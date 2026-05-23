„Nincs annál felemelőbb, mint amikor elismerik a munkádat” – Szalah érzelmes videóban búcsúzik

K. Zs.K. Zs.
2026.05.23. 12:27
Mohamed Szalah és Andy Robertson (Fotó: Getty Images)
Liverpool Mohamed Szalah Premier League
A Liverpool–Brentford mérkőzéssel vasárnap lezárul egy korszak: Mohamed Szalah, az „Egyiptomi király” elbúcsúzik a liverpooli labdarúgócsapattól – és utoljára lép pályára a „vörösöknél” Andy Roberston is.

Klubja a közösségi felületein írásban és mozgógépben is búcsúzik Mohamed Szalahtól, aki 2017-ben érkezett a Romától, és az azóta eltelt időben egyszer a Bajnokok Ligáját, kétszer a Premier League-et és a Ligakupát, egyszer-egyszer az FA-kupát, a klubvilágbajnokságot és az Európai Szuperkupát is megnyerte a csapattal. Hogy mennyit tett a közös sikerekért személyesen a 33 éves egyiptomi támadó, azt a klub örök-góllövőlistáján elfoglalt harmadik helye, a 257 gólja pontosan érzékelteti.

Az alábbi videóban Szalah a kislányai társaságában idéz fel jó néhányat emlékezetes liverpooli pillanatai közül, és mesél arról, mit jelent számára a „vörösöknél” lehúzott kilenc év.

„A város, a helyiek, a klub… ez az életem. Mindig imádni fogom ezt a csapatot, mindig szurkolok majd neki. Különleges élmény egy ilyen klub életének részévé válni, érezni a téged körülvevők szeretetét. Nincs annál felemelőbb, mint amikor elismerik a munkádat, amikor ilyen sokan értékelik azt, amit nemcsak magadért, hanem az egész közösségért teszel nap mint nap. Nagyon szerencsésnek, áldottnak érzem magam. Keveseknek adatik meg, hogy kilenc évet eltöltsenek itt, hogy ilyen szinten teljesíthessenek, és annyi örömöt élhessenek át, amennyit én. Mélyen megérintett, amin átmentem, egyáltalán nem magától értetődő, hogy az embernek része legyen ilyesmiben az életében” – többek között ezt mondja Mohamed Szalah a felvételen.

…ÉS A HOSSZABB VERZIÓ

Nemcsak Szalah, hanem Andy Robertson számára is a vasárnapi lesz az utolsó bajnoki Liverpool-mezben: a klub a szintén 2017-ben aláíró, a fent sorolt sikerekben ugyancsak részes, ám Kerkez Milos érkeztével a kezdő tizenegyből fokozatosan kiszoruló skót balhátvédtől is méltóképpen búcsúzik.

„Nagy megkönnyebbülés, hogy ezen a meccsen nem én leszek az egyetlen búcsúzó. Aggódtam ugyanis, hogy ott kell majd állnom egyedül a kör közepén… Szerencsére egyiptomi barátunk lesz majd a középpontban, és megbújhatok az árnyékában – idézi az Independent a 32 éves Andy Robertsont, aki reméli, hogy az ellenfél soraiban pályára lépő barátjának, az egykor szintén a Liverpoolban futballozó Jordan Hendersonnak is kijut az ünneplésből. – Remélem, Hendót is megéljenzik majd, hiszen rengeteget tett ezért a klubért, sok sikerre vezetett bennünket. Érzelmekkel teli délután lesz, az biztos, próbálom élvezni, amennyire lehetséges. Boldog vagyok az elmúlt kilenc évvel, nincs bennem keserűség a távozás miatt.”

A nyár egyik liverpooli búcsúzó számára sem lesz eseménytelen: Szalah az egyiptomi, Robertson a skót válogatott tagjaként ott lesz a világbajnokságon. 

ANGOL PREMIER LEAGUE
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ – vasárnap
17.00: Liverpool–Brentford – élőben az NSO-n!
17.00: Brighton & Hove Albion–Manchester United
17.00: Burnley–Wolverhampton Wanderers
17.00: Crystal Palace–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
17.00: Fulham–Newcastle United
17.00: Manchester City–Aston Villa – élőben az NSO-n!
17.00: Nottingham Forest–AFC Bournemouth
17.00: Sunderland–Chelsea
17.00: Tottenham Hotspur–Everton
17.00: West Ham United–Leeds United

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Arsenal

37

25

7

5

69–26

+43 

82 

  2. Manchester City

37

23

9

5

76–33

+43 

78 

  3. Manchester United

37

19

11

7

66–50

+16 

68 

  4. Aston Villa

37

18

8

11

54–48

+6 

62 

  5. Liverpool

37

17

8

12

62–52

+10 

59 

  6. Bournemouth

37

13

17

7

57–53

+4 

56 

  7. Brighton & Hove Albion

37

14

11

12

52–43

+9 

53 

  8. Chelsea

37

14

10

13

57–50

+7 

52 

  9. Brentford

37

14

10

13

54–51

+3 

52 

10. Sunderland

37

13

12

12

40–47

–7 

51 

11. Newcastle

37

14

7

16

53–53

49 

12. Everton

37

13

10

14

47–49

–2 

49 

13. Fulham

37

14

7

16

45–51

–6 

49 

14. Leeds United

37

11

14

12

49–53

–4 

47 

15. Crystal Palace

37

11

12

14

40–49

–9 

45 

16. Nottingham Forest

37

11

10

16

47–50

–3 

43 

17. Tottenham

37

9

11

17

47–57

–10 

38 

18. West Ham

37

9

9

19

43–65

–22 

36 

19. Burnley

37

4

9

24

37–74

–37 

21 

20. Wolverhampton

37

3

10

24

26–67

–41 

19 

 

Szoboszlai Dominik: Most az egyéni elismerések jöttek, de az összeset elcseréltem volna egy kupára

A Liverpool középpályása értékelte az idényt: szóba került a kapcsolata Szalahhal és az Aston Villa elleni elcsúszása is.

Megvan a Mohamed Szalah vezette egyiptomi vb-keret

Egyiptom Belgiummal, Iránnal és Új-Zélanddal csap össze.

 

 

