Tömegek nézték élőben, ahogyan eltüntetik a lelépő tulajdonos nevét a sheffieldi stadion székeiről

A napokban beszámoltunk arról, hogy az elmúlt években jelentős veszteségekkel működő, a bérek kifizetésével többször késlekedő angol másodosztályú klubot csődeljárás alá vonták, és a működése biztosítása érdekében vagyonfelügyelőket neveztek ki az élére.

Az Angol Labdarúgóliga (EFL) is elvégezte szomorú kötelességét, 12-t levont a szerény ponttermésből; az addig is utolsó helyezett Sheffield Wednesday pillanatnyilag mínusz hat ponttal foglalja el a Championship 24. helyét, az előtte álló Norwichnak nyolc van.

A 158 évvel ezelőtt alapított, négyszeres bajnokcsapat drukkerei nemcsak a 200 ezer fontos (mintegy 86 millió forintos) hirtelen ajándékbolti költéssel fejezték ki a megkezdődött tulajdonosváltás kiváltotta örömüket, hanem 9000 plusz belépőjegy megvásárlásával is (az érintett szombati bajnoki nem a remények szerint alakult, a vendég Oxford United nyert 2–1-re).

A szurkolók jó ideje tüntettek a szerintük felelőtlenül gazdálkodó Chansiri ellen, a lábukkal is szavaztak (az előző idény óta 35 százalékkal csökkent a nézőszám a stadionban). Jellemző, hogy a szombati mérkőzésre készülődvén a klub E-csapatának közösségi csatornáján több mint százezren követték élőben a Hillsborough Stadion északi lelátójának átalakítását, a Chansiri feliratot megjelenítő székek eltüntetését.

Sheffield Wednesday have wasted no time in removing Dejphon Chansiri's name from the North Stand at Hillsborough. #swfc pic.twitter.com/QNlClb3HrU — ITV News Calendar (@itvcalendar) October 24, 2025

„A klub már korábban is küzdött nehézségekkel, és mindig ugyanazok húztak ki minket a gödörből: a hihetetlenül lelkes szurkolóink, azaz önök. Még nem vagyunk kint az alagútból, de együtt újra felépíthetjük ezt a nagyszerű futballklubot, és a Hillsborough-t olyan hellyé tehetjük, amelyre újra büszkék lehetünk mindannyian” – olvasható a vagyonfelügyelők kiadta közleményben.

A thaiföldi Dejphon Chansiri, akinek családja tonhalkonzerv-kereskedelem révén alapozta meg vagyonát, 2015 óta volt a Sheffield Wednesday tulajdonosa; ebben az időszakban (2021–2023) a harmadosztályt is megjárta a szebb napokat látott csapat.