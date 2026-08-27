Nemzeti Sportrádió

Musiala már edzésben, de az idénynyitón még nem játszik

2026.08.27. 13:10
null
Musialát le kellett támogatni a Heidenheim elleni felkészülési meccsen a pályáról (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bayern München rosszullét Jamal Musiala német foci
Ismét teljes értékű munkát végez, de a pénteki idénynyitón még nem lép pályára Jamal Musiala, a Bayern München német válogatott labdarúgója.

A 23 éves középpályás augusztus 15-én, a Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig elleni felkészülési mérkőzésen, majd három nappal később a Heidenheim elleni összecsapáson is összeesett, a fiatal játékos neurológiai rendellenességgel küzd, amiről a klub is tudott korábban.

Vincent Kompany vezetőedző csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, Musiala jól reagált a gyógyszeres kezelésre, ami után már a legutóbbi tréningen ott lehetett társaival.

A belga szakember hozzátette, a Stuttgart elleni péntek esti összecsapáson Musiala még nem lesz a keret tagja, visszatéréséről az orvosi stábbal közösen határoznak majd.

Kapcsolódó tartalom

Az elmúlt időszakban kétszer is összeeső Jamal Musiala nem játszhat a Szuperkupa-mérkőzésen

A futballistát kezelő neurológusok szerint aggodalomra nincs ok, nyugodtan folytathatja sportpályafutását.

Jamal Musiala elmondta, mi miatt esett össze kétszer is rövid időn belül

„Nincs további egészségügyi kockázat. Vállaltam a felelősséget.”

 

 

Bayern München rosszullét Jamal Musiala német foci
Legfrissebb hírek

Portugál válogatott középpályást igazolt a Benfica

Minden más foci
22 órája

Harry Kane lett Németországban az év férfi labdarúgója

Német labdarúgás
2026.08.23. 17:00

A Bayern München parázs meccsen nyerte meg a német Szuperkupát a BVB-vel szemben

Német labdarúgás
2026.08.22. 22:27

Harry Kane csak egy félidőnyi játékot vállal a Dortmund ellen

Német labdarúgás
2026.08.22. 14:02

Az elmúlt időszakban kétszer is összeeső Jamal Musiala nem játszhat a Szuperkupa-mérkőzésen

Német labdarúgás
2026.08.21. 11:52

Együttműködik a Bayern München és az NHL

Német labdarúgás
2026.08.20. 14:12

Az aranycipős Harry Kane a Nemzeti Sportnak: Ez volt messze a legjobb idényem

Német labdarúgás
2026.08.19. 21:19

Jamal Musiala elmondta, mi miatt esett össze kétszer is rövid időn belül

Német labdarúgás
2026.08.18. 21:25