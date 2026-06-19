Callum Styles hosszabbított a West Bromwich Albionnal – hivatalos

A szerződés négy évre szól, tehát 2030 nyaráig érvényes.

Mr. Kiegyensúlyozott – így nevezte Stylest a vezetőedző James Morrison a legutóbbi évadban. Styles, akit a szurkolók és a játékostársak is az idény játékosának választottak meg, 82 meccsen szerepelt a 2024-es érkezése óta, és alapemberré nőtte ki magát ebben az időszakban.

„Amikor az ügynököm szólt, hogy a klub szeretne velem hosszabbítani, azt kérdeztem, hogy mikor tudja elintézni? Egyszerűen csak érzem, hogy jó a kapcsolat. A játékosok elmehetnek egy csapathoz, és aztán kiderül, hogy nem illenek oda, de én érzem, hogy illek ide” – mondta Styles a klub honlapján.