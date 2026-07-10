Mint ismert, Franciaország 2–0-ra legyőzte Marokkót az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjének első mérkőzésén, így bejutott a legjobb négy közé, s ellenfélre vár. Videón a franciák legnagyobb félelme: Mbappé a földre rogyott, majd lecserélték, de mosolyogva, saját lábán hagyta el a pályát, majd meg is erősítette, hogy rendben van.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

Franciaország–Marokkó 2–0 (0–0)

Foxborough, Boston Stadion. 63 811 néző. Vezette: Facundo Tello (argentin)

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé (Gusto, 87.), Upamecano, Saliba, Digne – Koné (Zaire-Emery, 70.), Rabiot – Dembélé, Olise, D. Doué (Barcola, 77.) – Mbappé (Mateta, 77.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, Diop, Mazraui, Szalah-Eddin (El-Uhadi, 74.) – Buaddi (Amrabat, 62.), El-Ajnaui – Talbi (Szbai, 85.), Unahi, El-Hanusz (Rahimi, 62.) – B. Díaz (Jasszin, 74.). Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi

Gólszerző: Mbappé (60.), Dembélé (66.) ONLINE, ÉLŐ TUDÓSÍTÁS ITT!