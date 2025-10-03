„Ez egy nagyon nehéz folyamat volt” – Szilágyi Réka a visszavonulásáról

„Az Európa-kupán Portugáliában éreztem, hogy a bemelegítő dobásnál reccsen egyet a vállam. Tudtam, hogy itt most baj van, mert szinte meg se tudtam emelni, nem tudtam levetkőzni. Elmentem megnézetni a vállamat és akkor derült ki, hogy elég komoly a sérülés. Végeztek egy gyorstisztító műtétet és volt esély, hogy indulhatok az olimpián, de azután a nagy műtétet meg kell csinálni. Én ezt választottam. Az első műtét jól is sikerült, ám egyik edzésen a rehabilitáció vége felé kiugrott a vállam és így az olimpia előtt jött a nagy műtét is. 2024 júliusában volt az operáció, mondták, hogy mivel komplex műtét, sok időt vesz igénybe, mire meggyógyul. Most voltam pár napja megnézetni a vállamat, és azt diagnosztizálták, hogy ez már élsportra nem alkalmas” – mesélte Szilágyi Réka.

