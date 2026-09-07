Heti program: kezdődik a Bajnokok Ligája és az NFL alapszakasza

SZEPTEMBER 7., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

7. FORDULÓ

19.30: Videoton FC Fehérvár–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL LEAGUE ONE

5. FORDULÓ

20.45: Bromley–Wimbledon (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ

18.00: Cagliari–Lecce (Tv: Match4)

20.45: Udinese–Lazio (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

19.00: Getafe–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.30: Elche–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

6. FORDULÓ

20.00: Al-Hilal–Neom SC (Tv: Spíler1)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 4. FORDULÓ

20.30: Airnergy FC–Magyar Futsal Akadémia

20.45: Újpest FC–H.O.P.E. Futsal

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Atlanta Braves–Philadelphia Phillies (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

17.50: Japán–Spanyolország

17.50: Németország–Mali

B-CSOPORT

14.30: MAGYARORSZÁG–Dél-Korea (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

14.30: Nigéria–Franciaország

C-CSOPORT

11.30: Belgium–Ausztrália

11.30: Puerto Rico–Törökország

D-CSOPORT

20.45: Egyesült Államok–Csehország

20.45: Olaszország–Kína

SZNÚKER

HOME NATIONS SERIES

14.00: English Open (Tv: Eurosport2)

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: férfi és női egyes, nyolcaddöntő; férfi és női páros, nyolcaddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

Benne: Bondár Anna, Anhelina Kalinyina (magyar, ukrán)–Erin Routliffe, Aldila Sutjiadi (ausztrál, indonéz, 9.)

VITORLÁZÁS

ILCA 6-világbajnokság (Érdi Mária), Dún Laoghaire

SZEPTEMBER 8., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.45: FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol) (Tv: Sport2, RTL+)

18.45: AEK Athén (görög)–LASK (osztrák) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2, RTL+)

21.00: FC Porto (portugál)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Lille (francia)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

20.45: Bournemouth–Lincoln City (II.)

20.45: Crystal Palace–Middlesbrough

20.45: Leyton Orient (III.)–Bradford City (III.)

20.45: Sunderland–Hull City

21.00: Millwall–Newcastle United (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny, 16. szakasz, Cortegana–Palos de la Frontera, 181.1 km (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

A negyeddöntőbe jutásért

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: férfi és női egyes, negyeddöntő; férfi páros, nyolcaddöntő; női páros, negyeddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VITORLÁZÁS

ILCA 6 világbajnokság, Dún Laoghaire

SZEPTEMBER 9., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.45: FC Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland) (Tv: Sport2, RTL+)

18.45: VfB Stuttgart (német)–Viking Stavanger (norvég) (Tv: RTL+)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák)

21.00: Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL+)

21.00: Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Napoli (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2, RTL+)

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

21.00: Chelsea–Leeds United (Tv: Match4)

SZAÚDI PRO LEAGUE

6. FORDULÓ

20.00: Al-Naszr–Abha (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny, 17. szakasz, Dos Hermanas–Sevilla, 185 km (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: One Veszprém HC–FC Porto (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

20.45: Nantes (francia)–Wisla Plock (lengyel)

C-CSOPORT

18.45: Aalborg (dán)–PSG (francia)

18.45: RK Zagreb (horvát)–Celje (szlovén)

E-CSOPORT

20.45: Barcelona–Skanderborg (dán)

F-CSOPORT

18.45: Kielce (lengyel)–Kriens (svájci)

20.45: Magdeburg (német)–Kolstad (norvég)

NŐI NB I

17.00: NEKA–FTC-Toyota Kovács

18.00: MTK Budapest-Győri Audi ETO KC

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

A negyeddöntőbe jutásért

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: férfi és női egyes, negyeddöntő; férfi páros, negyeddöntő; női páros, elődöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VITORLÁZÁS

ILCA 6 világbajnokság, Dún Laoghaire

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.00: Vasas-Plaket–FTC Telekom Waterpolo

18.00: Szolnoki Dózsa–DVSE-Master Good

18.45: UVSE–Semmelweis OSC

19.00: Metalcom Szentes–One Eger

19.00: EPS-Honvéd–Szegedi VE

19.30: Kaposvári VK–BVSC-Manna ABC

SZEPTEMBER 10., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.45: PSV (holland)–Sahtar Doneck (ukrán) (Tv: RTL+)

18.45: Fenerbahce (török)–AS Roma (olasz) (Tv: Sport2, RTL+)

21.00: Bayern München (német)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2, RTL+)

21.00: Manchester United (angol)–Sabah Baku (azeri) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Lens (francia) (Tv: RTL+)

21.00: Como (olasz)–RB Leipzig (német) (Tv: RTL+)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Péntek, 2.20: Seattle Seahawks–New England Patriots (Tv: Arena4)

