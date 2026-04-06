Bernardo Silva az idény végén távozik a Manchester Citytől

2026.04.06. 13:11
null
Bernardo Silva hamarosan búcsút int a szurkolóknak (Fotó: Getty Images)
Premier League Manchester City Bernardo Silva
Az idény végén távozik a klubtól Bernardo Silva, a Manchester City csapatkapitánya – erősítette meg Pepijn Lijnders, az angol labdarúgócsapat másodedzője.

Az idény végén távozik a Manchester Citytől a csapat kapitánya, Bernardo Silva – a döntésről a gárda másodedzője, Pepijn Lijnders is beszélt. A 31 éves portugál középpályás, aki hatszor nyerte meg a Premier League-et és egyszer a Bajnokok Ligájában is végső győzelmet ünnepelhetett az együttesnél töltött kilenc éve alatt, szabadon igazolhatóvá válik, mert lejár a szerződése.

„Minden jó történetnek vége szakad egyszer – mondta Lijnders a Liverpool felett aratott FA-kupa-negyeddöntős siker után. – Remélem, élvezni fogja az utolsó itt töltött hónapjait és szépen búcsúzik majd. Minden figyelmet és elismerést megérdemel.”

Pep Guardiola vezetőedző, aki eltiltása miatt nem lehetett ott a kispadon a kupamérkőzésen, korábban úgy fogalmazott, hogy Silva „pótolhatatlan”. A futballista 2017-ben az AS Monacótól szerződött a Cityhez, amelyben azóta 450-szer lépett pályára, s Guardiola irányítása alatt a csapat kulcsfigurája volt.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Arsenal31217361–22+39 70 
2. Manchester City30187560–28+32 61 
3. Manchester United311510656–43+13 55 
4. Aston Villa31166942–37+5 54 
5. Liverpool311471050–42+8 49 
6. Chelsea31139953–38+15 48 
7. Brentford311371146–42+4 46 
8. Everton311371137–35+2 46 
9. Fulham311351343–44–1 44 
10. Brighton & Hove Albion3111101041–37+4 43 
11. Sunderland3111101032–36–4 43 
12. Newcastle311261344–45–1 42 
13. Bournemouth31915746–48–2 42 
14. Crystal Palace301091133–35–2 39 
15. Leeds United317121237–48–11 33 
16. Nottingham Forest31881531–43–12 32 
17. Tottenham31791540–50–10 30 
18. West Ham31781636–57–21 29 
19. Burnley31481933–61–28 20 
20. Wolverhampton31382024–54–30 17 

 

 

