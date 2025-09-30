Visszavonult a 33-szoros skót válogatott labdarúgó

„Nem volt könnyű döntés, hiszen a futball jelenti az életemet gyerekkorom óta, de a szívem azt mondja, ez a megfelelő időpont lezárni ezt a fejezetet” – Fletcher így magyarázta döntését az Instagramon.

A 38 éves támadó legutóbb a Wrexhamben játszott, ahol két egymás utáni feljutásnak is részese volt, ám a Championshipbe már nem követte a csapatot.

A skót válogatottban 33 mérkőzésen tíz gólt szerző Fletcher klubszinten korábban a Hibernian, a Burnley, a Wolverhampton Wanderers, a Sunderland, a Marseille, a Sheffield Wednesday, a Stoke City és a Dundee United csapatát is erősítette, 2023 óta volt a Wrexham játékosa.