Vége a várakozásnak: Bruno Guimaraes az Arsenalban folytatja – hivatalos

Szerdán már beszámoltunk róla, hogy az Arsenal mindenben megegyezett a Newcastle Uniteddel Bruno Guimaraes átigazolása kapcsán, és 75 millió fontért megveszi a középpályást.

Bruno Guimaraes négy évre kötelezte el magát új állomáshelyén, de a megállapodásban szerepel egy további évre szóló opció.

„Nehéz döntés volt, mert a Newcastle nagyon sokat jelent nekem. De valami újat szerettem volna kipróbálni, és készen állok a következő kihívásra” – nyilatkozta a brazil középpályás.

Bruno Guimaraes 2022 januárjában érkezett a Lyontól a Newcastle-hez, és csapatkapitányként 2025-ben ő emelhette magasba a Ligakupa-trófeát. 2023-ban és 2025-bn is eljutott a szarkákkal a Bajnokok Ligájába, de az észak-angliai csapat az előző idényben csak 12. helyen végzett.