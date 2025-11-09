Nemzeti Sportrádió

Szoboszlaiék tönkretennék Guardiola ezredik meccsét

GYENGE BALÁZSGYENGE BALÁZS
• Liverpool
Vágólapra másolva!
2025.11.09. 10:44
null
A két jóbarát és korábbi csapattárs, Szoboszlai Dominik és Erling Haaland ismét rangadón találkozik (Fotó: Getty Images)
Címkék
Liverpool Szoboszlai Dominik Josep Guardiola Manchester City Kerkez Milos
Két főszereplője van a Manchester City és a Liverpool vasárnapi csúcstalálkozóját megelőző napoknak: a bomba formában játszó Szoboszlai Dominik és a vezetőedzőként az ezredik mérkőzésére készülő Pep Guardiola.

Különleges kapcsolat fűzi össze Szoboszlai Dominikot és Pep Guardiolát Angliában. Nagyjából két éve, a Liverpool középpályásának City elleni első mérkőzését megelőzően a manchesteriek szakvezetője még a nevét sem tudta kiejteni rendesen – így lett belőle „Szvolázi” –, ami már akkor némi derültséget keltett, ám a legutóbbi találkozásukkor (idén februárban) már egy sokkal fajsúlyosabb jelenet ivódott be a köztudatba: miután a magyar légiós góljával és gólpasszával 2–0-ra nyert a Liverpool az Etihadban, Guardiola külön odament hozzá gratulálni.

A vasárnapi rangadó előtt pedig már ott tartunk, hogy az a hír(esztelés) futott végig az angol sajtóban, mely szerint a Manchester City, amelyet 2027-ig feltehetően még a katalán edző irányít, akinek mindenféle átigazolási döntésbe beleszólása van, szívesen látná a soraiban Szoboszlai Dominikot. A transzferre természetesen nem lehet és nem is szabad mérget venni, már csak azért sem, mert a City hajlamos érdeklődni szinte minden klasszis játékos iránt, és mindennek legfeljebb annyi alapja lehet, hogy a The Athletic, valamint Fabrizio Romano transzferguru szerint a Liverpool és a magyar játékos között megkezdődtek a puhatolózó tárgyalások a 2028-ban lejáró szerződés meghosszabbításáról.

A bajnoki meccset megelőzően tehát az a lényeg, hogy Guardiola kiemelt figyelmet fordít majd Szoboszlaira, mert a magyar válogatott csapatkapitánya a Premier League egyik legjobb formáját mutató futballistája – hogy mást ne mondjunk, a szurkolók augusztus után októberben is őt választottak meg a hónap játékosának. Egyébként maga Szoboszlai is kizárólag a City elleni találkozóra összpontosít.

„Mindenki láthatta a Real Madrid elleni meccsen, hogy mindannyian futottunk, küzdöttünk és harcoltunk egymásért. A legfontosabb, hogy így folytassuk, mert még hosszú út áll előttünk. Most minden figyelmünket a Premier League-re fordítjuk és arra, hogy a hétvégén a Manchester Cityvel találkozunk. Tudjuk, milyen erős ellenfél vár ránk, erre kell koncentrálnunk. Az a célunk, hogy megismételjük a tavalyi teljesítményünket, és abban is reménykedem, hogy ha ezúttal is góllal, gólpasszal zárok, én kapom a meccs emberének járó díjat, nem pedig Mohamed Szalah!” – idézte Szoboszlai Dominik szavait a Liverpool Echo.

A magyar játékos eddig négyszer találkozott liverpooliként a Manchester Cityvel, és két 1–1-es döntetlen mellett két 2–0-s sikert ünnepelhetett, azaz kedvező előjel, hogy ha pályára lép, vele a „vörösök” még veretlenek a riválissal szemben. A kék-fehéreket gardírozó Pep Guardiola most azonban nagyon fogadkozik, különösen a saját ezredik edzői meccse miatt.

