A Chelsea a 93. percben kapott góllal bukta el a győzelmet a Burnley ellen

CHELSEA–BURNLEY

A londoni kékek nem váratták sokáig szurkolóikat, már a 4. percben megszerezték a vezetést az utolsó előtti helyen álló Burnley ellen: ragyogó labdakihozatal után a támadás végén Pedro Neto bal oldalról lőtte középre a labdát, amit Joao Pedro estében, közvetlen közelről kotort a vendégek kapujába. Húsz perc után 80 százaléknál is többet birtokolta a labdát a Chelsea, de a szünet előtt újabb gólt már nem szerzett – annak ellenére, hogy Cole Palmer a 37. percben növelhette volna az előnyt, a nem túl jól helyezett lövését azonban védte Martin Dúbravka. A 72. percben Wesley Fofana összegyűjtötte második sárga lapját, így a Chelsea megfogyatkozott és a hajrában már csak arra törekedett, hogy megtartsa egygólos vezetését. A sokáig teljesen passzív Burnley emberelőnyben veszélyesebben futballozott, a Chelsea a hosszabbításban már az időt is húzta, de hiába – merthogy a 93. percben James Ward-Prowse jobb oldali szögletéből Zian Flemming a kapuba csúsztatott. A hátralévő pár percben még mindkét kapu előtt adódott egy-egy helyzet, de az eredmény már nem változott – a Burnley meglepetésre egy pontot elhozott a Stamford Bridge-ről. 1–1

ASTON VILLA–LEEDS UNITED

A dobogó harmadik helyén álló, az utóbbi hetekben viszont hullámzóan teljesítő Aston Villa az első félidőben meglepetésre gólképtelennek bizonyult a Leeds United ellen, ráadásul a 31. percben kapott gól miatt hátránnyal is vonulhatott pihenőre: Anton Stach balról, jó 25 méterről szabadrúgásból lőtt hatalmas gólt a világbajnok Emiliano Martínez kapujába, aki hiába nyújtózkodott, nem érte el a tökéletesen helyezett lövést. A második félidőben az Aston Villa megpróbált nyomás gyakorolni ellenfelére és a lövések számával nem is volt baj – annál inkább a kialakított helyzetek minőségével. amit jelzett, hogy a 86. percben a 12 kísérlet ellenére csak 0.92-es xG-mutató állt a birminghami csapat neve mellett. A sok próbálkozásnak azonban a végére csak meglett a gyümölcse: a 88. percben Tammy Abraham egy bal oldali sarokrúgás után az ötösről a kapuba lőtte a labdát, ezzel a Villa legalább az egyik pontot megmentette, bár igazán ezzel az eredménnyel sem lehet elégedett. 1–1

BRENTFORD–BRIGHTON & HOVE ALBION

Történelmi mérkőzést rendeztek Brentfordban: a Brighton 40 éves játékosa, James Milner 654. meccsét játszotta a Premier League-ben, ezzel egyedül állt az örökranglista élére a lejátszott meccsek tekintetében. Az első félidő meglepetéssel ért véget, Milner csapata ugyanis két góllal vezetett a szünetben a kiválóan szereplő hazai csapat otthonában: a 30. percben Diego Gómez kapáslövéssel szerzett vezetést csapatának, majd az első játékrész ráadásában Danny Welbeck növelte közelről az előnyt Nathan Collins hatalmas egyéni hibáját kihasználva. A második félidőben – ahogyan az sejthető is volt – a Brentford tűz alá vette a brightoni kaput, több nagy lehetőséget is kialakított, de még csak szépíteni sem tudott – meglepetésre hazai pályán elbukta a mérkőzést, a Brighton pedig véget vetett hatmeccses nyeretlenségi sorozatának. 0–2

ANGOL PREMIER LEAGUE

27. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Chelsea–Burnley 1–1 (J. Pedro 4., ill. Flemming 90+3.)

Aston Villa–Leeds United 1–1 (Abraham 88., ill. Stach 31.)

Brentford–Brighton & Hove Albion 0–2 (D. Gómez 30., Welbeck 45+1.)

18.30: West Ham United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

21.00: Manchester City–Newcastle United (Tv: Spíler1)

A TOVÁBBI PROGRAM

VASÁRNAP

15.00: Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers

15.00: Nottingham Forest–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

15.00: Sunderland–Fulham (Tv: Spíler1)

17.30: Tottenham Hotspur–Arsenal (Tv: Spíler1)

HÉTFŐ

21.00: Everton–Manchester United (Tv: Spíler1)