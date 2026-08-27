Musiala már edzésben, de az idénynyitón még nem játszik

Ismét teljes értékű munkát végez, de a pénteki idénynyitón még nem lép pályára Jamal Musiala, a Bayern München német válogatott labdarúgója.
A 23 éves középpályás augusztus 15-én, a Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig elleni felkészülési mérkőzésen, majd három nappal később a Heidenheim elleni összecsapáson is összeesett, a fiatal játékos neurológiai rendellenességgel küzd, amiről a klub is tudott korábban.
Vincent Kompany vezetőedző csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, Musiala jól reagált a gyógyszeres kezelésre, ami után már a legutóbbi tréningen ott lehetett társaival.
A belga szakember hozzátette, a Stuttgart elleni péntek esti összecsapáson Musiala még nem lesz a keret tagja, visszatéréséről az orvosi stábbal közösen határoznak majd.
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2026.08.20. 14:12