Felkészülés: későn ébredt az Arsenal, a BVB nyerte meg az Emirates-kupát; odahaza verte az OM a Bilbaót

Nem indult jól a finálé az „ágyúsok” számára, a 7. percben Felix Nmecha ugratta ki jó ütemben Samuele Inációt, a fiatal olasz pedig gólra váltotta a ziccert. A félidő derekán Konsztantinosz Karecasz lába sült el, a bődületesen nagy góllal már kétgólos volt a BVB előnye.

Mikel Arteta együttese a szünet után Ethan Nwaneri közeli lövésével kapaszkodott, de percekkel később ismét kettő volt közte: egy szöglet után Joane Gadou használta ki a védelemben uralkodó káoszt, s a kapuba juttatta a labdát. Az Arsenal Viktor Gyökeres 69. percben gólra váltott tizenegyesével ugyan még faragott hátrányából, de az egyenlítés már nem jött össze – a trófea a németeké lett. 2–3

A késő délután folyamán az Olympique Marseille az Athetic Bilbaót fogadta, s a franciák már a 10. percben előnybe kerültek, amikor egy könnyelmű labdaeladást követően Angel Gomes 18 méterről kilőtte a bal alsót. A baszkok válasza a szünet előtt bő tíz perccel érkezett, egy kapusról kipattanó labdát Oihan Sancet juttatott a hálóba. Ezzel együtt az Athletic nem örülhetett sokáig az egyenlítésnek, mert a 40. percben Igor Paixao lába is elsült, ismét előnybe hozva a franciákat. A fordulás után az eredmény sokáig nem változott, majd a 86. percben jött Tadjidine Mmadi, s ha némi szerencsével is, de gólra váltotta Quentin Timber parádés átadását, beállítva a végeredményt. 3–1

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Arsenal FC (angol)–Borussia Dortmund (német) 2–3 (0–2)

London, Emirates Stadion. Vezette: Chris Kavanagh (angol)

ARSENAL: Arrizabalaga (Meslier, a szünetben) – White (Julienne, 78.), Mosquera (Ogunnaike, 78.), Gabriel (Salmon, 60.), Calafiori (Hincapié, 60.) – Ödegaard (Nwaneri, 33.), Lewis-Skelly (F. Vieira, 78.), Havertz (O'Neill, 78.) – Dowman (Ibrahim, 78.), Gyökeres (G. Jesus, 78.), Colisz (Martinelli, 78.). Vezetőedző: Mikel Arteta

DORTMUND: Meyer – Gadou, F. Mané, Benszebaini (Reggiani, 78.) – Svensson (Jamamoto, 90+1.), Jobe Bellingham, F. Nmecha (Guirassy, 60.), Beier (Sabitzer, 59.) – Karecasz (Chukwuemeka, a szünetben), S. Inácio (Prates, 59.), F. Silva (Albert, 59.). Vezetőedző: Niko Kovac

Gólszerző: Nwaneri (54.), Gyökeres (69. – 11-esből), ill. Inácio (7.), Karecasz (29.), Gadou (58.)

Olympique Marseille–Athletic Bilbao 2–1 (A. Gomes 10., Paixao 40., ill. Sancet 34.)