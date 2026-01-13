Michael Carrick lett a Manchester United vezetőedzője – hivatalos

A szóbeli egyezségről már hétfőn beszámolt több megbízható hírforrás, mostanra a részleteket is kidolgozták.

Michael Carrick 2006 és 2018 között több mint 300 mérkőzést játszott a Manchester Unitedben, és miután felhagyott a játékkal, az egyesületnél maradt. Rövid ideig – Ole Gunnar Solskjaer 2021-es menesztése után – már irányította az MU-t, majd 2022 októberétől elbocsátásáig, 2025 júniusáig a Middlesbrough vezetőedzője volt.

Mint ismert, Ruben Amorimot múlt hétfőn menesztették a Manchester United vezetői, és ideiglenesen Darren Fletcherre, az ifjúsági gárda trénerére – Carrick korábbi csapattársára – bízták az irányítást; a csapat már vele esett ki az FA-kupából a hétvégén.

A BBC szerint Carrick négy fős stábot hoz magával: a korábban tíz évig az angol válogatottnál másodedzői feladatot ellátó Steve Holland lesz az első számú segítője. Csapatának tagja lesz még a korábbi nyolcszoros angol válogatott védő Jonathan Woodgate, Manchester Unitedben két részletben több mint 240 mérkőzésen szerepelt, s tavaly májusban visszavonult északír válogatott bekk Jonny Evans, valamint a MU U21-es csapatától érkező edző, Travis Binnion.

A tabella hetedik helyén álló United a Premier League következő fordulója keretében, szombaton városi derbit vív a Manchester Cityvel.