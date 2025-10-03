Slot: Jobbnak kell lennünk, hogy ne a szerencse döntsön

Az FA-kupa-győztes Crystal Palace-tól elszenvedett 2–1-es, valamint a Galatasaraytól Isztambulban elszenvedett 1–0-s vereség után szombaton 18.30-tól Londonban, a Chelsea otthonában javíthat a Livepool. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a „vörösök” menedzsere, Arne Slot elmondta: csapatának sok mindenben javulnia kell, ha a Stamford Bridge-en vissza akar térni a győztes útra.

„Két egymást követő vereség aligha mondható pozitívnak, de azt látni lehetett, hogy az utolsó pillanatig harcoltunk –jelentette ki a holland mester. – A Galatasaray elleni meccsen több második labdát szereztünk, mint a Palace ellen, és mindkét mérkőzésen közel voltunk ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el. Az elmúlt idényben is elmondtam, hogy nüanszokon múlik a siker. Ebben az évadban ugyanaz a helyzet. Azon dolgozunk, hogyan legyünk jobbak, hogy ne kelljen a szerencsére vagy a pontrúgásokra hagyatkozni, hogy ne kelljen amiatt panaszkodni, hogy Ekitikét háromszor húzzák vissza, miközben egy az egyben viszi a labdát a kapusra és megpróbál talpon maradni, míg a másik oldalon tizenegyest ítélnek ellenünk azért, mert az ellenfél játékosa egy kis ütközés után úgy esik össze, mintha élete legcsúnyább faultját szenvedte volna el. De az ilyesmi megtörténik, és nekünk jobbnak kell lennünk, hogy a szerencsefaktor ne számítson.”

Az említett Galatasaray elleni tizenegyesnél Szoboszlai Dominikot látta szabálytalannak a játékvezető, így Slot kitért az ő teljesítményére is.

„Dominik ezt az egyetlen szituációt leszámítva nagyon-nagyon jól játszott a jobbhátvéd posztján. De ez csak egyetlen pillanat volt a rengetegből, amikor jobb oldali szárnyvédőként vetettük be” – fogalmazott a szakember.

Arne Slot azt is elmondta: a hétvégén Giorgi Mamardasvili védi a csapat kapuját, Alisson Beckerre ugyanis combizomsérülés miatt nem számíthatnak – a brazil kapus a válogatott meccseket is kénytelen lesz kihagyni.

„Azt hiszem, a Southampton ellen láttuk, milyen remekül sikerült adaptálódnia, tudtuk, hogy nagyon jó kapust hoztunk” – dicsérte a grúz játékost az edző, aki Alisson távollétében akár Pécsi Ármint is a kispadra ültetheti.

A Chelsea elleni mérkőzés előtt Slot a csapat támadójátékáról is ejtett néhány szót – legfőképp az akciógólok hiányát nehezményezte –, s arról is szólt, miért van a „vörösöknek” nehezebb dolguk, mint az előző évad első felében.

„Minél többet gyakorlunk együtt az új játékosokkal, annál jobb lesz a támadójáték, ám az is igaz, hogy sokkal kevesebb gólt szereztünk akcióból az elmúlt idény második felében, illetve a mostani évad elején. De például a tavalyi idegenbeli meccsen a Manchester United még a labdakihozatalokkal próbálkozott, és sikerült is háromszor megszereznünk a labdát, az Anfielden viszont André Onana már csak hosszú indításokkal operált – ez is az egyik magyarázata, hogy miért nehezebb most nekünk akcióból betalálni” – engedett némi betekintést a taktikai háttérbe a menedzser.

A sajtótájékoztatón szó esett Ibrahima Konaté gyengébb formájáról is, a francia válogatott játékossal kapcsolatban Slot megjegyezte: nem ő az egyetlen, aki hibázott a két elvesztett mérkőzésen.

„Teljesen világos és nyilvánvaló, hogy követtünk el hibákat, nemcsak ő, hanem mások is, ráadásul olyanokat, amilyeneket azelőtt sosem. Ha olyasmi történik, amihez a szurkolók nem szoktak hozzá, és veszítesz, akkor őt, a többieket és az edzőt is előveszik.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

OKTÓBER 3., PÉNTEK

21.00: AFC Bournemouth–Fulham (Tv: Spíler1)

OKTÓBER 4., SZOMBAT

13.30: Leeds United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

16.00: Arsenal–West Ham United

16.00: Manchester United–Sunderland (Tv: Spíler1)

18.30: Chelsea–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

OKTÓBER 5., VASÁRNAP

15.00: Aston Villa–Burnley

15.00: Everton–Crystal Palace

15.00: Newcastle United–Nottingham Forest

15.00: Wolverhampton Wanderers–Brighton & Hove Albion

17.30: Brentford–Manchester City (Tv: Spíler1)

