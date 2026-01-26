Rooney: Artetán úrrá lett a pánik a United ellen

Sokan sokféleképp elemzik majd az Arsenalnak a Manchester Unitedtől elszenvedett hazai vereségét, de abban a „vörös ördögök” két legendája, Wayne Rooney és Roy Keane is egyetért, hogy a listavezetőnek leginkább a nagy nyomás okozta pánikot kell leküzdenie, ha 2004 után újra bajnoki címet akar ünnepelni.

„Mikel Arteta zseniális, nagyon sokszor dicsértem már, de amikor a Manchester United 2–1-re vezetett, úrrá lett rajta a pánik. Az, hogy Ben White-ot, Eberechi Ezét, Mikel Merinót és Viktor Gyökerest is pályára küldte az 58. percben, számomra egyértelműen a kapkodásra utal. Ahelyett, hogy a pályán lévő játékosokkal próbált volna talpra állni, berezelt, elhamarkodottan cserélt, ami nem igazán volt kifizetődő – mondta elemző műsorában a volt klasszis csatár. – Ha azt mondtuk volna az Arsenalnak, hogy az idény ezen szakaszában négypontos előnyük lesz, valószínűleg elfogadták volna. Most, hogy az utolsó három meccsükön csak két pontot szereztek, azt mondanám, hogy ne pánikoljanak.”

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg az „ágyúsokkal” kapcsolatban Keane is.

„Az Arsenal idegesen futballozott, érezhetően feszült volt a légkör a stadionban. Ahogy közeledik az idény vége, ez egyre rosszabb lesz. Semmi szükség a pánikra, csak arra kell gondolni, hol állnak a tabellán, és milyen jól teljesítettek eddig a különböző sorozatokban” – tanácsolta a nagy riválisnak az egykori remek középpályás.