„Nincs annál felemelőbb, mint amikor elismerik a munkádat” – Szalah érzelmes videóban búcsúzik

Klubja a közösségi felületein írásban és mozgógépben is búcsúzik Mohamed Szalahtól, aki 2017-ben érkezett a Romától, és az azóta eltelt időben egyszer a Bajnokok Ligáját, kétszer a Premier League-et és a Ligakupát, egyszer-egyszer az FA-kupát, a klubvilágbajnokságot és az Európai Szuperkupát is megnyerte a csapattal. Hogy mennyit tett a közös sikerekért személyesen a 33 éves egyiptomi támadó, azt a klub örök-góllövőlistáján elfoglalt harmadik helye, a 257 gólja pontosan érzékelteti.

Az alábbi videóban Szalah a kislányai társaságában idéz fel jó néhányat emlékezetes liverpooli pillanatai közül, és mesél arról, mit jelent számára a „vörösöknél” lehúzott kilenc év.

„A város, a helyiek, a klub… ez az életem. Mindig imádni fogom ezt a csapatot, mindig szurkolok majd neki. Különleges élmény egy ilyen klub életének részévé válni, érezni a téged körülvevők szeretetét. Nincs annál felemelőbb, mint amikor elismerik a munkádat, amikor ilyen sokan értékelik azt, amit nemcsak magadért, hanem az egész közösségért teszel nap mint nap. Nagyon szerencsésnek, áldottnak érzem magam. Keveseknek adatik meg, hogy kilenc évet eltöltsenek itt, hogy ilyen szinten teljesíthessenek, és annyi örömöt élhessenek át, amennyit én. Mélyen megérintett, amin átmentem, egyáltalán nem magától értetődő, hogy az embernek része legyen ilyesmiben az életében” – többek között ezt mondja Mohamed Szalah a felvételen.

…ÉS A HOSSZABB VERZIÓ

Nemcsak Szalah, hanem Andy Robertson számára is a vasárnapi lesz az utolsó bajnoki Liverpool-mezben: a klub a szintén 2017-ben aláíró, a fent sorolt sikerekben ugyancsak részes, ám Kerkez Milos érkeztével a kezdő tizenegyből fokozatosan kiszoruló skót balhátvédtől is méltóképpen búcsúzik.

„Nagy megkönnyebbülés, hogy ezen a meccsen nem én leszek az egyetlen búcsúzó. Aggódtam ugyanis, hogy ott kell majd állnom egyedül a kör közepén… Szerencsére egyiptomi barátunk lesz majd a középpontban, és megbújhatok az árnyékában – idézi az Independent a 32 éves Andy Robertsont, aki reméli, hogy az ellenfél soraiban pályára lépő barátjának, az egykor szintén a Liverpoolban futballozó Jordan Hendersonnak is kijut az ünneplésből. – Remélem, Hendót is megéljenzik majd, hiszen rengeteget tett ezért a klubért, sok sikerre vezetett bennünket. Érzelmekkel teli délután lesz, az biztos, próbálom élvezni, amennyire lehetséges. Boldog vagyok az elmúlt kilenc évvel, nincs bennem keserűség a távozás miatt.”

A nyár egyik liverpooli búcsúzó számára sem lesz eseménytelen: Szalah az egyiptomi, Robertson a skót válogatott tagjaként ott lesz a világbajnokságon.

ANGOL PREMIER LEAGUE

38. (UTOLSÓ) FORDULÓ – vasárnap

17.00: Liverpool–Brentford – élőben az NSO-n!

17.00: Brighton & Hove Albion–Manchester United

17.00: Burnley–Wolverhampton Wanderers

17.00: Crystal Palace–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

17.00: Fulham–Newcastle United

17.00: Manchester City–Aston Villa – élőben az NSO-n!

17.00: Nottingham Forest–AFC Bournemouth

17.00: Sunderland–Chelsea

17.00: Tottenham Hotspur–Everton

17.00: West Ham United–Leeds United