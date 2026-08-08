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Vége a várakozásnak: Bruno Guimaraes az Arsenalban folytatja – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.08. 13:11
Bruno Guimaraes (középen) az Arsenal új igazolása (Fotó: Getty Images)
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Newcastle Arsenal Premier League Bruno Guimaraes
Az Arsenal labdarúgócsapata a hivatalos oldalain számolt be róla, hogy szerződtette a Newcastle brazil középpályását, Bruno Guimaraest.
Angol labdarúgás
2026.08.05. 11:19

Bruno Guimaraest hetvenötmillióért viszi az Arsenal – sajtóhír

Két és fél hónapnyi tárgyalás után a londoniaknak sikerült megegyezniük a Newcastle Uniteddel.

Szerdán már beszámoltunk róla, hogy az Arsenal mindenben megegyezett a Newcastle Uniteddel Bruno Guimaraes átigazolása kapcsán, és 75 millió fontért megveszi a középpályást.

Bruno Guimaraes négy évre kötelezte el magát új állomáshelyén, de a megállapodásban szerepel egy további évre szóló opció.

„Nehéz döntés volt, mert a Newcastle nagyon sokat jelent nekem. De valami újat szerettem volna kipróbálni, és készen állok a következő kihívásra” – nyilatkozta a brazil középpályás.

Bruno Guimaraes 2022 januárjában érkezett a Lyontól a Newcastle-hez, és csapatkapitányként 2025-ben ő emelhette magasba a Ligakupa-trófeát. 2023-ban és 2025-bn is eljutott a szarkákkal a Bajnokok Ligájába, de az észak-angliai csapat az előző idényben csak 12. helyen végzett.

 

 

Newcastle Arsenal Premier League Bruno Guimaraes
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