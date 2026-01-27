Tammy Abraham visszatér Birminghambe

Hivatalos honlapján jelentette be az Aston Villa , hogy szerződtette a Besiktastól a 11-szeres angol válogatott támadót, Tammy Abrahamet, aki egyébként két napja még az olasz Roma játékosa volt – papíron, merthogy az elmúlt fél évet kölcsönben a törököknél töltötte, akik aztán hétfőn 13 millió euróért meg is vásárolták őt. Csakhogy kedden befutott az Aston Villa ajánlata, amely nyilván megegyezett a 28 éves támadó új szerződésében szereplő kivásárlási árral, így Abraham hét év után visszatérhet a Villa Parkba.

Abraham ugyanis a 2018–2019-es évadban már volt a birminghamiek játékosa, akik akkor a másodosztályban szerepeltek és többek között a 25 gólig jutó csatár közreműködésének is köszönhették, hogy kiharcolták a feljutást az idény végén. A nigériai származású támadó egyébként kultikus hősnek számít a Villánál, hiszen hét esztendeje a West Brom elleni playoffelődöntőben ő lőtte be a csapatot döntőbe juttató tizenegyest a szétlövés során.

Abraham a Villától való távozása után a Chelsea-vel Bajnokok Ligáját nyert 2021-ben, egy évvel később pedig a Romával a Konferencialigában diadalmaskodott – szerepelt még a Milannál is, míg az őszi szezont a Besiktasnál töltötte kölcsönben. Sajtóhírek szerint a Villával négy és fél évre szóló szerződést kötött.