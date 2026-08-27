Musiala már edzésben, de az idénynyitón még nem játszik

A 23 éves középpályás augusztus 15-én, a Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig elleni felkészülési mérkőzésen, majd három nappal később a Heidenheim elleni összecsapáson is összeesett, a fiatal játékos neurológiai rendellenességgel küzd, amiről a klub is tudott korábban.

Vincent Kompany vezetőedző csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, Musiala jól reagált a gyógyszeres kezelésre, ami után már a legutóbbi tréningen ott lehetett társaival.

A belga szakember hozzátette, a Stuttgart elleni péntek esti összecsapáson Musiala még nem lesz a keret tagja, visszatéréséről az orvosi stábbal közösen határoznak majd.