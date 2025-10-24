Nemzeti Sportrádió

Tizenkét pontot vontak le a négyszeres angol bajnokcsapattól

2025.10.24. 15:30
Október 22-én a szurkolók a Hillsborogh falán üzentek a tulajnak: lejárt az ideje, adja el a klubot! (Fotó: Getty Images)
Az Angol Labdarúgóliga (EFL) beszámolója szerint 12 pontot vontak le a jelenleg a másodosztály utolsó helyén álló négyszeres bajnok Sheffield Wednesdaytől, amely most csődeljárás alá került, korábban pedig többször vádolták azzal, hogy nem fizette ki időben a játékosoknak járó béreket.

Az EFL azt írta, hivatalos értesítést kapott a Sheffield Wednesday tulajdonosától, Dejphon Chansiritől azzal kapcsolatban, hogy a klub megtette a szükséges lépéseket a Sheffield Wednesday és a Hillsborough Stadiont tulajdonló cég vagyonfelügyelőinek kinevezésére, de a liga kitért rá, a klubok által elfogadott szabályok szerint ez automatikusan 12 pontos levonást eredményez, amellett, hogy így a vezetőségnek lehetősége van arra, hogy eladja a klubot és biztosítsa annak jövőjét egy új tulajdonossal.

A Sky Sports emlékeztetett, a jelenlegi tulaj, Chansiri irányítása alatt jól dokumentálták a klub pénzügyi problémáit, ugyanis a Sheffield Wednesday kb. egymillió fonttal tartozik az ország Bevételi és Vámhivatalának (HMRC), amely hamarosan kiadja a csődeljárásról szóló végzést, amely miatt a Championship sereghajtójától 12 pontot vonnak le, így –6 pontról vág neki a hátralévő 35 fordulónak.

Részletezték, a klub az elmúlt hét hónapban ötször sem fizetett időben játékosainak, edzőinek, amely miatt egy független bizottság további büntetéssel sújtja a csapatot, s akár további pontokat is levonhatnak tőle.

A Sheffield Wednesday időközben honlapján ismertette, hogy a Begbies Traynor Group vagyonfelügyelő cég tulajdonosait, Julian Pittset, Kris Wigfieldet és Paul Stanleyt kinevezték a klub és a Hillsborough Stadion közös vagyonfelügyelőinek, s azonnali hatállyal átvették a Wednesday irányítását, hogy megvédjék a befektetők érdekeit és biztosítsák a klub jövőbeni működését, miközben a lehető leggyorsabban új tulajdonost keresnek a csapatnak.

A közlemény kitért rá, a klub az elmúlt években jelentős veszteségekkel működött, ezért Chansiri úgy döntött, csődeljárás alá helyezi azt. Megjegyezték, az előző idény óta 35 százalékkal csökkent a nézőszám a stadionban – 26 ezerről 17 ezerre –, illetve a jegyértékesítés, a büfék és a kiskereskedelmi üzletek bojkottja még több bevételkiesést eredményezett.

A Sky idézte a Sheffield Wednesday egyik szurkolói csoportjának közleményét is, amely úgy kezdődik: „A mai nap klubunk büszke 158 éves történetének egyik legkeserédesebb napja.”

„A csődeljárás az évekig tartó rossz gazdálkodás, az elszámoltathatóság hiánya és a hiteles vevők bevonásának kudarcai miatt elkerülhetetlen következmény volt. A csődeljárást nem szabad ünnepelni, nem kellett volna így végződnie, de nagyon örülünk, hogy Dejphon Chansiri végleg távozik a klubunktól” – hangsúlyozták, hozzátéve: „megértik, hogy ez a hír bizonytalanságot kelthet a szurkolókban, mégis minden okuk megvan a nyugodt optimizmusra”.

 

