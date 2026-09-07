Heti program: kezdődik a Bajnokok Ligája és az NFL alapszakasza
SZEPTEMBER 7., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
7. FORDULÓ
19.30: Videoton FC Fehérvár–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL LEAGUE ONE
5. FORDULÓ
20.45: Bromley–Wimbledon (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ
18.00: Cagliari–Lecce (Tv: Match4)
20.45: Udinese–Lazio (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
19.00: Getafe–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.30: Elche–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
SZAÚDI PRO LEAGUE
6. FORDULÓ
20.00: Al-Hilal–Neom SC (Tv: Spíler1)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 4. FORDULÓ
20.30: Airnergy FC–Magyar Futsal Akadémia
20.45: Újpest FC–H.O.P.E. Futsal
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Atlanta Braves–Philadelphia Phillies (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
17.50: Japán–Spanyolország
17.50: Németország–Mali
B-CSOPORT
14.30: MAGYARORSZÁG–Dél-Korea (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
14.30: Nigéria–Franciaország
C-CSOPORT
11.30: Belgium–Ausztrália
11.30: Puerto Rico–Törökország
D-CSOPORT
20.45: Egyesült Államok–Csehország
20.45: Olaszország–Kína
SZNÚKER
HOME NATIONS SERIES
14.00: English Open (Tv: Eurosport2)
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi és női egyes, nyolcaddöntő; férfi és női páros, nyolcaddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
Benne: Bondár Anna, Anhelina Kalinyina (magyar, ukrán)–Erin Routliffe, Aldila Sutjiadi (ausztrál, indonéz, 9.)
VITORLÁZÁS
ILCA 6-világbajnokság (Érdi Mária), Dún Laoghaire
SZEPTEMBER 8., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol) (Tv: Sport2, RTL+)
18.45: AEK Athén (görög)–LASK (osztrák) (Tv: Sport1, RTL+)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) (Tv: RTL+)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2, RTL+)
21.00: FC Porto (portugál)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1, RTL+)
21.00: Lille (francia)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)
ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
20.45: Bournemouth–Lincoln City (II.)
20.45: Crystal Palace–Middlesbrough
20.45: Leyton Orient (III.)–Bradford City (III.)
20.45: Sunderland–Hull City
21.00: Millwall–Newcastle United (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny, 16. szakasz, Cortegana–Palos de la Frontera, 181.1 km (Tv: Eurosport1)
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
A negyeddöntőbe jutásért
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi és női egyes, negyeddöntő; férfi páros, nyolcaddöntő; női páros, negyeddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
VITORLÁZÁS
ILCA 6 világbajnokság, Dún Laoghaire
SZEPTEMBER 9., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: FC Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland) (Tv: Sport2, RTL+)
18.45: VfB Stuttgart (német)–Viking Stavanger (norvég) (Tv: RTL+)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák)
21.00: Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL+)
21.00: Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török) (Tv: Sport1, RTL+)
21.00: Napoli (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2, RTL+)
ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
21.00: Chelsea–Leeds United (Tv: Match4)
SZAÚDI PRO LEAGUE
6. FORDULÓ
20.00: Al-Naszr–Abha (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny, 17. szakasz, Dos Hermanas–Sevilla, 185 km (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–FC Porto (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
20.45: Nantes (francia)–Wisla Plock (lengyel)
C-CSOPORT
18.45: Aalborg (dán)–PSG (francia)
18.45: RK Zagreb (horvát)–Celje (szlovén)
E-CSOPORT
20.45: Barcelona–Skanderborg (dán)
F-CSOPORT
18.45: Kielce (lengyel)–Kriens (svájci)
20.45: Magdeburg (német)–Kolstad (norvég)
NŐI NB I
17.00: NEKA–FTC-Toyota Kovács
18.00: MTK Budapest-Győri Audi ETO KC
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
A negyeddöntőbe jutásért
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi és női egyes, negyeddöntő; férfi páros, negyeddöntő; női páros, elődöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
VITORLÁZÁS
ILCA 6 világbajnokság, Dún Laoghaire
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.00: Vasas-Plaket–FTC Telekom Waterpolo
18.00: Szolnoki Dózsa–DVSE-Master Good
18.45: UVSE–Semmelweis OSC
19.00: Metalcom Szentes–One Eger
19.00: EPS-Honvéd–Szegedi VE
19.30: Kaposvári VK–BVSC-Manna ABC
SZEPTEMBER 10., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: PSV (holland)–Sahtar Doneck (ukrán) (Tv: RTL+)
18.45: Fenerbahce (török)–AS Roma (olasz) (Tv: Sport2, RTL+)
21.00: Bayern München (német)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2, RTL+)
