Az Arsenal idegenben szerzett egygólos előnyt a Chelsea ellen az angol Ligakupában

Garnacho akár hős is lehetett volna a meccsen, de a duplája sem volt elég az Arsenal ellen. Az argentin játékos már a negyeddöntőben is duplázott. Ilyenre, hogy valaki a nyolc között és a négy között játszott meccsen is két gólt tudjon szerezni legutóbb a 2013–2014-es idényben volt példa, akkor Edin Dzeko vitte véghez ezt a bravúrt a Manchester City játékosaként.

Csakhogy ezúttal a másik oldalon Ben White – egy méterről bólintott a kapuba –, Viktor Gyökeres – neki sem volt nehéz dolga közelről a kapuba pofozni a labdát – és remek csel után Martín Zubimendi is betalált, így 3–2-re Mikel Arteta csapata nyert. Gyökeres nemcsak gólt szerzett, hanem Zubimendi találatát ő készítette elő.

A visszavágót február 3-án játsszák.

ANGOL LIGAKUPA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Chelsea–Arsenal 2–3 (Garnacho 57., 83., ill. White 7., Gyökeres 49., Zubimendi 71.)

Kedden játszották

