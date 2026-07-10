Nemzeti Sportrádió

Mbappét alaposan kizökkentette a VAR, ezért hagyhatta ki a tizenegyest

R. D. P.R. D. P.
2026.07.10. 09:44
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foci vb 2026 Kylian Mbappé francia labdarúgó-válogatott

„Ousmane Dembélé átadta nekem a labdát, én pedig elkezdtem koncentrálni. Ezután odajött hozzám a játékvezető, és közölte, hogy mégsem tizenegyes. Aztán újra azt mondta, hogy mégis az, de várni kell, mert két perccel korábbi jelenetet is ellenőriznek. Bevallom, kizökkentem. Rengeteget gyakoroltam fejben, hogyan koncentráljak egy tizenegyes előtt, de ilyen helyzetet még soha nem éltem át. Ez már a modern futball része a VAR-ral együtt, alkalmazkodnunk kell hozzá.”

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Részletesen beszélt a tizenegyesről is, amelyet a marokkói kapus kivédett. Elmondása szerint a VAR-ellenőrzések teljesen kizökkentették őt...

 

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