21.00: Manchester United (angol)–Sabah Baku (azeri) (Tv: Sport1, RTL+)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Lens (francia) (Tv: RTL+)
21.00: Como (olasz)–RB Leipzig (német) (Tv: RTL+)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
Péntek, 2.20: Seattle Seahawks–New England Patriots (Tv: Arena4)
JÉGKORONG
SZUPERKUPA
19.00: FTC-Telekom–Budapest Jégkorong Akadémia HC, Tüskecsarnok
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny, 18. szakasz, El Puerto de Santa María–Jerez de la Frontera, 32 km, egyéni időfutam (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Partizan (szerb)–Füchse Berlin (német)
B-CSOPORT
20.45: Melsungen (német)–Vardar 1961 (északmacedón)
D-CSOPORT
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–IFK Kristianstad (svéd) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.45: Sporting (portugál)–GOG (dán)
E-CSOPORT
18.45: Dinamo Bukarest (román)–Montpellier (francia)
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
Negyeddöntő
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: egyes, elődöntő; férfi páros, elődöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
VITORLÁZÁS
ILCA 6 világbajnokság, Dún Laoghaire
SZEPTEMBER 11., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
17.00: FC Sopron (NB III)–Szegedi VSE (NB III)
FRANCIA LIGUE 1
4. FORDULÓ
20.45: Rennes–Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
3. FORDULÓ
20.30: Union Berlin–Schalke (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ
20.45: Venezia–Fiorentina
SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
21.00: Sevilla–Valencia (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Világdöntő, Budapest (Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ)
19.08, utolsó szám: férfi 110 m gát
21.49: döntő
CSELGÁNCS
10.00: Budapest Grand Slam, Papp László Budapest Sportaréna
FORMULA–1
SPANYOL NAGYDÍJ, MADRID
13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny, 19. szakasz, Vélez-Málaga–Estepona, 210 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: ETO University HT–Ferencvárosi TC
18.00: One Veszprém HC–Bepelog Dabas
KOSÁRLABDA
Női világbajnokság, Berlin
3X3-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTWERPEN, NŐK
B-CSOPORT
1. FORDULÓ
15.35: Magyarország–Szlovénia
2. FORDULÓ
19.45: Magyarország–Spanyolország
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi egyes, elődöntő; női páros, döntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
VITORLÁZÁS
ILCA 6 világbajnokság, Dún Laoghaire
SZEPTEMBER 12., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
13.00: Debreceni EAC (NB III)–Ferencvárosi TC
15.00: Nagykozár KSE (vármegyei I.)–Kisvárda Master Good
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II)–Paksi FC
15.00: Gödöllői SK (NB III)–Debreceni VSC
15.00: Rebase Majosi SE (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC
15.00: TFSE-Tent Team (vármegyei I.)–Vasas FC
15.00: Bajai LC (vármegyei I.)–Kispest-Honvéd FC
15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
15.00: Harta SE (vármegyei I.)–Bicskei TC (NB III)
15.00: Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)–Meton-FC Dabas SE (NB III)
15.00: FC Hatvan (vármegyei I.)–Kaposvári Rákóczi FC (NB III)
15.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Kecskeméti TE (NB II)
15.00: Mátészalkai MTK (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)
15.00: Monor SE (NB III)–FC Nagykanizsa (NB II)
15.00: Silver Tüzép Karancslapujtő (vármegyei I.)–Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)
15.00: Szolnoki MÁV FC (NB III)–Komárom VSE (NB III)
15.00: Hévíz SK (vármegyei I.)–Soroksár SC (NB II)
16.00: Diósgyőri VTK (NB II)–Videoton FC Fehérvár (NB II)
16.00: Haladás FC (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III)
17.00: Pécsi MFC (NB III)–Tiszakécskei LC (NB II)
17.00: FC Ajka (NB II)–BVSC-Zugló (NB II)
17.30: Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)–MTK Budapest
18.00: Gyirmót FC Győr (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
16.00: Aston Villa–Nottingham Forest
16.00: Bournemouth–Brentford
16.00: Chelsea–Hull City (Tv: Match4)
16.00: Crystal Palace–Ipswich Town
16.00: Leeds United–Newcastle United
16.00: Liverpool–Fulham (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
18.30: Tottenham–Everton (Tv: Spíler1)
21.00: Sunderland–Arsenal (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
4. FORDULÓ
17.15: Strasbourg–Monaco
20.45: Auxerre–Nice
20.45: Le Havre–Angers
20.45: Lorient–Toulouse
20.45: Paris FC–Lyon
NÉMET BUNDESLIGA
3. FORDULÓ
15.30: Mainz–Eintracht Frankfurt
15.30: Borussia Dortmund–Paderborn (Tv: Arena4)
15.30: Augsburg–Bayer Leverkusen
15.30: Freiburg–Mönchengladbach
15.30: Hoffenheim–VfB Stuttgart
18.30: 1. FC Köln–Werder Bremen (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ
15.00: Genoa–Frosinone