„Angliában a Liverpool volt mindig is a legnagyobb riválisom, különösen Jürgen Klopp idején, épp ezért sorsszerűnek érzem, hogy a címvédő ellen érkezem el a mérföldkőhöz. Tudásunk legjavára lesz szükség, és bár egyre jobbak vagyunk, ezt újra és újra bizonyítanunk kell. Nagyon bízom benne, hogy a szurkolókkal együtt ünnepelhetem ezt a kerek számot, mert legyőzzük a riválist” – fogalmazott Guardiola a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatóján.

Josep Guardiola (jobbra) Arne Slot ellen ül ezredik alkalommal edzőként a kispadon (Fotó: AFP)

Meg kell említeni Kerkez Milost. A Liverpool bal oldali szárnyvédője az elmúlt időszakban önmagához mérten gyengébben teljesített, ugyanakkor az, hogy most a bajnokcsapatban játszhat, nagyban köszönhető a szinte pontosan egy évvel ezelőtti, Manchester City elleni teljesítményének, amikor a Bournemouth úgy nyert 2–1-re, hogy ő adta mindkét gólpasszt, és az egy az egy elleni szituációkban rendre megvert olyan klasszisokat, mint Phil Foden és Kyle Walker. Ki tudja, lehet, hogy a „surranópályán” újra elviszi a pálmát, ezúttal Szoboszlai és Guardiola elől…

PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ
15.00: Aston Villa–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
15.00: Brentford–Newcastle United
15.00: Crystal Palace–Brighton & Hove Albion
15.00: Nottingham Forest–Leeds United
17.30: Manchester City–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Szombati eredmények
Chelsea–Wolverhampton Wanderers 3–0
Sunderland–Arsenal 2–2
Everton–Fulham 2–0
West Ham United–Burnley 3–2
Tottenham Hotspur–Manchester United 2–2

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Arsenal1182120–5+15 26 
2. Chelsea1162321–11+10 20 
3. Manchester City1061320–8+12 19 
4. Sunderland1154214–10+4 19 
5. Tottenham1153319–10+9 18 
6. Liverpool106418–14+4 18 
7. Bournemouth1053217–14+3 18 
8. Manchester United1153319–18+1 18 
9. Crystal Palace1044214–9+5 16 
10. Brighton & Hove Albion1043317–15+2 15 
11. Everton1143412–13–1 15 
12. Aston Villa104339–10–1 15 
13. Brentford1041514–16–2 13 
14. Newcastle1033410–11–1 12 
15. Fulham1132612–16–4 11 
16. Leeds United103259–17–8 11 
17. Burnley1131714–22–8 10 
18. West Ham1131713–23–10 10 
19. Nottingham Forest101367–19–12 
20. Wolverhampton11297–25–18 

 

 

Liverpool Szoboszlai Dominik Josep Guardiola Manchester City Kerkez Milos
Legfrissebb hírek

A Liverpool megkezdte a tárgyalásokat Szoboszlai szerződéshosszabbításáról – sajtóhír

Angol labdarúgás
22 órája

A liverpooli drukkerek szerint Szoboszlai Dominik az idény legjobb játékosa – videó

Angol labdarúgás
2025.11.07. 16:41

Az idény során másodszor lett a hónap legjobbja Szoboszlai Dominik a Liverpoolnál

Angol labdarúgás
2025.11.07. 16:29

Arne Slot Szoboszlairól: Az idény kezdete óta kiemelkedő, de most saját magát is túlszárnyalta

Angol labdarúgás
2025.11.07. 11:11

Szoboszlai Dominik a Liverpoolban is csapatkapitány lehet

Légiósok
2025.11.07. 10:27

Az Opta szerint az Arsenal, a Bayern, a City és a Liverpool a BL legfőbb favoritjai

Bajnokok Ligája
2025.11.06. 15:18

Az igazi Szuperliga Angliában van – remekelnek a PL-csapatok a Bajnokok Ligájában

Bajnokok Ligája
2025.11.06. 13:08

IFFHS: Guardiola Manchester Cityje 22 meccs óta őrzi hazai veretlenségét a BL-ben

Bajnokok Ligája
2025.11.06. 12:22
Ezek is érdekelhetik