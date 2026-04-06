Bernardo Silva az idény végén távozik a Manchester Citytől

Az idény végén távozik a Manchester Citytől a csapat kapitánya, Bernardo Silva – a döntésről a gárda másodedzője, Pepijn Lijnders is beszélt. A 31 éves portugál középpályás, aki hatszor nyerte meg a Premier League-et és egyszer a Bajnokok Ligájában is végső győzelmet ünnepelhetett az együttesnél töltött kilenc éve alatt, szabadon igazolhatóvá válik, mert lejár a szerződése.

„Minden jó történetnek vége szakad egyszer – mondta Lijnders a Liverpool felett aratott FA-kupa-negyeddöntős siker után. – Remélem, élvezni fogja az utolsó itt töltött hónapjait és szépen búcsúzik majd. Minden figyelmet és elismerést megérdemel.”

Pep Guardiola vezetőedző, aki eltiltása miatt nem lehetett ott a kispadon a kupamérkőzésen, korábban úgy fogalmazott, hogy Silva „pótolhatatlan”. A futballista 2017-ben az AS Monacótól szerződött a Cityhez, amelyben azóta 450-szer lépett pályára, s Guardiola irányítása alatt a csapat kulcsfigurája volt.