Nemzeti Sportrádió

Videón a franciák legnagyobb félelme: Mbappé a földre rogyott, majd lecserélték, de...

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.10. 01:25
Kylian Mbappét lecserélték, de jól van (Fotó: Getty Images)
Címkék
VIDEÓ foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam Kylian Mbappé
Mint ismert, Franciaország 2–0-ra legyőzte Marokkót az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjének első mérkőzésén, így bejutott a legjobb négy közé, s ellenfélre vár. Videón a franciák legnagyobb félelme: Mbappé a földre rogyott, majd lecserélték, de mosolyogva, saját lábán hagyta el a pályát, majd meg is erősítette, hogy rendben van.
Foci vb 2026
2 órája

Marokkó sem talált ellenszert: Mbappé és Dembélé góljaival vb-elődöntős Franciaország

HELYSZÍNI TUDÓSÍTÁS. A tornán nyolcadik, összességében 20. világbajnoki találatát megszerző francia szupersztár az első félidőben kihagyott egy 11-est, de még ez sem fájt.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
Franciaország–Marokkó 2–0 (0–0)
Foxborough, Boston Stadion. 63 811 néző. Vezette: Facundo Tello (argentin) 
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé (Gusto, 87.), Upamecano, Saliba, Digne – Koné (Zaire-Emery, 70.), Rabiot – Dembélé, Olise, D. Doué (Barcola, 77.) – Mbappé (Mateta, 77.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps  
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, Diop, Mazraui, Szalah-Eddin (El-Uhadi, 74.) – Buaddi (Amrabat, 62.), El-Ajnaui – Talbi (Szbai, 85.), Unahi, El-Hanusz (Rahimi, 62.) – B. Díaz (Jasszin, 74.). Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi
Gólszerző: Mbappé (60.), Dembélé (66.)  

ONLINE, ÉLŐ TUDÓSÍTÁS ITT!

VIDEÓ foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam Kylian Mbappé
Legfrissebb hírek

1970 és Gerd Müller óta Mbappé az első, aki eljut legalább 11 gólban van benne egy vb-n

Foci vb 2026
56 perce

„Kaptam egyet a bokámra, de jól érzem magam” – Kylian Mbappé a sérüléséről

Foci vb 2026
1 órája

Statisztikák: Mbappé „nem normális”, a franciák egyre inkább hasonlítanak a 2002-es brazilokra

Foci vb 2026
1 órája

Itt a vége, Franciaország a 2026-os vb első elődöntőse!

Foci vb 2026
2 órája

Marokkó sem talált ellenszert: Mbappé és Dembélé góljaival vb-elődöntős Franciaország

Foci vb 2026
2 órája

Tizenegyesből nem ment, akcióból igen: Mbappé és Dembélé góljaival nyertek a franciák – videók

Foci vb 2026
2 órája

Elkezdődött a második félidő!

Foci vb 2026
3 órája

Gól nélküli döntetlen a szünetben, avagy Bunu (egyelőre) mindent véd

Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik