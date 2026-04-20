Nemzeti Sportrádió

Frank Lampard a feljutás mellé megkapta az év edzője címet is a Championshipben

K. Zs.K. Zs.
2026.04.20. 13:37
Frank Lampard a Blackburn elleni, feljutást érő pénteki döntetlen után (Fotó: Getty Images)
Címkék
Michael Skubala Andy Woodman Frank Lampard Championship
A Coventry Cityt 25 év után az élvonalba visszajuttató Frank Lampard lett az év edzője az angol labdarúgó-bajnokság másodosztályában (Championship) – jelentette be a liga (EFL).

Az edzősködést 2018-ban kezdő Frank Lampard már az első idényében az élvonal kapujába jutott a Derby Countyval, de ami akkor nem sikerült (vereség az Aston Villa elleni playoffdöntőben), az most, a Chelsea-nél és az Evertonnál töltött időszak után, immár a Coventry City élén sikerült – nagyjából másfél évvel a 2024 novemberi kinevezése után.

Képes Sport
2026.04.16. 21:36

Démonait legyőzve újra tündököl a Frank Lampard vezette Coventry City

Karnyújtásnyira került a klub attól, hogy 25 éves száműzetésének véget vetve ismét a Premier League mezőnyének tagja legyen.

„Annak idején olyan klubhoz érkeztem, amelyik megjárta a poklot, ám visszakapaszkodott onnan, nagy boldogságára ennek a remek szurkolótábornak. A futballtudás nyilvánvalóan fontos, de egy közösségről az mond a legtöbbet, ha a tagjai elvégzik a munkát, megbecsülik magukat, támogatják és bátorítják egymást, összejárnak, együtt nevetnek. Hiányzott már az ilyesmi, nagy kiváltságként élem meg, hogy osztozhatok ebben az élményben” – jellemezte csapatát a játékosként 106-szoros angol válogatott Frank Lampard a díjazásáról értesülvén.

A harmadik és a negyedik vonalban is a csapatát feljuttató edzőnek ítélték az elismerést: a League One-ban Michael Skubala (Lincoln City), a League Two-ban Andy Woodman (Bromley) lett az idény legjobb edzője.

A Lincoln 1961 óta először kapaszkodott fel a másodosztályba, míg a Nagy-Londonhoz tartozó Bromley 1892-ben alapított klubja története során először játszik majd a harmadosztályban – ráadásul úgy, hogy két éve még az ötödik vonalban ünnepelt feljutást a playoff nyerteseként.

 

Michael Skubala Andy Woodman Frank Lampard Championship
