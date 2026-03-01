NB I: Puskás Akadémia–Nyíregyháza

LABDARÚGÓ NB I

24. FORDULÓ

Puskás Akadémia–Nyíregyháza – élőben az NSO-n!

Felcsút, Pancho Aréna, 16.15 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Molnár Attila

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Mindössze 7-szer találkoztak az élvonalban, a mérleg 1 nyíregyházi diadal, 1 döntetlen és 5 Puskás Akadémia-győzelem, 6–14-es gólkülönbség. Az egyetlen Szpari-siker 2015 májusában Felcsúton jött össze.

♦ A szabolcsiak az NB I-be való visszajutásuk óta 4 vereséget követően csak tavaly novemberben, Nyíregyházán tudtak pontot szerezni a párharcban. Igaz, akkor nagyon közel álltak a győzelemhez, hiszen a felcsútiak Nemanja Antonov öngóljával csak a 91. percben egyenlítettek (1–1).

♦ A Pancho Arénában eddig 3-szor csaptak össze, először, 2015 májusában a nyírségiek Tar Zsolt 92. perces öngóljának köszönhetően úgy nyertek 2–1-re, hogy 87. percig még a hazaiak vezettek. Ezt két Puskás Akadémia-győzelem követte, 2024 augusztusában 3–1-re, majdnem egy évre rá 3–2-re, de utóbbi alkalommal kétszer a Szpari volt előnyben, majd a PAFC a 84. és 86. percben elért gólokkal fordította meg a meccset.

♦ Az előző 4 bajnokijából csak egyet, a ZTE ellenit (0–1) vesztette el a Puskás Akadémia, emellett 2-szer nyert és 1-szer ikszelt – pontjait olyan csapatok ellen szerezte, amelyek a 24. forduló előtt a 7. helynél hátrább tanyáznak a táblázaton.

♦ A Nyíregyháza legutóbb fordulatos meccsen 2–2-re végzett a szabolcsi rangadón a Kisvárdával, így megszakadt a 3-as győzelmi sorozata, viszont még mindig vezeti a tavaszi tabellát – igaz, már csak jobb gólkülönbségével (12–5) előzi meg az ETO-t.

♦ A felcsútiak pontjaik 40 százalékát gyűjtötték be pályaválasztóként, a hazai mérlegük majdnem közepes (4–2–5), de a második legkevesebb gólt érték el, 13-at. A legutóbbi 4 otthoni meccsükből 3-at elbuktak és közben csak a kiesésre álló DVTK-t tudták legyőzni.

♦ A Szpari is idegenben eredményesebb, mint otthon (14, illetve 11 pont). Bár a 4–2–5-ös mérlegével csak 9. a vendégtabellán, a tavaszi két házon kívüli bajnokiját úgy nyerte meg, hogy még gólt sem kapott.

