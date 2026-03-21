Csaknem ezer évre kibérelte stadionját a Millwall FC

2026.03.21. 12:38
A Millwall stadionja (Fotó: Getty Images)
A londoni Millwall Football Club 999 évre szóló bérleti szerződést kötött a The Den Stadion használatáról.

A Championshipben, az angol másodosztályban szereplő csapat vezetősége az illetékes londoni kerületi tanáccsal írta alá a csaknem ezer esztendeig érvényes megállapodást – adta hírül közleményben a klub.

Az 1885-ben alapított Millwall FC eddig is az 1993-ban épült The Denben játszott, de csak most született meg az „örökös” együttműködést rögzítő hivatalos egyezség, amely kiterjed a stadion és a környező földterület használatára egyaránt.

 

