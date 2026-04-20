Frank Lampard a feljutás mellé megkapta az év edzője címet is a Championshipben

„Annak idején olyan klubhoz érkeztem, amelyik megjárta a poklot, ám visszakapaszkodott onnan, nagy boldogságára ennek a remek szurkolótábornak. A futballtudás nyilvánvalóan fontos, de egy közösségről az mond a legtöbbet, ha a tagjai elvégzik a munkát, megbecsülik magukat, támogatják és bátorítják egymást, összejárnak, együtt nevetnek. Hiányzott már az ilyesmi, nagy kiváltságként élem meg, hogy osztozhatok ebben az élményben” – jellemezte csapatát a játékosként 106-szoros angol válogatott Frank Lampard a díjazásáról értesülvén.

A harmadik és a negyedik vonalban is a csapatát feljuttató edzőnek ítélték az elismerést: a League One-ban Michael Skubala (Lincoln City), a League Two-ban Andy Woodman (Bromley) lett az idény legjobb edzője.

A Lincoln 1961 óta először kapaszkodott fel a másodosztályba, míg a Nagy-Londonhoz tartozó Bromley 1892-ben alapított klubja története során először játszik majd a harmadosztályban – ráadásul úgy, hogy két éve még az ötödik vonalban ünnepelt feljutást a playoff nyerteseként.

SUPER FRANK. 💎



Frank Lampard has been named EFL Championship Manager of the Season. 🏆 — Coventry City (@Coventry_City) April 19, 2026