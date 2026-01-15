MU: Gary Neville három sztáredző közül választaná ki Michael Carrick utódját

A Manchester Unitedet játékosként 1991 és 2011 között erősítő, jelenleg felkapott szakkommentátorként tevékenykedő Gary Neville sok sikert kívánt korábbi csapattársának, Michael Carricknek az új munkájához, azonban kiemelte, hogy a tréner megbízatása csak ideiglenes jellegű: „Remélem, hogy Michael nagyon jó lesz – idézte a Sky Sports Gary Neville-t. – De Michael és a klub érdekében is mondom, szó sem lehet arról, hogy az idény után is vállalja a pozíció betöltését, még akkor sem, ha minden egyes meccset megnyer.”

A legendás játékos szerint helyes döntés volt, hogy a klub végül elbocsátotta Ruben Amorimot, és egy olyan edzőre bízta az irányítást, aki korábban futballozott a Manchester Unitedben, egy dolog miatt ugyanakkor csalódottságát is kénytelen volt kifejezni. Szavai szerint ugyanis amikor David Moyes menesztése után Ryan Giggs, vagy Ole Gunnar Solskjaer került a csapat élére, akkor hasonló helyzet adódott, mint most: „Láttuk már ezt a filmet is...” – mondta.

„Nem hiszem, hogy lett volna más választása jelenleg a klubnak. A legtöbb United-szurkoló a rendelkezésre álló edzők miatt egyetért az idény végéig szóló kinevezéssel” – tette hozzá Neville, akinek már arra is van ötlete, hogy a nyártól ki kerüljön a csapat élére. A Sky Sportsnak három sztáredző nevét említette: Thomas Tuchelét, Carlo Ancelottiét és Mauricio Pochettinóét.

„Ki tudja kezelni a médiát? Ki tudja rendbe tenni az öltözőt? Ki tudja kezelni a tulajdonosokat? Ki játszik olyan stílusú focit, amit a szurkolók legalább élvezni fognak? Kinek van Bajnokok Ligája tapasztalata? Kinek van nagy meccseken szerzett tapasztalata?” – tette fel a kérdéseket a klublegenda, aki szerint ezek mentén kell meghozni majd a döntést.