„Ez egy nagyon nehéz folyamat volt” – Szilágyi Réka a visszavonulásáról

2025.10.03. 17:48
Szilágyi Réka visszavonult (Fotó: Török Attila)
Mint ismert, Szilágyi Réka bejelentette a visszavonulását. Az Eb-negyedik gerelyhajító a Nemzeti Sportrádióban beszélt a döntéséről.

„Ez egy nagyon nehéz folyamat volt, mert igazából a következő olimpiai ciklusig, Los Angelesig el akartam menni. A 2024-es olimpián a vállam miatt nem tudtam indulni, és nagyon szerettem volna, hogy visszaerősödjek és meglegyen az a mozgás a vállamban, ami volt azelőtt. De sajnos ez nincs meg, így fájó szívvel muszáj vagyok elengedni” – mondta a Nemzeti Sportrádióban a tószegi származású atléta.

Atlétika
7 órája

Gerelyhajítás: visszavonul az Eb-negyedik Szilágyi Réka

„Két vállműtét és egy hosszú rehabilitáció után sajnos búcsúznom kell attól, amit a legjobban szeretek.”

 

„Az Európa-kupán Portugáliában éreztem, hogy a bemelegítő dobásnál reccsen egyet a vállam. Tudtam, hogy itt most baj van, mert szinte meg se tudtam emelni, nem tudtam levetkőzni. Elmentem megnézetni a vállamat és akkor derült ki, hogy elég komoly a sérülés. Végeztek egy gyorstisztító műtétet és volt esély, hogy indulhatok az olimpián, de azután a nagy műtétet meg kell csinálni. Én ezt választottam. Az első műtét jól is sikerült, ám egyik edzésen a rehabilitáció vége felé kiugrott a vállam és így az olimpia előtt jött a nagy műtét is. 2024 júliusában volt az operáció, mondták, hogy mivel komplex műtét, sok időt vesz igénybe, mire meggyógyul. Most voltam pár napja megnézetni a vállamat, és azt diagnosztizálták, hogy ez már élsportra nem alkalmas” – mesélte Szilágyi Réka.

Ezek is érdekelhetik