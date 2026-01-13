Nemzeti Sportrádió

Angol Ligakupa: a helyzeteivel jobban gazdálkodó City nyerte meg az elődöntő első felvonását

2026.01.13. 23:06
Semenyo a hétvégi FA-kupa-meccs után a Ligakupában is betalált (Fotó: Getty Images)
A Manchester City 2–0-s győzelmet aratott a címvéső Newcastle United vendégeként az Angol Ligakupa első elődöntőjének keddi odavágóján.

A labdabirtoklási adatokat tekintve vendégfölénnyel indult a mérkőzés, ezzel együtt a hazaiak jártak közelebb a gólszerzéshez: gyors kontra végén Wissa lőtte a kapu fölé Murphy lapos beadásából. Nem sokkal később Bernardo Silva kereste a labdával Haalandot, de Pope még idejében beletette a lábát a beadásba. A folytatásban a gólhelyzetek helyett inkább egymást faragták a felek – Murphyt sérülés miatt le is kellett cserélni –, így döntetlen állt az eredményjelzőn a szünetben.

A fordulás után két óriási lehetőséget hagytak ki a „szarkák”, előbb Wissa fejesét tolta a keresztlécre Trafford, majd Guimaraes döngette meg a kapufát. A kihagyott lehetősége megbosszulták magukat, Doku bal oldalról érkező centerezése a becsúszó Bernardo Silván váltott irányít, s a labdát végül Antoine Semenyo juttatta közelről a kapuba. Tíz perccel később ismét a frissen igazolt ghánai volt eredményes – ezúttal sarokkal. Más kérdés, hogy a találatot Haaland lesállása miatt visszavonta Chris Kavanagh játékvezető.

A folytatásban elmaradtak a nagy helyzetek hazai oldalon, míg a vendégek igyekeztek eldugni a labdát, egyszersmind ráülni az eredményre. A kilencperces ráadás aztán egyenlítés helyett manchesteri gólt hozott, Ait-Nuri centerezéséből Rayan Cherki lőtt a hálóba – Pep Guardiola együttese, némi szerencsével, nyerni tudott a címvédő otthonában, s fél lábbal már a döntőben érezheti magát.

Newcastle United–Manchester City 0–2 (Semenyo 53., Cherki 90+8.)

 

