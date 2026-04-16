Nagy bejelentés a „bajnoki döntő” előtt: távozik a Manchester City csapatkapitánya

Bernardo Silva kilenc éven át volt a Manchester City meghatározó játékosa, így a sikerkorszak egyik kulcsfigurájának számít. Távozására Pep Lijnders másodedző már utalt korábban egy sajtótájékoztatón, csütörtökön pedig a klub és a labdarúgó hivatalosan is bejelentette, hogy nem lesz szerződéshosszabbítás.

„Az évek során nyújtott feltétel nélküli támogatásotok olyasmi, amit soha nem fogok elfelejteni. Játékosként az volt a legfőbb célom, hogy mindig szenvedéllyel futballozzak, hogy büszkék lehessetek, és úgy érezzétek, méltóképpen képvisellek benneteket a pályán. Remélem, ezt minden egyes mérkőzésen éreztétek. Játékosként érkeztem, és úgy távozom, mint egy közületek: életre szóló Manchester City-szurkolóként. Továbbra is támogassátok ezt a fiatal csapatot, mert biztos vagyok benne, hogy a jövőben még rengeteg fantasztikus élménnyel ajándékoznak meg benneteket” – idézte Silva szurkolókhoz írt szavait az egyesület közleménye.



A 31 éves középpályás 2017-ben került az angol klubhoz a Monacótól, azóta a City egyik legfontosabb játékosává vált. Többek között hat Premier League-bajnoki címet és egy Bajnokok Ligáját is nyert, miközben több mint 400 mérkőzésen lépett pályára.

A klub számára komoly kihívást jelent majd a pótlása, hiszen nemcsak technikai tudása, hanem vezetői szerepe miatt is kulcsfigura volt az öltözőben. Silva jelenleg is csapatkapitány Pep Guardiola döntésének értelmében, és még fontos szerep hárul rá az idény hátralévő részében: a manchesteriek harcban vannak a bajnoki elsőségért – éppen ezen a hétvégén fogadják a nagy rivális Arsenalt –, de az FA-kupában is érdekeltek a legjobb négy között.

Silvát elsősorban a Barcelonával és a Juventusszal hozták szóba a nemzetközi sajtóban.