1970 és Gerd Müller óta Mbappé az első, aki legalább 11 gólban vállalt szerepet egy vb-n

Kylian Mbappé az első 1970 óta (akkor Gerd Müller 10 góllal és 3 gólpasszal zárt), aki eljut egy vb-n legalább 11 kanadai pontig 8 góllal és 3 gólpasszal.

11 - 🇫🇷 Kylian Mbappé has been involved in 11 goals at the 2026 World Cup (8 goals, 3 assists).



That's the most by a player in a single edition since 🇩🇪 Gerd Müller in 1970 (10 goals, 3 assists).



Productive. pic.twitter.com/sJ6P4jU2dL — OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2026 VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

Franciaország–Marokkó 2–0 (0–0)

Foxborough, Boston Stadion. 63 811 néző. Vezette: Facundo Tello (argentin)

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé (Gusto, 87.), Upamecano, Saliba, Digne – Koné (Zaire-Emery, 70.), Rabiot – Dembélé, Olise, D. Doué (Barcola, 77.) – Mbappé (Mateta, 77.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, Diop, Mazraui, Szalah-Eddin (El-Uhadi, 74.) – Buaddi (Amrabat, 62.), El-Ajnaui – Talbi (Szbai, 85.), Unahi, El-Hanusz (Rahimi, 62.) – B. Díaz (Jasszin, 74.). Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi

Gólszerző: Mbappé (60.), Dembélé (66.) ONLINE, ÉLŐ TUDÓSÍTÁS ITT!