőséget Arne Slottól, az együttes korábbi trénerétől.

A Premier League legutóbbi kiírásában ötödik helyen végző Liverpool vasárnap a Newcastle United ellen kezdi meg a pontvadászat új idényét.

ANGOL PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
AUGUSZTUS 21., PÉNTEK
21.00: Arsenal–Coventry City (Tv: Match4)
AUGUSZTUS 22., SZOMBAT
13.30: Hull City–Manchester United (Tv: Spíler1)
16.00: Everton–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
16.00: Nottingham Forest–Leeds United (Tv: Match4)
16.00: Ipswich Town–Sunderland
18.30: Brentford–Tottenham (Tv: Spíler1)
AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP
15.00: Brighton–Aston Villa
15.00: Manchester City–Bournemouth (Tv: Spíler1)
17.30: Newcastle United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
AUGUSZTUS 24., HÉTFŐ
21.00: Fulham–Chelsea (Tv: Match4)

 

Szoboszlai Dominik Virgil van Dijk Liverpool FC Premier League Kerkez Milos
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