Megsérült Cristian Romero, az idény végéig már nem léphet pályára – sajtóhír

Az argentin labdarúgót a Sunderland elleni bajnoki második félidejében lökte meg Brian Brobbey – Romero ezután ütközött össze Antonín Kinsky kapussal, s később Kevin Danso váltotta a védelem tengelyében. A játékos első reakciója alapján az egyik térdében törénhetett valami az egyik szalaggal – a sérülés súlyosságára a napokban sorra kerülő vizsgálatok után derül majd fény a tengerentúli portál szerint.

A már említett források szerint Romeróra öt-nyolc hét közötti kényszerpihenő vár, így a bekk ebben az idényben már nem lép pályára a londoni csapatban, amely egyik alapembere nélkül kénytelen megkísérelni a kiesés elkerülését. A 27 éves bekk ezzel együtt várhatóan bevethető lesz a világbajnokságra címvédőként utazó argentin válogatottban – feltéve, hogy Lionel Scaloni szövetségi kapitány beválogatja az utazó keretbe.