Hagyománytörés készül a Premier League karácsonyi programjában

A hagyományok szerint december 26-a kőkemény munkanap az angol labdarúgásban: az élvonal alatti három osztályban (Championship, League One, League Two) az idén is az lesz, ám a Times úgy tudja, hogy a Premier League-ben csupán egy mérkőzést rendeznek aznap.

A drukkerek körében népszerűnek nem ígérkező hagyománytörés magyarázata: a jelenleg érvényes televíziós szerződés értelmében az idény során a Premier League-nek 33 hétvégi fordulót kell rendeznie, ami a bővülő nemzetközi naptár és az átütemezett FA-kupamérkőzések miatt csak úgy lehetséges, ha beáldozzák az idén péntekre eső december 26-i teljes játéknapot, és a meccseket – egy kivételével – 27-én (szombaton) és 28-án (vasárnap) játsszák le (a hivatalos honlapon egyelőre mind a tíz mérkőzés december 27-én szerepel).

A talkSPORT emlékeztet, hogy az angol Futballszövetség (FA) és a Premier League közötti egyezség is hozzájárul a PL mozgásterének szűküléséhez: az elmúlt idénytől nincs megismételt mérkőzés az FA-kupa ötödik fordulójában, cserébe a meccseket egy bajnoki fordulótól megtisztított üres hétvégén kell lejátszani.

Jövőre december 26. szombatra esik, a Boxing Day minden bizonnyal visszakapja a teljes PL-fordulót.