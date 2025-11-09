Szoboszlaiék tönkretennék Guardiola ezredik meccsét
Különleges kapcsolat fűzi össze Szoboszlai Dominikot és Pep Guardiolát Angliában. Nagyjából két éve, a Liverpool középpályásának City elleni első mérkőzését megelőzően a manchesteriek szakvezetője még a nevét sem tudta kiejteni rendesen – így lett belőle „Szvolázi” –, ami már akkor némi derültséget keltett, ám a legutóbbi találkozásukkor (idén februárban) már egy sokkal fajsúlyosabb jelenet ivódott be a köztudatba: miután a magyar légiós góljával és gólpasszával 2–0-ra nyert a Liverpool az Etihadban, Guardiola külön odament hozzá gratulálni.
A vasárnapi rangadó előtt pedig már ott tartunk, hogy az a hír(esztelés) futott végig az angol sajtóban, mely szerint a Manchester City, amelyet 2027-ig feltehetően még a katalán edző irányít, akinek mindenféle átigazolási döntésbe beleszólása van, szívesen látná a soraiban Szoboszlai Dominikot. A transzferre természetesen nem lehet és nem is szabad mérget venni, már csak azért sem, mert a City hajlamos érdeklődni szinte minden klasszis játékos iránt, és mindennek legfeljebb annyi alapja lehet, hogy a The Athletic, valamint Fabrizio Romano transzferguru szerint a Liverpool és a magyar játékos között megkezdődtek a puhatolózó tárgyalások a 2028-ban lejáró szerződés meghosszabbításáról.
A bajnoki meccset megelőzően tehát az a lényeg, hogy Guardiola kiemelt figyelmet fordít majd Szoboszlaira, mert a magyar válogatott csapatkapitánya a Premier League egyik legjobb formáját mutató futballistája – hogy mást ne mondjunk, a szurkolók augusztus után októberben is őt választottak meg a hónap játékosának. Egyébként maga Szoboszlai is kizárólag a City elleni találkozóra összpontosít.
„Mindenki láthatta a Real Madrid elleni meccsen, hogy mindannyian futottunk, küzdöttünk és harcoltunk egymásért. A legfontosabb, hogy így folytassuk, mert még hosszú út áll előttünk. Most minden figyelmünket a Premier League-re fordítjuk és arra, hogy a hétvégén a Manchester Cityvel találkozunk. Tudjuk, milyen erős ellenfél vár ránk, erre kell koncentrálnunk. Az a célunk, hogy megismételjük a tavalyi teljesítményünket, és abban is reménykedem, hogy ha ezúttal is góllal, gólpasszal zárok, én kapom a meccs emberének járó díjat, nem pedig Mohamed Szalah!” – idézte Szoboszlai Dominik szavait a Liverpool Echo.
A magyar játékos eddig négyszer találkozott liverpooliként a Manchester Cityvel, és két 1–1-es döntetlen mellett két 2–0-s sikert ünnepelhetett, azaz kedvező előjel, hogy ha pályára lép, vele a „vörösök” még veretlenek a riválissal szemben. A kék-fehéreket gardírozó Pep Guardiola most azonban nagyon fogadkozik, különösen a saját ezredik edzői meccse miatt.
„Angliában a Liverpool volt mindig is a legnagyobb riválisom, különösen Jürgen Klopp idején, épp ezért sorsszerűnek érzem, hogy a címvédő ellen érkezem el a mérföldkőhöz. Tudásunk legjavára lesz szükség, és bár egyre jobbak vagyunk, ezt újra és újra bizonyítanunk kell. Nagyon bízom benne, hogy a szurkolókkal együtt ünnepelhetem ezt a kerek számot, mert legyőzzük a riválist” – fogalmazott Guardiola a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatóján.
Meg kell említeni Kerkez Milost. A Liverpool bal oldali szárnyvédője az elmúlt időszakban önmagához mérten gyengébben teljesített, ugyanakkor az, hogy most a bajnokcsapatban játszhat, nagyban köszönhető a szinte pontosan egy évvel ezelőtti, Manchester City elleni teljesítményének, amikor a Bournemouth úgy nyert 2–1-re, hogy ő adta mindkét gólpasszt, és az egy az egy elleni szituációkban rendre megvert olyan klasszisokat, mint Phil Foden és Kyle Walker. Ki tudja, lehet, hogy a „surranópályán” újra elviszi a pálmát, ezúttal Szoboszlai és Guardiola elől…
PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ
15.00: Aston Villa–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
15.00: Brentford–Newcastle United
15.00: Crystal Palace–Brighton & Hove Albion
15.00: Nottingham Forest–Leeds United
17.30: Manchester City–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Szombati eredmények
Chelsea–Wolverhampton Wanderers 3–0
Sunderland–Arsenal 2–2
Everton–Fulham 2–0
West Ham United–Burnley 3–2
Tottenham Hotspur–Manchester United 2–2
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|11
|8
|2
|1
|20–5
|+15
|26
|2. Chelsea
|11
|6
|2
|3
|21–11
|+10
|20
|3. Manchester City
|10
|6
|1
|3
|20–8
|+12
|19
|4. Sunderland
|11
|5
|4
|2
|14–10
|+4
|19
|5. Tottenham
|11
|5
|3
|3
|19–10
|+9
|18
|6. Liverpool
|10
|6
|–
|4
|18–14
|+4
|18
|7. Bournemouth
|10
|5
|3
|2
|17–14
|+3
|18
|8. Manchester United
|11
|5
|3
|3
|19–18
|+1
|18
|9. Crystal Palace
|10
|4
|4
|2
|14–9
|+5
|16
|10. Brighton & Hove Albion
|10
|4
|3
|3
|17–15
|+2
|15
|11. Everton
|11
|4
|3
|4
|12–13
|–1
|15
|12. Aston Villa
|10
|4
|3
|3
|9–10
|–1
|15
|13. Brentford
|10
|4
|1
|5
|14–16
|–2
|13
|14. Newcastle
|10
|3
|3
|4
|10–11
|–1
|12
|15. Fulham
|11
|3
|2
|6
|12–16
|–4
|11
|16. Leeds United
|10
|3
|2
|5
|9–17
|–8
|11
|17. Burnley
|11
|3
|1
|7
|14–22
|–8
|10
|18. West Ham
|11
|3
|1
|7
|13–23
|–10
|10
|19. Nottingham Forest
|10
|1
|3
|6
|7–19
|–12
|6
|20. Wolverhampton
|11
|–
|2
|9
|7–25
|–18
|2