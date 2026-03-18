Lipcsei Péter: Egy Fradi-gól most kincset érhet

– Hányadszor tette meg a Magyarország és Portugália közötti utat azóta, hogy a Portóból visszatért a Fradiba?

– Lehet, meglepő, de mindössze másodszor járok itt… Az elmúlt harminc évben egyszer voltam Portugáliában, akkor is a déli országrészben nyaraltunk a családdal. Sokszor terveztem, hogy eljövök, voltam vele, jó lenne ismét szétnézni Portóban, de valami mindig közbejött. Ráadásul félek a repüléstől, csak akkor ülök gépre, ha nagyon muszáj. Most a klub ötlete volt, hogy tartsak a csapattal.

– A portói reptéren megrohanták az emlékek?

– Persze! Hosszú évekig Jorge Costával tartottam a kapcsolatot, sajnos ő már elhunyt… A Lisszabonban élő Rui Jorgéval is beszéltem néhányszor. Az emlékek már akkor is előtörtek, amikor a sorsolásnál kiderült, hogy a Braga lesz a Fradi következő ellenfele. Utána két-három portugál újságíró is megkeresett, kíváncsiak voltak a véleményemre, és arra is, mi van velem.

– Annak idején a Bragával kemény meccseket vívtak?

– A megérkezésemet követő első évben hazai pályán legyőztük őket, idegenben pedig döntetlent játszottunk. A stadion különleges, a kapu mögötti sziklafal egészen szürreális képet ad, érdekes élmény a Braga otthonában játszani, a lelátói hangulat is remek, igaz, nem olyan jó, mint a Groupama Arénában.

– A Braga már akkoriban is szorosan tapadt a Porto, Benfica, Sporting trióra?

– A nagy hármas már akkor is magasan kiemelkedett, de mindig volt egy-egy csapat, amelyik kiugró idényt produkált, és ott lihegett a topklubok nyomában. A Bragából José Barrosóra jól emlékszem, a középpályán játszott, olyan erős combja volt, mint a brazil Roberto Carlosnak, és néha úgy is lőtte meg a labdát, ha szabadrúgáshoz jutottak.

– A Ferencváros kétgólos előnnyel kezdi a szerdai visszavágót: elég lesz?

– Alaposan meglepett a csapat az első mérkőzésen, régen láttam ilyen jól játszani. Az is érdekes volt, hogy Robbie Keane vezetőedző egészen a találkozó hajrájáig kivárt a cserékkel, kicsit izgultam is, hogy néhányan kifulladnak, elfáradnak, de szerencsére nem így történt. Az első meccsen labdabirtoklásban jobb volt a Braga, de igazából nem tudott mit kezdeni a Fradival.

– A visszavágón mire kell odafigyelniük a ferencvárosiaknak?

– A portugáloknál jó helyen van a labda, a középpályán és a támadósorban is nagyszerű futballistáik szerepelnek, úgyhogy mindvégig koncentrálni kell, mert ezek a játékosok pillanatok alatt eldöntenek egy-egy mérkőzést. A portugálokra az is jellemző, hogy szorult helyzetben sem adják fel. A párharc előtt úgy gondoltam, a két csapatnak ötven-ötven százalék az esélye a továbbjutásra, a hazai győzelemmel ez hatvan-negyvenre változott a javunkra. Észnél kell lenni, a Braga fél­időnként képes egy gólt rúgni. Persze a Fradi is betalálhat, reménykedem benne, hogy így is lesz – és most egy gól kincset érhet.