JÉGKORONG

SZUPERKUPA

19.00: FTC-Telekom–Budapest Jégkorong Akadémia HC, Tüskecsarnok

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny, 18. szakasz, El Puerto de Santa María–Jerez de la Frontera, 32 km, egyéni időfutam (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Partizan (szerb)–Füchse Berlin (német)

B-CSOPORT

20.45: Melsungen (német)–Vardar 1961 (északmacedón)

D-CSOPORT

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–IFK Kristianstad (svéd) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Sporting (portugál)–GOG (dán)

E-CSOPORT

18.45: Dinamo Bukarest (román)–Montpellier (francia)

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

Negyeddöntő

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: egyes, elődöntő; férfi páros, elődöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VITORLÁZÁS

ILCA 6 világbajnokság, Dún Laoghaire

SZEPTEMBER 11., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

17.00: FC Sopron (NB III)–Szegedi VSE (NB III)

FRANCIA LIGUE 1

4. FORDULÓ

20.45: Rennes–Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

3. FORDULÓ

20.30: Union Berlin–Schalke (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ

20.45: Venezia–Fiorentina

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

21.00: Sevilla–Valencia (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Világdöntő, Budapest (Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ)

19.08, utolsó szám: férfi 110 m gát

21.49: döntő

CSELGÁNCS

10.00: Budapest Grand Slam, Papp László Budapest Sportaréna

FORMULA–1

SPANYOL NAGYDÍJ, MADRID

13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny, 19. szakasz, Vélez-Málaga–Estepona, 210 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: ETO University HT–Ferencvárosi TC

18.00: One Veszprém HC–Bepelog Dabas

KOSÁRLABDA

Női világbajnokság, Berlin

3X3-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTWERPEN, NŐK

B-CSOPORT

1. FORDULÓ

15.35: Magyarország–Szlovénia

2. FORDULÓ

19.45: Magyarország–Spanyolország

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: férfi egyes, elődöntő; női páros, döntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VITORLÁZÁS

ILCA 6 világbajnokság, Dún Laoghaire

SZEPTEMBER 12., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

13.00: Debreceni EAC (NB III)–Ferencvárosi TC

15.00: Nagykozár KSE (vármegyei I.)–Kisvárda Master Good

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II)–Paksi FC

15.00: Gödöllői SK (NB III)–Debreceni VSC

15.00: Rebase Majosi SE (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC

15.00: TFSE-Tent Team (vármegyei I.)–Vasas FC

15.00: Bajai LC (vármegyei I.)–Kispest-Honvéd FC

15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

15.00: Harta SE (vármegyei I.)–Bicskei TC (NB III)

15.00: Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)–Meton-FC Dabas SE (NB III)

15.00: FC Hatvan (vármegyei I.)–Kaposvári Rákóczi FC (NB III)

15.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Kecskeméti TE (NB II)

15.00: Mátészalkai MTK (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)

15.00: Monor SE (NB III)–FC Nagykanizsa (NB II)

15.00: Silver Tüzép Karancslapujtő (vármegyei I.)–Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)

15.00: Szolnoki MÁV FC (NB III)–Komárom VSE (NB III)

15.00: Hévíz SK (vármegyei I.)–Soroksár SC (NB II)

16.00: Diósgyőri VTK (NB II)–Videoton FC Fehérvár (NB II)

16.00: Haladás FC (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III)

17.00: Pécsi MFC (NB III)–Tiszakécskei LC (NB II)

17.00: FC Ajka (NB II)–BVSC-Zugló (NB II)

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)–MTK Budapest

18.00: Gyirmót FC Győr (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

16.00: Aston Villa–Nottingham Forest

16.00: Bournemouth–Brentford

16.00: Chelsea–Hull City (Tv: Match4)

16.00: Crystal Palace–Ipswich Town

16.00: Leeds United–Newcastle United

16.00: Liverpool–Fulham (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

18.30: Tottenham–Everton (Tv: Spíler1)

21.00: Sunderland–Arsenal (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

4. FORDULÓ

17.15: Strasbourg–Monaco

20.45: Auxerre–Nice

20.45: Le Havre–Angers

20.45: Lorient–Toulouse

20.45: Paris FC–Lyon

NÉMET BUNDESLIGA

3. FORDULÓ

15.30: Mainz–Eintracht Frankfurt

15.30: Borussia Dortmund–Paderborn (Tv: Arena4)

15.30: Augsburg–Bayer Leverkusen

15.30: Freiburg–Mönchengladbach

15.30: Hoffenheim–VfB Stuttgart

18.30: 1. FC Köln–Werder Bremen (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ

15.00: Genoa–Frosinone

18.00: Lazio–Milan (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Cagliari (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

14.00: Racing Santander–Alavés (Tv: Spíler2)

16.15: Osasuna–Espanyol (Tv: Spíler2)

18.30: Athletic Bilbao–Elche (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Világdöntő, Budapest (Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ)

18.08: utolsó szám: férfi 100 m

20.49: döntő

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 5. forduló, Zolder, 1. és 2. futam

