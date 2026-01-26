Rooney: Artetán úrrá lett a pánik a United ellen

Nemzeti Sportrádió

2026.01.26. 14:07
Wayne Rooney és Roy Keane (Fotó: Getty Images)
Wayne Rooney és volt csapattársa, Roy Keane szerint is a nagy nyomással járó idegesség lehet a Manchester United elleni rangadót odahaza 3–2-re elvesztő, legutóbb három bajnokiján csak két pontot szerző Arsenal legnagyobb ellensége a Premier League-trófeáért folytatott küzdelemben.

Sokan sokféleképp elemzik majd az Arsenalnak a Manchester Unitedtől elszenvedett hazai vereségét, de abban a „vörös ördögök” két legendája, Wayne Rooney és Roy Keane is egyetért, hogy a listavezetőnek leginkább a nagy nyomás okozta pánikot kell leküzdenie, ha 2004 után újra bajnoki címet akar ünnepelni.

„Mikel Arteta zseniális, nagyon sokszor dicsértem már, de amikor a Manchester United 2–1-re vezetett, úrrá lett rajta a pánik. Az, hogy Ben White-ot, Eberechi Ezét, Mikel Merinót és Viktor Gyökerest is pályára küldte az 58. percben, számomra egyértelműen a kapkodásra utal. Ahelyett, hogy a pályán lévő játékosokkal próbált volna talpra állni, berezelt, elhamarkodottan cserélt, ami nem igazán volt kifizetődőmondta elemző műsorában a volt klasszis csatár. – Ha azt mondtuk volna az Arsenalnak, hogy az idény ezen szakaszában négypontos előnyük lesz, valószínűleg elfogadták volna. Most, hogy az utolsó három meccsükön csak két pontot szereztek, azt mondanám, hogy ne pánikoljanak.”

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg az „ágyúsokkal” kapcsolatban Keane is.

„Az Arsenal idegesen futballozott, érezhetően feszült volt a légkör a stadionban. Ahogy közeledik az idény vége, ez egyre rosszabb lesz. Semmi szükség a pánikra, csak arra kell gondolni, hol állnak a tabellán, és milyen jól teljesítettek eddig a különböző sorozatokban” – tanácsolta a nagy riválisnak az egykori remek középpályás.

Angol labdarúgás
20 órája

Egyelőre Carrick-sikersztori, városi riválisa után az Arsenalt is legyőzte a Man. United

Volt itt öngól, végzetes hiba, fordítás és lécről bepattanó bombagól is. Végül a csereként beálló Matheus Cunha döntött a három pont sorsáról.

ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ
Arsenal–Manchester United 2–3 (1–1)
London, Emirates Stadion. Vezette: Pawson
Arsenal: Raya – J. Timber, Saliba, Gabriel M., Hincapié (White, 57.) – Rice, Zubimendi (Merino, 58.) – Saka, Ödegaard (Eze, 58.), Trossard (Madueke, 75.) – G. Jesus (Gyökeres, 58.). Vezetőedző: Mikel Arteta
Man. United: Lammens – Dalot, Maguire, Li. Martínez, Shaw – Casemiro, Mainoo – Amad (Mazraui, 89.), B. Fernandes, Dorgu (Sesko, 81.) – Mbeumo (Cunha, 69.). Vezetőedző: Michael Carrick

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal23155342–17+25 50 
2. Manchester City23144547–21+26 46 
3. Aston Villa23144535–25+10 46 
4. Manchester United23108541–34+7 38 
5. Chelsea23107638–24+14 37 
6. Liverpool23106735–32+3 36 
7. Fulham23104931–3134 
8. Brentford231031035–32+3 33 
9. Newcastle2396832–29+3 33 
10. Sunderland2389624–26–2 33 
11. Everton2295824–25–1 32 
12. Brighton & Hove Albion2379733–31+2 30 
13. Bournemouth2379738–43–5 30 
14. Tottenham2377933–31+2 28 
15. Crystal Palace2377924–28–4 28 
16. Leeds United2267930–37–7 25 
17. Nottingham Forest23741223–34–11 25 
18. West Ham23551327–45–18 20 
19. Burnley23361425–44–19 15 
20. Wolverhampton23151715–43–28 

 

 

Ezek is érdekelhetik