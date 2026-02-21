A Chelsea a 93. percben kapott góllal bukta el a győzelmet a Burnley ellen
CHELSEA–BURNLEY
A londoni kékek nem váratták sokáig szurkolóikat, már a 4. percben megszerezték a vezetést az utolsó előtti helyen álló Burnley ellen: ragyogó labdakihozatal után a támadás végén Pedro Neto bal oldalról lőtte középre a labdát, amit Joao Pedro estében, közvetlen közelről kotort a vendégek kapujába. Húsz perc után 80 százaléknál is többet birtokolta a labdát a Chelsea, de a szünet előtt újabb gólt már nem szerzett – annak ellenére, hogy Cole Palmer a 37. percben növelhette volna az előnyt, a nem túl jól helyezett lövését azonban védte Martin Dúbravka. A 72. percben Wesley Fofana összegyűjtötte második sárga lapját, így a Chelsea megfogyatkozott és a hajrában már csak arra törekedett, hogy megtartsa egygólos vezetését. A sokáig teljesen passzív Burnley emberelőnyben veszélyesebben futballozott, a Chelsea a hosszabbításban már az időt is húzta, de hiába – merthogy a 93. percben James Ward-Prowse jobb oldali szögletéből Zian Flemming a kapuba csúsztatott. A hátralévő pár percben még mindkét kapu előtt adódott egy-egy helyzet, de az eredmény már nem változott – a Burnley meglepetésre egy pontot elhozott a Stamford Bridge-ről. 1–1
ASTON VILLA–LEEDS UNITED
A dobogó harmadik helyén álló, az utóbbi hetekben viszont hullámzóan teljesítő Aston Villa az első félidőben meglepetésre gólképtelennek bizonyult a Leeds United ellen, ráadásul a 31. percben kapott gól miatt hátránnyal is vonulhatott pihenőre: Anton Stach balról, jó 25 méterről szabadrúgásból lőtt hatalmas gólt a világbajnok Emiliano Martínez kapujába, aki hiába nyújtózkodott, nem érte el a tökéletesen helyezett lövést. A második félidőben az Aston Villa megpróbált nyomás gyakorolni ellenfelére és a lövések számával nem is volt baj – annál inkább a kialakított helyzetek minőségével. amit jelzett, hogy a 86. percben a 12 kísérlet ellenére csak 0.92-es xG-mutató állt a birminghami csapat neve mellett. A sok próbálkozásnak azonban a végére csak meglett a gyümölcse: a 88. percben Tammy Abraham egy bal oldali sarokrúgás után az ötösről a kapuba lőtte a labdát, ezzel a Villa legalább az egyik pontot megmentette, bár igazán ezzel az eredménnyel sem lehet elégedett. 1–1
BRENTFORD–BRIGHTON & HOVE ALBION
Történelmi mérkőzést rendeztek Brentfordban: a Brighton 40 éves játékosa, James Milner 654. meccsét játszotta a Premier League-ben, ezzel egyedül állt az örökranglista élére a lejátszott meccsek tekintetében. Az első félidő meglepetéssel ért véget, Milner csapata ugyanis két góllal vezetett a szünetben a kiválóan szereplő hazai csapat otthonában: a 30. percben Diego Gómez kapáslövéssel szerzett vezetést csapatának, majd az első játékrész ráadásában Danny Welbeck növelte közelről az előnyt Nathan Collins hatalmas egyéni hibáját kihasználva. A második félidőben – ahogyan az sejthető is volt – a Brentford tűz alá vette a brightoni kaput, több nagy lehetőséget is kialakított, de még csak szépíteni sem tudott – meglepetésre hazai pályán elbukta a mérkőzést, a Brighton pedig véget vetett hatmeccses nyeretlenségi sorozatának. 0–2
ANGOL PREMIER LEAGUE
27. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Chelsea–Burnley 1–1 (J. Pedro 4., ill. Flemming 90+3.)
Aston Villa–Leeds United 1–1 (Abraham 88., ill. Stach 31.)
Brentford–Brighton & Hove Albion 0–2 (D. Gómez 30., Welbeck 45+1.)
18.30: West Ham United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
21.00: Manchester City–Newcastle United (Tv: Spíler1)
A TOVÁBBI PROGRAM
VASÁRNAP
15.00: Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers
15.00: Nottingham Forest–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
15.00: Sunderland–Fulham (Tv: Spíler1)
17.30: Tottenham Hotspur–Arsenal (Tv: Spíler1)
HÉTFŐ
21.00: Everton–Manchester United (Tv: Spíler1)
|1. Arsenal
|26
|17
|6
|3
|50–18
|+32
|57
|2. Manchester City
|26
|16
|5
|5
|54–24
|+30
|53
|3. Aston Villa
|27
|15
|6
|6
|38–28
|+10
|51
|4. Chelsea
|27
|12
|9
|6
|48–31
|+17
|45
|5. Manchester United
|26
|12
|9
|5
|47–37
|+10
|45
|6. Liverpool
|26
|12
|6
|8
|41–35
|+6
|42
|7. Brentford
|27
|12
|4
|11
|40–37
|+3
|40
|8. Everton
|26
|10
|7
|9
|29–30
|–1
|37
|9. Bournemouth
|26
|9
|10
|7
|43–45
|–2
|37
|10. Newcastle
|26
|10
|6
|10
|37–37
|0
|36
|11. Sunderland
|26
|9
|9
|8
|27–30
|–3
|36
|12. Brighton & Hove Albion
|27
|8
|10
|9
|36–34
|+2
|34
|13. Fulham
|26
|10
|4
|12
|35–40
|–5
|34
|14. Crystal Palace
|26
|8
|8
|10
|28–32
|–4
|32
|15. Leeds United
|27
|7
|10
|10
|37–46
|–9
|31
|16. Tottenham
|26
|7
|8
|11
|36–37
|–1
|29
|17. Nottingham Forest
|26
|7
|6
|13
|25–38
|–13
|27
|18. West Ham
|26
|6
|6
|14
|32–49
|–17
|24
|19. Burnley
|27
|4
|7
|16
|29–52
|–23
|19
|20. Wolverhampton
|26
|1
|6
|19
|16–48
|–32
|9