CSELGÁNCS

10.00: Budapest Grand Slam, Papp László Budapest Sportaréna

FORMULA–1

SPANYOL NAGYDÍJ, MADRID

12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny, 20. szakasz, La Calahorra–Collado del Alguacil, 186.8 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: FTC-Toyota Kovács–Krim Mercator Ljubljana (szlovén), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: CSM Bukarest (román)–Buducsnoszt (északmacedón)

18.00: Brest (francia)–Dortmund (német)

B-CSOPORT

16.00: Blomberg-Lippe (német)–Storhamar (norvég)

18.00: Győri Audi ETO KC-Nyköbing Falster (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

FÉRFI NB I

17.00: Csurgói KK–PLER-Budapest

18.00: Liqui Moly NEKA–Eger Eszterházy SzSE

18.00: Balatonfüredi KSE–HE-DO B.Braun Gyöngyös

18.00: Szigetszentmiklós KSK–Budai Farkasok-Rév

NŐI NB I

16.00: Mol Esztergom–Motherson Mosonmagyaróvári KC

17.00: Moyra-Budaörs United Shipping–Eszterházy SC

18.00: Vasas SC–Váci NKSE

18.00: DVSC Skyline–Alba Fehérvár KC

18.00: Kisvárda Master Good SE–Gravitáció Szombathelyi KKA

KOSÁRLABDA

Női világbajnokság, Berlin, elődöntő

3x3-as Európa-bajnokság, Antwerpen

RALI

8.00: Győr rali, az országos bajnokság 4. futama, Győr és környéke

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: női egyes, döntő; férfi páros, döntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VITORLÁZÁS

ILCA 6 világbajnokság, Dún Laoghaire

SZEPTEMBER 13., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

14.00: Dorogi Bányász FC (NB III)–Újpest FC

15.00: Mezőörs KSE (megyei I.)–Puskás Akadémia FC

15.00: Dunaharaszti MTK (NB III)–Zalaegerszegi TE FC

15.00: Karcagi SC (NB II)–ETO FC

15.00: Villány TC (megyei I.)–Csepel SC (NB III)

15.00: Emődi ÁIDSE (megyei I.)–Ózd-Sajóvölgye (NB III)

15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Szentlőrinc (NB II)

15.00: Lébény SE (megyei I.)–ESMTK (NB III)

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

15.00: Coventry City–Brighton (Tv: Spíler1)

17.30: Manchester United–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

4. FORDULÓ

15.00: Lille–Troyes

17.15: Le Mans–Lens

20.45: Brest–PSG

NÉMET BUNDESLIGA

3. FORDULÓ

15.30: RB Leipzig–Hamburg (Tv: Arena4)

17.30: Elversberg–Bayern München (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ

15.00: Lecce–Monza (Tv: Match4)

18.00: Napoli–Bologna

20.45: Sassuolo–Juventus

SKÓT LIGAKUPA

13.00: Rangers–Celtic (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

14.00: Celta Vigo–Málaga (Tv: Spíler2)

16.15: Levante–Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Getafe–Deportivo (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

19.00: Carolina Panthers–Chicago Bears

19.00: Cincinnati Bengals–Tampa Bay Buccaneers

19.00: Detroit Lions–New Orleans Saints

19.00: Houston Texans–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

19.00: Indianapolis Colts–Baltimore Ravens

19.00: Jacksonville Jaguars–Cleveland Browns

19.00: Pittsburgh Steelers–Atlanta Falcons

19.00: Tennessee Titans–New York Jets

22.25: Las Vegas Raiders–Miami Dolphins

22.25: Los Angeles Chargers–Arizona Cardinals

22.25: Minnesota Vikings–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

22.25: Philadelphia Eagles–Washington Commanders

Hétfő, 2.20: New York Giants–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

ATLÉTIKA

Világdöntő, Budapest (Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ)

18.08: utolsó szám: női 200 m

20.49: döntő

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 5. forduló, Zolder, 3. és 4. futam

CSELGÁNCS

10.00: Budapest Grand Slam, Papp László Budapest Sportaréna

FORMULA–1

SPANYOL NAGYDÍJ, MADRID

15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny, 21. szakasz, Granada–Granada, 112 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: Mol Tatabánya KC–OTP Bank-Pick Szeged

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Esbjerg (dán)–Sola (norvég)

B-CSOPORT

14.00: Odense (dán)–Podravka (horvát)

16.00: Metz (francia)–Bistrita (román)

KOSÁRLABDA

Női világbajnokság, Berlin, bronzmérkőzés és döntő

3x3-as Európa-bajnokság, Antwerpen

MOTORSPORT

MOTOGP

SAN MARINÓ-I NAGYDÍJ, MISANO

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RALI

Chile-rali, a vb 12. futama, Concepción és környéke

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: férfi egyes, döntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

TRIATLON

Világbajnoki futam, Karlovy Vary

10.00: női verseny

15.00: férfi verseny