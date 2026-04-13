Megsérült Cristian Romero, az idény végéig már nem léphet pályára – sajtóhír

2026.04.13. 20:56
Öt, illetve nyolc hét közötti kihagyás vár Cristian Romeróra, az angol élvonalban (Premier League) érdekelt Tottenham Hotspur belső védőjére – írja argentin forrásaira hivatkozva az ESPN.

Az argentin labdarúgót a Sunderland elleni bajnoki második félidejében lökte meg Brian Brobbey – Romero ezután ütközött össze Antonín Kinsky kapussal, s később Kevin Danso váltotta a védelem tengelyében. A játékos első reakciója alapján az egyik térdében törénhetett valami az egyik szalaggal – a sérülés súlyosságára a napokban sorra kerülő vizsgálatok után derül majd fény a tengerentúli portál szerint. 

A már említett források szerint Romeróra öt-nyolc hét közötti kényszerpihenő vár, így a bekk ebben az idényben már nem lép pályára a londoni csapatban, amely egyik alapembere nélkül kénytelen megkísérelni a kiesés elkerülését. A 27 éves bekk ezzel együtt várhatóan bevethető lesz a világbajnokságra címvédőként utazó argentin válogatottban – feltéve, hogy Lionel Scaloni szövetségi kapitány beválogatja az utazó keretbe.

Tegnap, 17:14

Kikapott Sunderlandben, és a kiesőzónában maradt a Tottenham

A Crystal Palace otthon fordított és nyert a Newcastle ellen, az Aston Villa ikszelt Nottinghamben.

 

Legfrissebb hírek

A Chelsea edzője magára vállalta a súlyos vereséget; Guardiolát az Arsenalról kérdezték

Angol labdarúgás
13 órája

A második félidőben hengerelt a City a Chelsea otthonában

Angol labdarúgás
Tegnap, 19:26

Kikapott Sunderlandben, és a kiesőzónában maradt a Tottenham

Angol labdarúgás
Tegnap, 17:14

Liverpooli lábnyomok: titkos fegyvert villantott a Liverpool a Fulham ellen?

Angol labdarúgás
Tegnap, 16:51

Megvan a szóbeli megállapodás, a Spurs Liverpoolból igazolhat

Angol labdarúgás
Tegnap, 11:55

Tyson Fury győzelemmel tért vissza

Ökölvívás
Tegnap, 9:25

Arne Slot szavaiból kiderült, miért nem játszott Kerkez Milos a Fulham ellen

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:10

Szalah betalált a Fulham ellen, a Liverpool sikerrel hangolt a BL-visszavágóra

Angol labdarúgás
2026.04.11. 20:27
Ezek is érdekelhetik