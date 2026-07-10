Mbappét alaposan kizökkentette a VAR, ezért hagyhatta ki a tizenegyest

„Ousmane Dembélé átadta nekem a labdát, én pedig elkezdtem koncentrálni. Ezután odajött hozzám a játékvezető, és közölte, hogy mégsem tizenegyes. Aztán újra azt mondta, hogy mégis az, de várni kell, mert két perccel korábbi jelenetet is ellenőriznek. Bevallom, kizökkentem. Rengeteget gyakoroltam fejben, hogyan koncentráljak egy tizenegyes előtt, de ilyen helyzetet még soha nem éltem át. Ez már a modern futball része a VAR-ral együtt, alkalmazkodnunk kell hozzá.”