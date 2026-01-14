Nemzeti Sportrádió

Az Arsenal idegenben szerzett egygólos előnyt a Chelsea ellen az angol Ligakupában

2026.01.14. 22:59
Fotó: Getty Images
Chelsea Arsenal Viktor Gyökeres Alejandro Garnacho angol Ligakupa
Az angol labdarúgó Ligakupa elődöntőjének első mérkőzésén, szerdán az Arsenal 3–2-re legyőzte a Chelsea-t.

 

Garnacho akár hős is lehetett volna a meccsen, de a duplája sem volt elég az Arsenal ellen. Az argentin játékos már a negyeddöntőben is duplázott. Ilyenre, hogy valaki a nyolc között és a négy között játszott meccsen is két gólt tudjon szerezni legutóbb a 2013–2014-es idényben volt példa, akkor Edin Dzeko vitte véghez ezt a bravúrt a Manchester City játékosaként.

Csakhogy ezúttal a másik oldalon Ben White – egy méterről bólintott a kapuba –, Viktor Gyökeres – neki sem volt nehéz dolga közelről a kapuba pofozni a labdát – és remek csel után Martín Zubimendi is betalált, így 3–2-re Mikel Arteta csapata nyert. Gyökeres nemcsak gólt szerzett, hanem Zubimendi találatát ő készítette elő.

A visszavágót február 3-án játsszák.

ANGOL LIGAKUPA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Chelsea–Arsenal 2–3 (Garnacho 57., 83., ill. White 7., Gyökeres 49., Zubimendi 71.)
Kedden játszották
Newcastle United–Manchester City 0–2 (Semenyo 53., Cherki 90+8.)

 

Ezek is érdekelhetik