Nemzeti Sportrádió

1970 és Gerd Müller óta Mbappé az első, aki legalább 11 gólban vállalt szerepet egy vb-n

CS. M.CS. M.
2026.07.10. 01:22
Fotó: Getty Images
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam Gerd Müller Kylian Mbappé
Kylian Mbappé az első 1970 óta (akkor Gerd Müller 10 góllal és 3 gólpasszal zárt), aki eljut egy vb-n legalább 11 kanadai pontig 8 góllal és 3 gólpasszal.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
Franciaország–Marokkó 2–0 (0–0)
Foxborough, Boston Stadion. 63 811 néző. Vezette: Facundo Tello (argentin) 
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé (Gusto, 87.), Upamecano, Saliba, Digne – Koné (Zaire-Emery, 70.), Rabiot – Dembélé, Olise, D. Doué (Barcola, 77.) – Mbappé (Mateta, 77.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps  
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, Diop, Mazraui, Szalah-Eddin (El-Uhadi, 74.) – Buaddi (Amrabat, 62.), El-Ajnaui – Talbi (Szbai, 85.), Unahi, El-Hanusz (Rahimi, 62.) – B. Díaz (Jasszin, 74.). Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi
Gólszerző: Mbappé (60.), Dembélé (66.)  

ONLINE, ÉLŐ TUDÓSÍTÁS ITT!

 

foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam Gerd Müller Kylian Mbappé
Legfrissebb hírek

Van közös Mbappé édesanyjában és Jürgen Kloppban

Foci vb 2026
14 perce

Mbappét alaposan kizökkentette a VAR, ezért hagyhatta ki a tizenegyest

Foci vb 2026
20 perce

Mbappé: Nem ez a legerősebb francia válogatott...

Foci vb 2026
30 perce

Vb 2026: távozik a dél-afrikai szövetségi kapitány

Foci vb 2026
1 órája

Mbappé és Dembélé betalált, így búcsúztatták Marokkót a franciák – videó

Foci vb 2026
2 órája

Amerikai pite: Franciaország olyan jó, mint a legendás 2002-es brazil válogatott? – vb-kibeszélő, 29. nap

Foci vb 2026
2 órája

Még egy kicsi Mbappé: válogatott 100-as

Foci vb 2026
5 órája

Kylian Mbappé: Lehet, hogy nem ez a valaha volt legerősebb francia válogatott, de ebben van a legnagyobb potenciál

Foci vb 2026
6 órája
Ezek is érdekelhetik