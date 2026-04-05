FA-kupa: végletekig kiélezett meccsen tizenegyesekkel jutott be az elődöntőbe a Leeds

Ki csatlakozik a Chelsea-hez, a Manchester Cityhez és a Southamptonhoz az FA-kupa elődöntőjében? – ez volt a kérdés a West Ham United és a Leeds United londoni összecsapása előtt. Az első negyedórában a vendégek brazil kapusa, Lucas Perri volt a főszereplő, aki előbb Taty Castellanos, majd Jarrod Bowen kísérletét védte bravúrral, igaz, kollégájának, Alphonse Areolának is akadt dolga Noha Okafor próbálkozásánál. A kiegyenlített csatát hozó első félidő végén aztán a leedsiek mentek elégedettebben az öltözőbe, a 26. percben ugyanis Tanaka Ao lövése megpattant egy védőn, és a tehetetlen francia kapus hálójában kötött ki.

A második félidőben is hasonló volt a játék képe, mint az elsőben, ám a kapuk kevesebbszer forogtak veszélyben. A döntő momentum a 72. percben jött el, amikor Brenden Aaronsonnal szemben szabálytalankodtak a londoniak saját tizenhatosukon belül, s Craig Pawson játékvezető némi videózás után meg is adta a büntetőt. A tizenegyesnek Dominic Calvert-Lewin futott neki, s magabiztosan lőtt a kapu bal oldalába. Bár a tizenegy perces hosszabbítás előrevetítette, hogy izgalmas lesz a hajrá, arra még a hazainduló West Ham-drukkerek sem gondoltak, hogy csapatuk hosszabbításra menti a találkozót. Pedig így lett: előbb Mateus Fernandes, majd Axel Disasi bombázott a kapuba – jöhetett a ráadás.

Castellanos-góllal indult az extra játékidő, de az argentin támadó lesről talált be, egy perccel később a túloldalon James Justin tette próbára Areolát. Lendületbe jött a West Ham, előbb Castellanos lövését védte Lucas Perri, majd Bowen találta el a kapufát, utána Pablo gólját érvénytelenítette a bíró, végül tizenegyespárbajra került sor, amelyben Lucas Perri jobbnak bizonyult kollégájánál, a megsérülő Areolát váltó húszéves Finley Herricknél – a Leeds 4–2-re nyerte meg a szétlövést.

ANGOL FA-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

West Ham United–Leeds United 2–2 (M. Fernandes 90+3., Disasi 90+6., ill. Tanaka 26., Calvert-Lewin 75. – 11-esből) – 11-esekkel 2–4

Szombaton játsszák

Chelsea–Port Vale (III.) 7–0 (Hato 2., Joao Pedro 25., Lawrance-Gabriel 42. – öngól, Adarabioyo 57., A. Santos 69., Estevao 82., Garnacho 90+2. – 11-esből)

Southampton (II.)–Arsenal 2–1 (Stewart 35., Charles 85., ill. Gyökeres 68.)

Manchester City–Liverpool FC 4–0 (Haaland 39., 45+2., 56. – az elsőt 11-esből, Semenyo 50.)