Visszavonult a 33-szoros skót válogatott labdarúgó

2025.09.30. 08:26
Steven Fletcher utolsó csapata a Wrexham volt (Fotó: Getty Images)
Bejelentette visszavonulását Steven Fletcher, aki legutóbb a Wrexham labdarúgócsapatában szerepelt.

„Nem volt könnyű döntés, hiszen a futball jelenti az életemet gyerekkorom óta, de a szívem azt mondja, ez a megfelelő időpont lezárni ezt a fejezetet"Fletcher így magyarázta döntését az Instagramon.

A 38 éves támadó legutóbb a Wrexhamben játszott, ahol két egymás utáni feljutásnak is részese volt, ám a Championshipbe már nem követte a csapatot.

A skót válogatottban 33 mérkőzésen tíz gólt szerző Fletcher klubszinten korábban a Hibernian, a Burnley, a Wolverhampton Wanderers, a Sunderland, a Marseille, a Sheffield Wednesday, a Stoke City és a Dundee United csapatát is erősítette, 2023 óta volt a Wrexham játékosa.

 

 