18.00: Lazio–Milan (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Cagliari (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
14.00: Racing Santander–Alavés (Tv: Spíler2)
16.15: Osasuna–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Athletic Bilbao–Elche (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Világdöntő, Budapest (Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ)
18.08: utolsó szám: férfi 100 m
20.49: döntő
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 5. forduló, Zolder, 1. és 2. futam
CSELGÁNCS
10.00: Budapest Grand Slam, Papp László Budapest Sportaréna
FORMULA–1
SPANYOL NAGYDÍJ, MADRID
12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny, 20. szakasz, La Calahorra–Collado del Alguacil, 186.8 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: FTC-Toyota Kovács–Krim Mercator Ljubljana (szlovén), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: CSM Bukarest (román)–Buducsnoszt (északmacedón)
18.00: Brest (francia)–Dortmund (német)
B-CSOPORT
16.00: Blomberg-Lippe (német)–Storhamar (norvég)
18.00: Győri Audi ETO KC-Nyköbing Falster (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
FÉRFI NB I
17.00: Csurgói KK–PLER-Budapest
18.00: Liqui Moly NEKA–Eger Eszterházy SzSE
18.00: Balatonfüredi KSE–HE-DO B.Braun Gyöngyös
18.00: Szigetszentmiklós KSK–Budai Farkasok-Rév
NŐI NB I
16.00: Mol Esztergom–Motherson Mosonmagyaróvári KC
17.00: Moyra-Budaörs United Shipping–Eszterházy SC
18.00: Vasas SC–Váci NKSE
18.00: DVSC Skyline–Alba Fehérvár KC
18.00: Kisvárda Master Good SE–Gravitáció Szombathelyi KKA
KOSÁRLABDA
Női világbajnokság, Berlin, elődöntő
3x3-as Európa-bajnokság, Antwerpen
RALI
8.00: Győr rali, az országos bajnokság 4. futama, Győr és környéke
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: női egyes, döntő; férfi páros, döntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
VITORLÁZÁS
ILCA 6 világbajnokság, Dún Laoghaire
SZEPTEMBER 13., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
14.00: Dorogi Bányász FC (NB III)–Újpest FC
15.00: Mezőörs KSE (megyei I.)–Puskás Akadémia FC
15.00: Dunaharaszti MTK (NB III)–Zalaegerszegi TE FC
15.00: Karcagi SC (NB II)–ETO FC
15.00: Villány TC (megyei I.)–Csepel SC (NB III)
15.00: Emődi ÁIDSE (megyei I.)–Ózd-Sajóvölgye (NB III)
15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Szentlőrinc (NB II)
15.00: Lébény SE (megyei I.)–ESMTK (NB III)
ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
15.00: Coventry City–Brighton (Tv: Spíler1)
17.30: Manchester United–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
4. FORDULÓ
15.00: Lille–Troyes
17.15: Le Mans–Lens
20.45: Brest–PSG
NÉMET BUNDESLIGA
3. FORDULÓ
15.30: RB Leipzig–Hamburg (Tv: Arena4)
17.30: Elversberg–Bayern München (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ
15.00: Lecce–Monza (Tv: Match4)
18.00: Napoli–Bologna
20.45: Sassuolo–Juventus
SKÓT LIGAKUPA
13.00: Rangers–Celtic (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
14.00: Celta Vigo–Málaga (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Getafe–Deportivo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
19.00: Carolina Panthers–Chicago Bears
19.00: Cincinnati Bengals–Tampa Bay Buccaneers
19.00: Detroit Lions–New Orleans Saints
19.00: Houston Texans–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
19.00: Indianapolis Colts–Baltimore Ravens
19.00: Jacksonville Jaguars–Cleveland Browns
19.00: Pittsburgh Steelers–Atlanta Falcons
19.00: Tennessee Titans–New York Jets
22.25: Las Vegas Raiders–Miami Dolphins
22.25: Los Angeles Chargers–Arizona Cardinals
22.25: Minnesota Vikings–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
22.25: Philadelphia Eagles–Washington Commanders
Hétfő, 2.20: New York Giants–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)
ATLÉTIKA
Világdöntő, Budapest (Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ)
18.08: utolsó szám: női 200 m
20.49: döntő
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 5. forduló, Zolder, 3. és 4. futam
CSELGÁNCS
10.00: Budapest Grand Slam, Papp László Budapest Sportaréna
FORMULA–1
SPANYOL NAGYDÍJ, MADRID
15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny, 21. szakasz, Granada–Granada, 112 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: Mol Tatabánya KC–OTP Bank-Pick Szeged
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Esbjerg (dán)–Sola (norvég)
B-CSOPORT
14.00: Odense (dán)–Podravka (horvát)
16.00: Metz (francia)–Bistrita (román)
KOSÁRLABDA
Női világbajnokság, Berlin, bronzmérkőzés és döntő
3x3-as Európa-bajnokság, Antwerpen
MOTORSPORT
MOTOGP
SAN MARINÓ-I NAGYDÍJ, MISANO
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
RALI
Chile-rali, a vb 12. futama, Concepción és környéke
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi egyes, döntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
TRIATLON
Világbajnoki futam, Karlovy Vary
10.00: női verseny
15.00: férfi verseny